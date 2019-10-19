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Дзюба, Губерниев, Глушаков – лучшие комментарии

Дзюба: УЕФА не разбирается в футболе
Андрей Панков
«Дзюба: УЕФА не разбирается в футболе»
Конфликт Ловчева и Губерниева, Россию и Косово будут разводить, успехи Черышева и Семёнова. Новая подборка лучших комментариев.
Футбол / РПЛ 0

УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах

sociologist:
— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!

Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии

viking123:
— Дембеле лишь бы тренку пропустить ))

Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович

dontaskwhy:
— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.

Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!

nandomuslera:
— Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, поставим тебя следующим тренером!

М. Лопес: благодарен Икарди за то, что он увёл у меня жену

farhmak:
— Выиграл дважды! Там еще и тёща, наверное, имеется!

Футболист поймал стакан пива с трибун. И выпил его

antichemp:
— Глушаков поймал веник с трибун. И пошел в баньку.

«Интер» интересуется Дзюбой

chertanovo1488:
«В распоряжении Конте сейчас всего четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито».
Гончаренко прослезился бы сейчас, наверное, от таких «проблем».

В Москве появится новый футбольный клуб

igor-arh:
— Новое ООО «Прачечная»)

Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия

alatau:
— У болгар всё наоборот же. Когда ДА они отрицательно качают головой, когда НЕТ, то кивают утвердительно. Здесь Стоичков просто засмеялся, а все подумали, что он плачет.

Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020

evgenyblack:
— Дзюба: «УЕФА не разбирается в футболе».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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