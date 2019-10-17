Дзюба в «Интере»: это вообще реально?

Главная новость дня: Артём Дзюба попал в шорт-лист миланского «Интера». Как сообщает Gazzeta dello Sport со ссылкой на портал Giornale, после травмы Алексиса Санчеса клуб ищет нового нападающего. Среди наиболее желаемых кандидатов называют Златана Ибрагимовича, Марио Манджукича, Оливье Жиру, а замыкает этот список Дзюба.

«Интер» интересуется Дзюбой

Неизвестно, что стоит за новостью: просто слух или инсайдерская информация издания Giornale, которое, кстати, принадлежит Сильвио Берлускони. Поэтому разберёмся исключительно с тем, зачем Антонио Конте может быть нужен Дзюба. И может ли вообще.



«Интер» играет с двумя центральными форвардами. Основная связка: Лукаку — Мартинес. Бельгиец должен работать на команду: играть спиной к воротам, цепляться за мяч, отходить в глубину и участвовать в прессинге. А аргентинец – собирать отскоки, принимать скидки и совершать рывки за спину защитникам. Это базовая схема, типичная для пары большого и маленького форвардов. Но в «Интере» у неё есть особенности.

Зачем «Интеру» ещё один форвард?

Во-первых, Лукаку не в форме. Он много борется, но не очень эффективно. Ромелу дисциплинированно снимает весь верх, но со скидками и отыгрышем у него проблемы. Во-вторых, очень активный Мартинес мало забивает. Не потому что мало бьёт (бьёт как раз очень много), а потому что не реализует кучу шансов. Конте очевидно недоволен этой связкой и в последних играх пробовал в старте то Политано, то Санчеса. В-третьих, и это тоже важно, Лукаку в «Интере» играет не так, как в сборной Бельгии. Там он выдвинут на острие и чаще бьёт сам, чем делает скидку под удар. Разница огромная: в «Интере» он наносит меньше двух ударов за матч, в сборной – больше пяти. То есть он может быть эффективен не только в роли башни, но и в роли наконечника. Сыграть роль Лаутаро бельгиец тоже способен.



Санчес сейчас травмирован. Политано в принципе пожарный вариант: это фланговый игрок, который плохо действует в роли второго форварда. Остаётся ещё один форвард – 17-летний Себастьяно Эспозито из молодёжки. Явно не вариант для основы клуба, претендующего на первое место в Серии А и выход из группы в Лиге чемпионов. Но выбора нет, и «Интер» даже не отпускает своего форварда на молодёжный чемпионат мира: договорился с федерацией футбола Италии, что игрок останется в клубе.

Фактически Лукаку и Мартинес – безальтернативные игроки основы. Учитывая, что Санчес традиционно долго набирает форму после травм, а вернётся он лишь в январе, ещё один форвард точно нужен. Теперь рассмотрим варианты.

Жиру, Златан, Манджукич и Дзюба. Кто нужнее?

Жиру знаком с Конте по «Челси». Он перешёл туда из «Арсенала», где сидел в глубоком запасе, чтобы иметь больше игровой практики. В «Челси» Оливье тоже начал с выходов на замену, но через месяц стал основным. Сейчас у него та же мотивация: Лэмпард доверяет Абрахаму, француз хочет больше играть. В «Интере» он будет бороться за место не только с Лукаку, но и с Мартинесом, потому что Лукаку может справиться с ролью форварда-наконечника.

«Интер» рассматривает кандидатуры трёх форвардов помимо Дзюбы

Ибрагимович только на днях говорил комплименты «Милану» — вряд ли он стал бы это делать перед переходом в «Интер». В MLS Златан феерит, но там на него играет вся команда. С Конте такого не будет, а как командный игрок Златан и в лучшие годы не был среди лучших. Но теоретически отправить его забивать, пока Лукаку будет отрабатывать без мяча за двоих, наверное, можно.

Манджукич – отличный форвард-универсал, который разругался со всеми в «Ювентусе», не попал в заявку в Лиге чемпионов и не играет в Серии А. У него есть варианты. И очень денежные (из Катара), и те, в которых он будет много играть (в «МЮ»). Также на днях была информация об интересе «Милана». «Ювентус» готов рассмотреть предложения о трансфере 33-летнего хорвата от 10 млн евро, но сам игрок имеет достаточно вариантов для выбора, да и вряд ли туринцы захотят помогать конкуренту.

Что касается Дзюбы, с тактической точки зрения это был бы умный трансфер. Артём, так же как Лукаку, совмещает две роли: он играет спиной к воротам, цепляется за мяч и прессингует, но при этом смещается на фланги, да и забивает регулярно. Вариант как на подмену Лукаку, так и в пару к бельгийцу.

Почему у сборной России всё так хорошо? Объясняем на примере Дзюбы Скорее бы сыграть с бельгийцами.

В отличие от Манджукича и Жиру, Артём нужен своему клубу. Он играет в еврокубках, борется за победу в чемпионате России и постоянно в основе – по сути, Семаку некем его заменить. Поэтому трансфер Дзюбы выглядит менее вероятным, чем того же Жиру. Его может не отпустить клуб посреди сезона, да и сам игрок может не захотеть бросать команду в ответственный момент. Но с чисто футбольной точки зрения трансфер точно не выглядит абсурдно.