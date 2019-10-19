У подруги Кариуса зуб на Лободу

Сентябрь для вратаря турецкого «Бешикташа» Лориса Кариуса сложился не лучшим образом: четыре мяча от «Трабзонспора», столько же от «Слована» из Братиславы. В матче со словаками Кариус пропустил гол, который напомнил об ошибках в финале Лиги чемпионов 2018 года. Вратарь вышел из ворот и хотел сыграть головой, но мяч перевисел его. А в прошлом сезоне Кариус отличился в игре с «Мальмё», после чего болельщики шведского клуба высмеяли вратаря. Неудивительно, что в СМИ появилась информация, якобы «Бешикташ» не планирует выкупать голкипера: аренда не предусматривает такой опции. А значит, Кариус попытается снова доказать своё право на место в «Ливерпуле».
Теперь, впрочем, с невзгодами вратарской жизни Кариусу легче справляться, чем прежде. С недавних пор его есть кому утешить дома после неудачных игр. София Томалла — немецкая актриса, модель и ведущая. Принимала участие в съёмках журнала Playboy, но популярность в широких кругах приобрела после романа с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым сейчас живёт российская певица Светлана Лобода. С Кариусом София встречается с начала 2019 года, а уже через три месяца переехала жить к любимому в Турцию.
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