РПЛ вернулась! Что произошло с лидерами лиги во время паузы на матчи сборных

«Локомотив»
Во время паузы на матчи национальных сборных «Локомотив» провёл двусторонку с молодёжкой – два тайма по 20 минут. Благодаря дублю Луки Джорджевича победу со счётом 2:1 одержали игроки основного состава. В игре участвовали все футболисты «Локо», не отправившиеся в свои сборные, кроме Бенедикта Хёведеса. Из-за мышечного спазма в матче с «Арсеналом» немец занимался по индивидуальной программе, однако вскоре он вернулся в общую группу.
Также стало известно, когда ждать возвращения Фёдора Смолова. О сроках восстановления форварда рассказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.
«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сообщил Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Ростов»
«Ростов» также заполнил перерыв на матчи сборных тренировочным матчем. Однако, в отличие от «Локо», футболисты жёлто-синих играли с молодёжкой смешанными составами два тайма по 35 минут.
Забитым мячом отметился Павел Мамаев. Его команда победила со счётом 3:1. Помимо полузащитника голы забили Александр Саплинов, Данила Прошляков и Евгений Чернов.
«Краснодар»
Пока 11 игроков «Краснодара» рубились в своих национальных сборных, главным хедлайнером «быков» стал Дмитрий Скопинцев. Защитник, получивший травму после фола Георгия Джикии в матче со «Спартаком», летал в Германию. Там врачи определяли степень тяжести его повреждения.
Вернувшись, Дмитрий женился. А вот к тренировкам он ещё не приступил. О том, когда защитник сможет присоединиться к команде, пока не сообщается.
Зато стало известно, что с Сергеем Петровым, который получил повреждение в игре сборной России с Кипром, всё в порядке. Он уже тренируется в общей группе.
«Зенит»
«Зенит» во время паузы на игры сборных залечивал раны. Малкома, который в августе получил довольно редкую травму сухожилия, успешно прооперировали в Финляндии. Полузащитник уже вернулся в Санкт-Петербург, где проходит реабилитацию. К сожалению для питерцев, полностью восстановиться бразилец сможет не раньше зимы.
Недавно перенёс операцию и другой футболист «Зенита» Эммануэль Маммана, которому после матча с «Уралом» поставили диагноз — частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Защитника успешно прооперировали в Испании.
«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», — написал Маммана в «Инстаграме» после операции.
Сроки восстановления аргентинца пока не известны. Пока, по словам Сергея Семака, его место в составе будет занимать 18-летний защитник «Зенита-2» Данила Прохин. Возможно, он даже получит шанс дебютировать за главную команду.
ЦСКА
После выходных ЦСКА возобновил тренировки 10 октября. В четверг в общей группе «армейцев» работал восстановившийся после перелома лодыжки Георгий Щенников, а Хёрдур Магнуссон, получивший травму в игре с «Эспаньолом», тренировался по индивидуальной программе.
Спустя четыре дня московский клуб провёл товарищеский матч с клубом из ПФЛ «Коломной» на стадионе «Октябрь». К 36-й минуте «армейцы» вели с разгромным счётом 4:1, а после перерыва забили ещё один мяч и добились уверенной победы.
Несмотря на то что главным героем встречи стал Лукас Сантос, который отметился дублем, самый интересный эпизод матча был связан с голом молодого полузащитника Константина Марадишвили.
На 35-й минуте футболисты «Коломны» срубили Сантоса рядом со штрафной. Заметив, что вратарь соперника не попросил свистка у арбитра для розыгрыша стандарта, полузащитник Крачковский быстро отпасовал на Марадишвили, а тот спокойно направил мяч в дальний угол ворот. В это время вратарь ставил стенку и попросту был не готов к удару.
Также голами в составе «армейцев» отметились защитник Наир Тикнизян и форвард Илья Востриков.
Помимо удачной товарищеской игры и возвращения Щенникова перерыв на матчи сборных был ознаменован ещё одним приятными событием для «армейцев». После травмы к тренировкам наконец приступил защитник Виктор Васин.
«Спартак»
«Спартак» сейчас далёк от лидеров РПЛ. Однако с приходом нового главного тренера вполне может таковым стать. На первой пресс-конференции Доменико Тедеско в Москве Томас Цорн намеренно не говорил о задачах, поставленных перед немецким специалистом, чтобы избавить его от ненужного давления. Но вряд ли от нового наставника «Спартака» ждут места в середине турнирной таблицы к концу чемпионата.
Во время перерыва на матчи сборных Тедеско познакомился с командой и «Фратрией», провёл несколько тренировок, а также дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».
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