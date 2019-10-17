Два года потрясающей победе «Спартака» над «Севильей». А команда уже мертва

В тот вечер сразу же, едва только прозвучал стартовый свисток, появилось предчувствие чего-то очень значимого, великого и волшебного. Перед глазами до сих пор переполненные трибуны «Открытие Арены» и сумасшедшая энергетика, заряжавшая не только футболистов, но и вообще всех присутствующих. «Спартак» только-только преодолел тяжелейший кризисный период (меньше месяца назад, 17 и 23 сентября, случились две катастрофические ничьи с «Тосно» и «Анжи»), но уже успел в краткие сроки набраться уверенности, благодаря характеру выстоять в домашнем матче с «Ливерпулем» и одержать две победы во внутреннем чемпионате.

«Из «Севильи» сделали посмешище». Что пишут в Испании о победе «Спартака» Ещё там сравнили унижение своей команды с парилкой в русской бане.

Против «Севильи» красно-белые едва ли считались полноценными фаворитами, но это был тот самый случай, когда команда за 90 минут выжала из себя всё, что только могла, сыграла на пределе – и не просто обыграла сильный клуб из чемпионата Испании, а уничтожила и унизила его. Ранний гол Промеса, обидный ответный мяч после углового, зубодробительные спасения Селихова при ничейном счёте, сейв года на ленточке от Дмитрия Комбарова, очень стильный второй гол ударом под дальнюю штангу в исполнении резервиста Мельгарехо и сумасшедший кураж, пойманный «Спартаком» при 2:1, — всё это было ровно два года назад.



Когда Глушаков, Луис Адриано и Промес забивали в последние 25 минут один мяч за другим, концентрация эйфории в воздухе зашкаливала. Вратарь «Севильи» Рико беспомощно бил по газону, взгляд присутствующих каждую минуту направлялся на табло, хотелось лишний раз полюбоваться цифрами и вновь убедиться, что всё это никакой не сон. После финального свистка болельщики красно-белых были самыми счастливыми людьми на свете.

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке? Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

На эмоциях многие из нас – и я в том числе – называли ту победу одной из самых великих в новейшей истории клуба. Однако спустя время стоит признать: мы сильно ошибались. Величия в той победе на самом деле оказалось немного, ведь, во-первых, из группы «Спартак» в итоге не вышел (а в последнем туре получил ещё и эпохальные 0:7 в Англии), а во-вторых, практической пользы у того успеха не было никакого, он оказался островком аномального счастья посреди бурных противоречий в клубе. И команда, достигшая его, совсем скоро начала умирать.

Сложно в это поверить, но от «Спартака», выходившего два года назад на поле, сегодня осталось четыре человека: Джикия, возмужавший, успевший перенести повреждение крестообразных связок и дослужиться до капитана; Ещенко, постепенно завершающий карьеру; Селихов, мучающийся с постоянными травмами; и Мельгарехо – всё такой же игрок ротации, бегающий с позиции на позицию и никогда не являвшийся ключевым футболистом.

А все остальные игроки, включая системообразующих, клуб покинули.



Центральный защитник Таски ушёл сразу же по окончании сезона – клуб не захотел продлевать с ним контракт и отпустил свободным агентом. Комбаров ушёл минувшим летом, получив вслед улюлюканья и обвинения в профнепригодности. Фернандо продан в Китай, Глушаков в прямом смысле слова изгнан с энной по счёту попытки, Самедов завершил карьеру, Попов второй год приносит пользу в «Ростове».

Ровно год назад «Спартак» разгромил «Севилью». Как изменились судьбы победителей Победа осталась, а той команды больше нет.

Великолепный Промес успел сменить два клуба – сначала перейти в ту самую «Севилью», а потом, не закрепившись там, переехать в «Аякс». Луис Адриано потерял мотивацию ещё в сезоне-2018/19, а пару месяцев назад уехал туда, куда и хотел – на родину в Бразилию. Пашалич бегает в «Аталанте». Нет в «Спартаке» и большинства из резервистов, сидевших на скамейке 17 октября 2017-го: Педро Роши, Петковича, Боккетти. А также Зе Луиша, восстанавливавшегося в день игры от травмы.



Главный тренер Массимо Каррера был уволен спустя пять дней после прошлой годовщины успеха – 22 октября 2018-го.



Кто-то скажет, что постоянный приход и уход футболистов, обновление состава – это естественный цикл в жизни каждого клуба, однако в данном случае это очень спорное утверждение. Убеждён, что тот «Спартак» тоже мог иметь светлое будущее – пусть не на десятилетие вперёд, но хотя бы на два-три года, после чего состав можно было бы постепенно перестроить. Именно постепенно, а не резко, как это случилось по факту.

Для этого требовалось лишь одно: чтобы клуб жил не сиюминутной жизнью, а имел перед собой глобальные цели, расписывал будущее, реагировал на всё системно, согласно прописанному в стратегии, а не эмоционально. Но «Спартак» тем и примечателен, что всегда жил именно эмоциями и сегодняшним днём. Поэтому он летит вперёд на всех парах, когда эмоции положительные, и самоуничтожается при любой внештатной ситуации. Поэтому он позволяет съедать себя изнутри конфликтам. Поэтому не умеет правильно реагировать на поражения. Поэтому всегда склонен к резким движениям и непродуманным решениям. Поэтому футболисты, как правило, не задерживаются и быстро теряют мотивацию.

И в итоге не все успели заметить, как «Спартак» в кратчайшие сроки обесценил большинство кадровых активов и уничтожил состав, который два года считался назад самым сильным в России. Спустя полтора года уже вышло заявление об «исчерпанных ресурсах», а сейчас в самом разгаре строительство новой молодой команды. Посмотрим, как долго проживёт она.