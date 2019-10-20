«Бердыев придумал специальный план против Месси». История легендарной победы

У Васи Обломова в «Магадане» есть строчки: «Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна». У Александра Рязанцева тоже был лишь один «хит» в Лиге чемпионов – но какой! Не гол — голище! С 30 метров, «Барселоне», на «Камп Ноу».

Удивительная, парадоксальная была игра: владея мячом 27% времени и нанеся всего 3 удара по воротам (против 23 у соперника), «Рубин» победил, пожалуй, сильнейшую «Барсу» в истории, чудесную команду Гвардиолы. Спустя 10 лет вспоминаем с Александром тот самый гол и ту самую победу.

«Свой гол не пересматривал ни разу»

— Каталонская El mundo deportivo написала о вас: «Гол его жизни. Русский Рязанцев очень быстро открыл путь к сенсации с «голасо», который не забудет никогда». Пророческие слова?

— Получается так. Я не живу этим голом – фанаты не дают забыть, постоянно напоминают. А недавно Женя Савин с «Красавой» приходил в «Торпедо», спрашивал, рассказываю ли я пацанам из команды, как забил «Барсе».



— Рассказываете?

— Нет, конечно. Но стоит удачно пробить на тренировке, как начинаются шуточки. Со «Спартаком-2» хорошо приложился издали с левой, попал в перекладину. Ребята говорили: «Если бы забил сейчас – получилось бы даже поинтереснее, чем с «Барселоной».

«Аллах услышал Бердыева», «Гол жизни Рязанцева»… Фото: El mundo deportivo

— Сколько раз пересматривали тот гол?

— Разбор после игры считается? Больше ни разу.



— А день 20 октября 2009 года в деталях восстановите?

— Перед поздними играми Бердыев практиковал лёгкую, минут на 20-30, разминку утром: растяжка, квадратики. Не помню, проводили мы её в Барселоне или просто гуляли по городу. А в остальном — стандартная программа: завтрак, обед, потом ещё один перекус, отдых, выезд на игру. Ехать недалеко было – жили рядом с «Камп Ноу».



— Это тогда у Бердыева появился его знаменитый костюм?

— Нам всем – тренерам, футболистам – под Лигу чемпионов пошили одинаковые светло-серенькие костюмчики с эмблемой «Рубина». В первом туре в Киеве мы в них даже на игру приезжали, но потом подумали, что это не совсем удобно, и отказались от этой идеи. А Курбан Бекиевич – носил. На выездные игры Лиги чемпионов новый костюм надевал, а на домашние – привычный зелёный пиджак.

«Ансальди и Калешин шедеврально справились со своей миссией»

— Лаша Салуквадзе рассказывал, что Бердыев раздавал игрокам диски с записями игр.

— Было, но не до, а после матчей. Каждый должен был самостоятельно пересмотреть игру, выявить свои ошибки, чтобы затем обсудить их наедине с главным тренером. Соперника просматривали коллективно, в зале.



— «Барселону» долго крутили?

— Курбан Бекиевич вообще славится теорией и разбором соперника. «Барселону» разбирали чуть больше, чем другие команды.



— Чуть больше, чем «Томь»?

— Чуть больше, чем «Интер». Но «Томь», поверьте, мы тоже изучали – отношение к внутреннему чемпионату было самым серьёзным.



— На чём акцентировали внимание перед «Барсой»?

— Правильнее сказать — на ком: Месси, Иньеста, Хави. Нас предупреждали, что этим людям нельзя давать пространство.



— В раздевалке звучали сокровенные слова?

— Там уже лишних слов не требовалось. Мы понимали, что играем с суперкомандой и что шансы у «Рубина» объективно маленькие. Вместе с тем было огромное желание прыгнуть выше головы.



— По Месси должен был работать земляк Ансальди?

— Против Месси Курбан Бекиевич придумал специальный план: в Барселоне он его впервые применил, и впоследствии несколько раз использовал. Ансальди исполнял левого защитника и до центра поля персонально играл с Месси, тогда как Калешин, ещё один номинальный защитник, действовал слева в полузащите. Если Ансальди покидал свою зону, Калешин в неё опускался. Считаю, парни шедеврально справились со своей миссией.

«Рубин» забил! Иньеста и Ибрагимович в шоке Фото: Jasper Juinen/Getty Images

— Вам по позиции больше за Иньестой и Абидалем приходилось присматривать?

— Я играл справа в полузащите, а у них тактика была 4-3-3, с опорником и двумя инсайдами. В моей зоне поочерёдно оказывались то Хави, то Иньеста. Нужно было максимально затруднить им продвижение вперёд.

— Какие впечатления произвёл «Камп Ноу»?

— Шикарные. Поле широкое и очень быстрое – всё для техничных футболистов, для контроля мяча. Но у нас было много опытных игроков, адаптировались.

«Вот у Семака точно ничего не тряслось!»

— Со слов Рыжикова, Семак его подтравливал перед игрой: «Коленки затейпировал? Чтоб не тряслись».

— Всё правильно. На то он и капитан, чтобы разряжать обстановку.



— В одном эпизоде Семак за пять секунд Хави и Иньесту отоварил.

— Вот у него точно ничего не тряслось. Сергея Богдановича после Евро сложно было чем-то или кем-то удивить. Ему вообще без разницы было, у кого мяч выгрызать, будь то игра или дежурная тренировка. Эта особенность отличала Семака от очень многих футболистов.

Семак против Хави Фото: Jasper Juinen/Getty Images

— Не ощущали пренебрежительного отношения со стороны звёзд?

