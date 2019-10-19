УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах
sociologist:
— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!
Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
viking123:
— Дембеле лишь бы тренку пропустить ))
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
dontaskwhy:
— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.
Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!
nandomuslera:
— Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, поставим тебя следующим тренером!
М. Лопес: благодарен Икарди за то, что он увёл у меня жену
farhmak:
— Выиграл дважды! Там еще и тёща, наверное, имеется!
Футболист поймал стакан пива с трибун. И выпил его
antichemp:
— Глушаков поймал веник с трибун. И пошел в баньку.
«Интер» интересуется Дзюбой
chertanovo1488:
«В распоряжении Конте сейчас всего четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито».
Гончаренко прослезился бы сейчас, наверное, от таких «проблем».
В Москве появится новый футбольный клуб
igor-arh:
— Новое ООО «Прачечная»)
Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия
alatau:
— У болгар всё наоборот же. Когда ДА они отрицательно качают головой, когда НЕТ, то кивают утвердительно. Здесь Стоичков просто засмеялся, а все подумали, что он плачет.
Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020
evgenyblack:
— Дзюба: «УЕФА не разбирается в футболе».
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