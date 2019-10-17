В футболиста во время матча бросили стакан с пивом. Он его поймал и выпил!

В матче 10-го тура Эрсте Дивизии (второй по уровню чемпионат Нидерландов) «Алмере Сити» принимал «Гоу Эхед Иглс». Игра завершилась ничьей – 1:1, а гости доигрывали матч вдесятером после удаления. Но самый интересный момент случился в эпизоде с празднованием забитого мяча в ворота «Гоу Эхед Иглс».

Празднование

Форвард «Алмере Сити» Шейон Харрисон открыл счёт в матче на 68-й минуте. Футболист побежал праздновать забитый мяч к трибуне, где находились фанаты его команды. Но на соседней трибуне сидели болельщики «Гоу Эхед Иглс», которые были явно не рады от увиденного. В итоге они не нашли ничего лучше, как запустить в сторону футболиста пластиковый стакан с пивом. Но Шейон не растерялся. Он поймал стакан, выпил содержимое и швырнул снаряд обратно в сторону фанатов соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».

22-летний Харрисон является воспитанником английского «Тоттенхэма». В лондонском клубе дебютировал в матче Кубка лиги с «Ливерпулем», выйдя на замену на 83-й минуте. Больше шансов главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино футболисту не дал. Последовали аренды в английские «Йовил Таун» и «Саутенд Юнайтед», а также в австралийский «Мельбурн Сити». А летом англичанин на постоянной основе перебрался в скромный «Алмере Сити». И пока выступает очень удачно. Гол в ворота «Гоу Эхед Иглс» стал для Харрисона шестым в 10 матчах чемпионата.

Продажа пива

Напомним, что продажа пива на футбольных стадионах в России запрещена. Такое решение было принято ещё в далёком 2005 году. Но летом в Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах, который поддержки пока не нашёл.

В Нидерландах продажа слабоалкогольного напитка на стадионах разрешена законодательством. А с прошлого сезона УЕФА снял запрет на продажу пива на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.