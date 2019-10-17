Футболист забил невероятный гол головой. Со своей половины поля!

В матче 15-го тура Северной Премьер-Лиги (7-й уровень в системе футбольных лиг Англии) между клубами «Юнайтед оф Манчестер» и «Басфорд Юнайтед» был забит необычный гол. Игрок не просто отличился после удара головой, но и сделал это со своей половины поля!

Гол

На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля. В это время вратарь «Манчестера» Кэмерон Белфорд вышел из ворот, а мяч, отскочив от земли после выноса Галински, перелетел кипера. Белфорд в надежде словить мяч сделал нелепое движение. Несколько раз отскочив от земли, мяч всё же покатился в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

Таким образом, футболисты «Басфорда» повели в счёте, а позже забили и третий мяч. Сейчас они расположились на второй строчке турнирной таблицы и имеют хорошие шансы на повышение в классе. «Юнайтед оф Манчестер» обосновался в середине таблицы, заняв 10-ю позицию.

«Юнайтед оф Манчестер»

Клуб образовала в 2005 году группа фанатов «Манчестер Юнайтед». Они были недовольны приходом в клуб американского бизнесмена Малькольма Глейзера, а также повышением цен на билеты на матчи любимой команды.

Собравшись вместе, болельщики решили основать свой клуб под названием «Юнайтед». Но Футбольная ассоциация Англии не приняла это название, сославшись на то, что оно слишком общее. Тогда группа болельщиков, готовая финансировать клуб, снова собралась на встрече. На ней было принято решение назвать клуб «Юнайтед оф Манчестер». Цвета были выбраны те же, что и у «Манчестер Юнайтеда»: красный, белый и чёрный.

Любопытно, что все деньги, которые клуб зарабатывает, поступают обратно в команду, таким образом, формируя её бюджет. А ещё «Юнайтед оф Манчестер» регулярно делает скидки на билеты и устраивает акции во время матчей. Тем самым, клуб привлекает людей на свой маленький стадион «Бродхёрст Парк», вмещающий чуть более 4000 зрителей.