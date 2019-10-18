5 причин сходить на матч «Спартак» — «Рубин»

Самую главную все прекрасно знают. Но есть и другие.

Новый тренер

«Где новый тренер?» — этот вопрос задавали болельщики «Спартака» последние две недели. И вот наконец Доменико Тедеско приехал. Провёл пресс-конференцию.

«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал! Хоть и сильно опоздал.

А 19 октября состоится его дебютный матч: на «Открытие Арене» «Спартак» сыграет с «Рубином». Тедеско стал самым молодым главным тренером в истории клуба, он никогда не играл профессионально в футбол, и эти факты многих беспокоят. Тем более что результат от него будут требовать сразу же.

Последняя победа «Спартака» в чемпионате была в матче с «Крыльями Советов» 25 августа, команда идёт на 12-м месте в турнирной таблице. А это, между прочим, одно место до зоны стыков. Надо побеждать. Хотя новый тренер ещё не до конца узнал потенциал футболистов, а конкуренция в стартовом составе будет как никогда высока. И один из ключевых вопросов: в какой футбол теперь будет играть «Спартак»?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст субботняя игра.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака» А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.

Удобное время начала матча

Напомним, что матч «Спартак» — «Рубин» начнётся в 16:30. Это правильно подобранное время для матча в Москве, ведь люди смогут сделать свои дела перед игрой, а вечером ещё останется время для других развлечений. Причём вместе с семьёй. В это время в столице не так сильно ещё загружены дороги и желающие могут спокойно добраться до стадиона на автомобиле.

Тёплая погода в Москве

Возможно, это будет последний матч в году, перед которым не придётся сильно утепляться. Во всяком случае, по текущим прогнозам синоптиков. В субботу ожидаются аномальные для середины октября «+15», московский рекорд за полтора века наблюдений — «+16,3».

Развлечения для болельщиков

Футбол, понятное дело, будет главным в этот вечер. Но будут и другие развлечения. «Спартак» готовит для болельщиков обширную развлекательную программу. Активности с игроками, которые не сыграют против «Рубина», мастер-классы для детей, зона игровых приставок, уже ставший классикой футбольный дартс, где можно попытать удачу и выиграть миллион. Также клуб приготовил для болельщиков новинку – футбольный квест. В этом конкурсе все желающие смогут сыграть в футбольную викторину, посоревноваться в скорости удара, а также погасить все девять мишеней на воротах и получить от клуба гарантированные призы. На стадионе будет чем заняться как взрослым, так и детям.

Годовщина трагедии в «Лужниках»

20 октября – очередная годовщина трагедии на матче Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем». В 1982 году в давке под трибунами «Лужников» погибли по официальным данным 66 болельщиков красно-белых. Каждый, кто связан со «Спартаком», никогда не забывает о том страшном дне. На матче с «Рубином» все болельщики отдадут дань памяти жертвам той страшной трагедии.

Если вы планируете пойти на матч, то билеты ещё доступны на официальном сайте «Спартака»