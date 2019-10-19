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Россию теперь будут разводить не только с Украиной

УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах



На заседании УЕФА было принято решение о разведении команд из России и Косово на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято с учётом возможных проблем с безопасностью на подобных встречах. В связи с этим было решено, что команды из двух стран не будут играть друг с другом на турнирах УЕФА.



При этом женские сборные России и Косово попали в одну отборочную группу Евро-2021. Встреча, которая должна была состояться 9 июня 2020 года, будет проведена на нейтральном поле. Также 4 октября команды должны были сыграть в Косово. Этот матч в итоге был перенесён, дата проведения игры ещё не определена, но известно, что она также будет проходить на нейтральном поле.

Украина и Россия могут встретиться уже в следующем году. Так решил УЕФА А ещё результаты квалификационных матчей сегодняшнего дня – в нашем обзоре главных новостей.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России



В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал полузащитник «железнодорожников» Александр Коломейцев, отправивший мяч в ворота соперника на 23-й минуте после передачи нападающего Луки Джорджевича. В конце матча преимущество московской команды увеличил хавбек Жоау Мариу, отличившийся с паса защитника Дмитрия Живоглядова.



«Локомотив», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (12) занимает 14-е место.

«Локомотив» стал единоличным лидером РПЛ! Но потерял ещё одного форварда Перед матчем с «Ювентусом» в распоряжении Сёмина остался лишь один нападающий.

Тедеско отреагировал на обложку газеты, где он изображён в виде Джокера



Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё появление на обложке газеты «Спорт-экспресс» в образе главного героя фильма «Джокер».



«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера 14 октября. Последним местом работы специалиста был «Шальке-04». Красно-белыми ранее руководил Олег Кононов.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака» А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может возобновить карьеру



Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может возобновить карьеру футболиста, сообщает Sprint e Sport.



Согласно информации источника, 33-летний хавбек может стать игроком «Чизолы», которая выступает в пятом по силе итальянском дивизионе. Бывший футболист уже контактировал с руководством клуба на предмет возможного сотрудничества. Поспособствовать дальнейшим переговорам могут хорошие отношения между Маркизио с президентом «Чизолы» Лукой Ацори.



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

5 самых крутых свободных агентов, ещё недавно игравших в РПЛ В этом списке экс-игроки «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».

В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020



В Сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от аdidas. Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.



Отмечается, что новый мяч практически не будет отличаться от мяча Telstar, которым играли на ЧМ-2018 в России. Презентация новой модели будет проведена в ноябре этого года.



Официальный мяч Евро-2020 обладает превосходной точностью формы, стабильностью полёта, предсказуемостью после отскока и долговечностью.

6 легионеров РПЛ, которые были на виду в отборочных матчах Евро-2020 Попов стал миротворцем, Сигурдссон забил победный мяч, а Крал помог сделать сенсацию.

Зидан и Погба провели встречу в Дубае



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае, сообщает Mirror.

Отмечается, что французский специалист посетил конференцию по искусственному интеллекту. Погба в свою очередь прилетел в Дубай, чтобы восстанавливаться после травмы лодыжки.

Издание опубликовало фото, на котором Зидан беседует с Погба. Это подогрело слухи о возможном переходе французского хавбека в «Королевский клуб».

Ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Погба в «Реале». Погба связан с «красными дьяволами» соглашением до 30 июня 2021 года. При этом клуб также имеет право автоматически продлить договор с французом на один сезон.



В нынешнем сезоне АПЛ Погба провёл 5 матчей, сделав 2 результативные передачи.