— Вы знаете, я не играл против «Барселоны» за другую команду, поэтому сравнить отношение не могу.



— Но чувствовалось – «космос»?

— Именно так и чувствовалось. Хорошо помню, что как только я чуть-чуть терял позицию, молниеносно шла передача за спину, причём неимоверной точности, и сразу возникала опасность. Мало того, что всё видят и умеют – они ещё и делают это. Техническое исполнение – на высшем уровне.

— Испанский режиссёр трансляции так увлекся повторами предыдущего эпизода, что проморгал ваш гол. Хорошо помните его?

— В общих чертах. Рыжиков вынес, и мяч так хорошо отлетел ко мне (от защитника Маркеса. – Прим. «Чемпионата»), что я даже не сомневался, бить или не бить.



— После гола Карадениза считали минуты до финального свистка?

— А смысл? «Барселона» и за две минуты может трёшку накидать.

— В концовке Златан попал в перекладину, Туре — в штангу. Сработали молитвы Бердыева?

— Повезло. И мы отдались на 100 процентов, и Бог был в тот день на нашей стороне.

«Барселона» — «Рубин» — 23:3 по ударам, 1:2 по голам Фото: El mundo deportivo

Победители «Барселоны» 10 лет спустя. Где они сейчас

Сергей Рыжиков. Вратарь. 39 лет



Рыжиков и тогда уже был опытным футболистом, а теперь и вовсе старейшина РПЛ! Сергей Викторович по-прежнему в порядке, ловит мячи в Самаре.



Кристиан Ансальди. Защитник. 33 года



Балагур и весельчак Ансальди пятый год выступает в Италии и третий – в «Торино», по аренде от «Интера».



Сесар Навас. Защитник. 39 лет



Испанский великан ровно в 39 лет, день в день, объявил об уходе из футбола. Но не ушёл из «Рубина». Теперь Навас гоняет по миру в поиске новых талантов для клуба – в роли главы селекционной службы.

Уйти красиво — целое искусство. Навасу это удалось Один из лучших легионеров в истории РПЛ и самый возрастной игрок чемпионата завершил карьеру.

Лаша Салуквадзе. Защитник. 37 лет



Салуквадзе символично закольцевал карьеру: в Тбилиси начинал – в Тбилиси закончил (в начале прошлого года). Там и живёт, отдыхает от футбола.



Виталий Калешин. Защитник. 39 лет



Ещё один «долгожитель» чемпионского «Рубина» — доиграл почти до 37, после чего поступил в Академию тренерского мастерства (бывшая ВШТ) – на один поток с Игнашевичем, Кержаковым, Глушаковым, Ещенко. Применить на практике полученные знания Калешин пока не успел.



Роман Шаронов. Защитник. 43 года



Всего пятилетка потребовалась вице-капитану «Рубина», чтобы пройти путь от академии до первой команды. Отсутствие необходимой лицензии не позволяет Роману публично позиционировать себя как главному тренеру, но не мешает руководить коллективом де-факто.

Шаронов, жгите! «Рубин» хочет нравиться зрителю, и это прекрасно Тренер-дебютант стремительно опровергает миф о незаменимости Бердыева в Казани.

Сергей Семак. Полузащитник. 43 года

Отличник и умница по жизни Семак преуспел и в новой ипостаси – стал первым в истории чемпионом России в качестве игрока и тренера. В первой роли он собрал пять золотых медалей, во второй – пока одну, с «Зенитом». Или уже одну – человеку всего 43!

Александр Рязанцев. Полузащитник. 33 года

Рязанцев вдоволь накатался по России, а на четвёртом десятке вернулся домой. Во всех смыслах слова домой – в родной город и команду юности. В «Торпедо» Александр снова наслаждается футболом и радует своим мастерством болельщиков.



Кристиан Нобоа. Полузащитник. 34 года



Обрусевший эквадорец вошёл в многочисленную группу «переселенцев» из Петербурга в Сочи и добросовестно помогает новичку РПЛ осваиваться на новом уровне.



Гёкдениз Карадениз. Полузащитник. 39 лет



В жизни Черномора было всего два клуба – «Трабзонспор» и «Рубин». И обоим на взрослом уровне он отдал примерно поровну – 11 и 10 лет жизни соответственно. Летом 2018-го Гёк закончил выступления и поступил на тренерские курсы.



Алехандро Домингес. Нападающий. 38 лет



Чори поносило по миру и клубам, но нигде он не был столь успешен и любим, как в Казани. Напоследок Домингес сходил с «Райо Вальекано» в испанскую Сегунду, целый год ждал других предложений, а не дождавшись, сказал футболу «адьос».



Рафал Муравски. Полузащитник. 38 лет



«Рубин» был первым и единственным иностранным клубом в практике поляка. Финишировал он в «Погони» из Щецина летом 2018-го.



Алан Касаев. Полузащитник. 33 года



На исходе карьеры Касаев взялся за активное освоение ФНЛ: «Балтика», «Сочи», теперь «Авангард»…



Алексей Попов. Защитник. 41 год



Завязав с футболом, Попов подался в бизнес. В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Алексей зарегистрировался ещё в 2005 году. За это время учредил три АНО (автономная некоммерческая организация) и четыре ООО (общество с ограниченный ответственностью).



Курбан Бердыев. Тренер. 67 лет



Летом 2019-го главный творец золотого «Рубина» второй раз покинул клуб и с тех пор пребывает в творческом отпуске. На пенсию не собирается.