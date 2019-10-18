Каталония осталась без футбола. Матч «Барселона» — «Реал» не состоится

А на ближайшую игру с «Эйбаром» Месси и партнёрам, видимо, придётся добираться на автобусе. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён



Матч 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» перенесён с субботы, 26 октября, на среду, 18 декабря, из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Time 25 Sport.



Согласно информации источника, такое решение вечером 17 октября было принято комитетом по проведению соревнований. Время начала встречи будет определено позже.



Напомним, из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.

В Барселоне массовые беспорядки. Даже матч «Барсы» и «Реала» под вопросом Протест уже не мирный.

Задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков «Реала» и «Атлетико»



Полиция задержала членов банды воров, от деятельности которой пострадал целый ряд известных футболистов, сообщает Marca.



В ходе операции были произведены четыре задержания в Мадриде и Толедо. Один из задержанных преступников оказался судим за насилие в 2007 году.



Напомним, данная банда ранее нападала на дома футболистов «Реала» и «Атлетико», среди которых полузащитники Каземиро и Иско и нападающий Альваро Мората. От деятельности воров также пострадал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Особенно не повезло хавбеку «матрасников» Томасу Парти, в дом которого пытались проникнуть два раза за одну неделю.



Ранее жертвами воров в Испании также становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан и Вильям Карвальо.

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести шестерых игроков на четыре позиции



«Манчестер Юнайтед» определился с планами на два ближайших трансферных окна, сообщает Daily Mail.



По информации издания, манкунианцы в течение полугода намерены приобрести шестерых футболистов на позиции нападающего, центрального полузащитника, а также центрального и левого защитников.



На позицию форварда «красные дьяволы» рассматривают Муссу Дембеле из «Лиона» и Марио Манджукича из «Ювентуса». В центр поля «Манчестер Юнайтед» хотел бы приобрести Джеймса Мэддисона из «Лестер Сити».

Сульшера увольнять нельзя. «МЮ» всё делает правильно Чтобы стало лучше, нужен не новый тренер, а последовательность.

Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»



Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию относительно будущего своего клиента.



«Сейчас Лоренсо — игрок „Спартака“. Он хочет делать свою работу. Думаю, с новым тренером всё будет идти как надо. Я прилечу в Москву в январе, чтобы узнать намерения клуба в отношении Мельгарехо», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. На счету парагвайца один забитый мяч. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.

Тренер молодёжной сборной Польши рассказал о возможной работе в «Динамо»



Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве в московском «Динамо».



«Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Но в этот момент у меня есть обязательства перед Польским футбольным союзом. Хочу во второй раз принять участие в финальной стадии молодёжного чемпионата Европы. Это моя цель. Я не думаю ни о чём другом. Другие темы можно будет обсудить только после того, как мы прекратим борьбу», — приводит слова Михневича Super Express.



Напомним, руководство «Динамо» начало поиски нового тренера после увольнения Дмитрия Хохлова в начале октября. Сейчас команду временно возглавляет Кирилл Новиков.

«Динамо» может возглавить неизвестный поляк. Кто это вообще такой? Вы вряд ли знакомы с Чеславом Михневичем.

«Интер» рассматривает кандидатуры трёх форвардов помимо Дзюбы



Руководство «Интера» рассматривает кандидатуры нескольких форвардов, сообщает Gazzeta dello Sport. Миланский клуб хочет приобрести нападающего, учитывая травму Алексиса Санчеса, выбывшего до конца 2019 года.



По данным источника, одним из вариантов является нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Его контракт с американским клубом истекает в декабре 2019 года, после этого он будет свободным агентом. Златан раньше уже выступал за «Интер».



Также в список клуба входит Марио Манджукич. Хорватский форвард не входит в планы наставника «Ювентуса» Марицио Сарри, Манджукич хочет покинуть клуб зимой.



Кроме того «Интер» рассматривает возможность покупки форварда «Монако» Кейта Бальде, который также выступал за миланский клуб в прошлом.



Ранее сообщалось, что «Интер» также интересуется форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Дзюба в «Интере»: это вообще реально? Разбираем главную новость дня.

К матчу с Бельгией сборная России будет готовиться в Сочи



К отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино, которые пройдут соответственно 16 и 19 ноября, сборная России будет готовиться в Сочи.

«10 ноября, сразу после матчей 16-го тура Премьер-Лиги, национальная команда России вылетит в Сочи, где проведёт краткосрочный сбор перед заключительными отборочными играми чемпионата Европы. Мы проанализировали ноябрьские погодные характеристики в Москве и Сочи за последние пять лет и приняли решение готовиться сейчас к матчам в южном регионе. Поздней осенью там гораздо теплее, чем в Москве. Кроме того, специально к нашему сбору хозяева завершат реновацию поля на стадионе им. Метревели, и оно будет в отличном состоянии.



Сборная знакома со спецификой подготовки в этом городе, так как провела на стадионе «Фишт» уже несколько матчей – в 2017 году с той же Бельгией, и в 2018-м – с Хорватией на чемпионате мира и с Турцией в Лиге наций. У сборной в Сочи запланированы четыре тренировки, а в Санкт-Петербург команда отправится по традиции за два дня до игры», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Михаила Гончарову.