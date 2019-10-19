Конфликт Ловчева и Губерниева, Россию и Косово будут разводить, успехи Черышева и Семёнова. Новая подборка лучших комментариев.

УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах



sociologist:

— Разводите лучше с Испанией, Англией, Францией и Германией! Вплоть до финала!

Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии



viking123:

— Дембеле лишь бы тренку пропустить ))

Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович



dontaskwhy:

— Ибрагимович: я никогда не говорю о себе, я говорю о великом Златане.

Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!



nandomuslera:

— Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, поставим тебя следующим тренером!

М. Лопес: благодарен Икарди за то, что он увёл у меня жену



farhmak:

— Выиграл дважды! Там еще и тёща, наверное, имеется!



Футболист поймал стакан пива с трибун. И выпил его



antichemp:

— Глушаков поймал веник с трибун. И пошел в баньку.



«Интер» интересуется Дзюбой



chertanovo1488:

«В распоряжении Конте сейчас всего четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито».

Гончаренко прослезился бы сейчас, наверное, от таких «проблем».

В Москве появится новый футбольный клуб



igor-arh:

— Новое ООО «Прачечная»)



Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия



alatau:

— У болгар всё наоборот же. Когда ДА они отрицательно качают головой, когда НЕТ, то кивают утвердительно. Здесь Стоичков просто засмеялся, а все подумали, что он плачет.

Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020



evgenyblack:

— Дзюба: «УЕФА не разбирается в футболе».