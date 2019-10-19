В Питере состоится супердуэль: Азмун – Шомуродов. Кто круче?

Сегодня в Санкт-Петербурге в матче 13-го тура РПЛ местный «Зенит» сразится с «Ростовом». Кроме игры двух крутых команд и дуэли стремительно прогрессирующих тренеров, на «Газпром Арене» нас ждёт противостояние, пожалуй, двух самых ярких форвардов-легионеров РПЛ – Сердара Азмуна (в прошлом сезоне) и Эльдора Шомуродова (в нынешнем).

Обоим нападающим по 24 года, они схожи по антропометрическим данным и по стилю игры. Но кто же из форвардов сейчас всё-таки круче? Чтобы это выяснить, давайте взглянем на цифры.

Голы за клуб

С этим показателем всё очевидно. По количеству забитых мячей Шомуродов превосходит Азмуна более, чем в три раза. В нынешнем сезоне узбекский форвард записал на свой счёт уже 10 голов. Вместе с Александром Соболевым он делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата России. Форвард «Зенита» пока забил лишь три мяча.

Голы за сборную

Оба форварда с начала сентября вместе со своими сборными стартовали в отборочном турнире ЧМ-2022 и провели по три матча. Шомуродов отметился забитым мячом в игре с Йеменом, а также дублем во встрече с Сингапуром. У Азмуна статистика ещё лучше. В ворота Гонконга он забил лишь раз, зато в матче с Камбоджей оформил хет-трик.

Самые-самые крутые в РПЛ. Продвинутая статистика по итогам 12 туров Уникальность Берга, крутость Шомуродова, надёжность Чорлуки.

Количество минут, необходимых для гола

Эльдор за 12 туров сезона 19/20 провёл на поле в РПЛ 1046 минут. Следовательно, для того, чтобы отличиться в среднем ему требуется 104,6 минуты. Азмун в чемпионате России пока получает чуть меньше игрового времени – 887 минут. Однако всё равно КПД иранца значительно хуже, чем у нападающего «Ростова». В среднем Сердару необходимо 295,7 минут для того, чтобы отличиться.

Вклад в результативность команды

Ещё один показатель, по которому победителя можно предсказать заранее. Шомуродов забил 10 из 23 мячей «Ростова» (43 %), а Азмун – 3 из 21 (14%). Огромная разница!

Удары за игру

Несмотря на то, что статистика забитых голов у форвардов существенно разнится, по количеству нанесённых ударов они практически равны. В среднем за матч Шомуродов бьёт по воротам 3,3 раза, а Азмун – 3,1. При этом узбекский нападающий бьёт чаще, чем иранец как из-за пределов штрафной площади (0,4 против 0,1), так и внутри неё (2,9 против 2,5). Однако в отличие от Сердара (0,5), он ещё ни разу не наносил удар, находясь во вратарской площади.

Победные голы

По количеству победных голов Азмун несущественно уступает Шомуродову. В этом сезоне в матчах «Зенита» решающими оказались два гола Сердара – в играх с «Сочи» (0:2) и «Оренбургом» (0:2). На счету Эльдора три победных мяча во встречах с «Арсеналом» (2:3), «Крыльями Советов» (1:0) и «Локомотивом» (1:2).

Универсальность в завершающей стадии атаки

Оба форварда демонстрируют универсальность при реализации голевых моментов. Азмун забил один мяч с пенальти, один правой ногой и ещё один головой. Шомуродов отличался пять раз после удара правой ногой, трижды после удара головой, один раз после удара левой ногой и ещё однажды вносил мяч в сетку благодаря рикошету.

Реализация

Сердар Азмун забил всего лишь три мяча. Однако его показатель ожидаемых голов (XG) равняется 7.1. В то же время Шомуродов отличился 10 раз, хотя ожидалось, что забьёт не больше 5 (XG – 5.8). Вывод очень простой: узбекский форвард намного лучше распоряжается своими моментами, чем иранец.

Карпин не просто перешёл к новой схеме. В «Ростове» он меняет футболистов Три чудесные метаморфозы в составе донского клуба.

Ключевые передачи

Эльдор не только забивает больше, чем Сердар, но и чаще обостряет. В среднем за игру нападающий «Ростова» отдаёт 1,9 ключевых передач. При этом соответствующий показатель у форварда «Зенита» более, чем в два раза ниже – 0,8. Вот уже действительно, Шомуродов раскрылся по-новому в этом сезоне.

Голевые передачи

Несмотря на то, что в нападении Эльдор действует острее, передачи Сердара чаще становятся результативными. В этом сезоне на счету иранского нападающего 3 голевых паса, у Шомуродова – на один меньше.

Игра в связке

В розыгрыше РПЛ 19/20 пока нет равных связке Шомуродов – Ионов. С передач Алексея Эльдор забил аж пять мячей. На фоне столь результативного ростовского дуэта меркнет даже именитая связка Дзюба – Азмун. После передач иранца россиянин отличился лишь дважды.

Дриблинг

По количеству успешных обводок, совершённых за матч нападающие примерно равны. В среднем за игру Шомуродов обыгрывает оппонентов 0,9 раз, а Азмун 0,7. Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном соответствующий показатель иранца остался прежним, а вот узбекский форвард немного прокачал свой дриблинг. В розыгрыше 18/19 Эльдор совершал в среднем лишь 0,6 обводок за матч.

Борьба в воздухе

В «Ростове», а затем и в «Рубине» при Бердыеве Азмун был королём воздуха. Иранец регулярно выигрывал верховые единоборства, сбрасывая мяч головой партнёрам по нападению. В «Зените» у Сердара немного другая задача, потому и этот показатель значительно снизился. В нынешнем сезоне он выигрывает в среднем 1,5 верховых дуэлей. Эльдор же, наоборот стал лучше себя чувствовать в воздухе. За матч он побеждает в 2,8 верховых единоборствах.

Потери

По количеству потерь Эльдор также опережает Сердара. В среднем за матч у него отбирают мяч 2,3 раза, в то время как Азмуна обкрадывают лишь 1,3 раза.

В Иране женщин пустили на игру впервые с 1981 года. Они увидели хет-трик Азмуна Всего же в отборочном матче ЧМ-2022 было забито 14 голов!

Отборы

В современном футболе сложно представить себе клуб, претендующий на трофеи, у которого не отлажен прессинг. Поэтому такие статистические показатели, как отборы, становятся важны, в том числе и для нападающих. В среднем за игру Шомуродов лишает соперника мяча 1 раз, а Азмун – 0,9.

Цена

Согласно данным Transfermarkt, ценник на Азмуна составляет 17 миллионов евро. Шомуродов стоит всего лишь 2,5 миллионов евро. Однако если узбекский форвард продолжит играть так же круто, то наверняка сможет догнать иранца в стоимости.

Использованы данные: WhoScored, Transfermarkt, Understat.