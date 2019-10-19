«МЮ» даже с Фергюсоном и Роналду был однажды разгромлен «Ливерпулем» дома

У болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в последнее время настроение принципиально разное. «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов, лидирует в АПЛ и показывает отличный футбол. Их соперники из Манчестера уже несколько лет не могут найти на подходящего тренера, ни свою игру. Второе место в АПЛ остаётся лучшим результатом после ухода Алекса Фергюсона. А его эпоха вспоминается со всё большей ностальгией.

Тренер, который выиграл 13 титулов АПЛ (из 20, в которых участвовал) и закончил гегемонию «Ливерпуля» в национальном чемпионате. Который превратил клуб в доминирующую силу в стране и в одну из главных в Европе. Неудивительно, что во времена неудач Мойеса и ван Гала, скандалов Моуринью и депрессивного футбола Сульшера та эпоха вызывает всё более яркие воспоминания.



Возможно, стоит напомнить, что и тогда, при Фергюсоне, случались моменты локальных неудач. «Ливерпулю» во главе с Бенитесом так и не удалось взять чемпионство, но пару раз команда была очень близко. Например, в сезоне 2008/09.



Тот матч – напоминание о том, что в матче настолько принципиальных соперников даже огромный отрыв по очкам ничего не значит. И даже когда один клуб доминирует в АПЛ и лидирует с приличным запасом от второго места, его можно обыграть в отдельно взятом матче.



Перед игрой, которая состоялась в 29 туре, казалось, что с обладателем титула почти всё ясно. «МЮ» под руководством Фергюсона шёл к третьему подряд титулу. Фантастическая серия побед позволила вернуться на первое место, а отрыв от второго составлял семь очков, причём у «Юнайтед» была игра в запасе. «Челси» и «Ливерпуль» отставали и к весне скорее симулировали борьбу за чемпионство.



В атаке играли Руни, Тевес, Бербатов, Пак и обладатель «Золотого мяча» Роналду, ворота защищал ван дер Сар, оборону бетонировали Фердинанд, Видич и Евра, а в полузащите ещё действовали и Скоулз, и Гиггз. В общем, количество легенд зашкаливало.



Состав «Ливерпуля» был попроще, но тоже впечатлял. Кёйт и Торрес в атаке, Джеррард чуть ниже, Маскерано в опорной зоне, Хююпя и Каррагер в защите. В воротах тогда ещё не старый Рейна. Правда, состав «Ливерпуля» был немного несбалансирован, некоторые позиции провисали (Риера, Бенаюн и Аурелио – игроки основы), но это в принципе типично для команд Бенитеса.

В матче на «Олд Траффорд» «МЮ» мог оторваться на 10 очков.

Всё началось хорошо: в середине первого тайма Криштиану реализовал пенальти.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Но «Ливерпуль» ещё в первом тайме ответил на этот гол двумя. Ошибся Видич, а потом пенальти реализовал уже Джеррард. Во втором тайме «МЮ» давил, атаковал, наносил дальние удару Криштиану и заставлял Рейну нервничать и выпускать мяч, но безрезультатно. А «Ливерпуль» ближе к концу довёл счёт до разгрома. Аурелио забил красивый гол со штрафного – опять ошибся Видич, и был удалён. А потом вышедший на замену Доссена вышел один на один и перебросил вратаря.



После этого до конца чемпионата оставалось играть ещё девять туров, и «Ливерпуль» выиграл восемь из них. Девятый – тот самый матч на «Энфилде», где Аршавин забил четыре гола. Но этого не хватило, и Бенитес закончил сезон вторым.



Тот великолепный матч, классика АПЛ, доказывает: даже если одна команда далеко от другой в турнирной таблице, в одном матче может случиться всё, что угодно.