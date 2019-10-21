Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Нуну, Янчик, Одемвингие

На троих у этих футболистов чуть больше сотни матчей за клубы РПЛ. Один из них даже смог выиграть два Кубка России и две медали чемпионата. Однако яркий след в российском первенстве они оставить так и не смогли. В этой подборке мы вспомним о бывшем голкипере «Динамо» Нуну Санту, футболисте ЦСКА Давиде Янчике, и нападающем «Локомотива» Питере Одемвингие.

Нуну Эшпириту Санту, 45 лет

Годы в РПЛ: 2005-2006

Клуб: «Динамо»

Фото: Visionhaus/Getty Images

Нуну является самым титулованным из футболистов, представленных в подборке. Он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Португалии, а также Кубок Испании. При этом в России трофеев португальский голкипер не завоевал.



Он и играл не особо много, так как тяжело было вытеснить из основы Сергея Овчинникова, а тренировал команду тогда Юрий Сёмин. Это делало задачу практически невыполнимой. Проведя за «Динамо» 11 матчей и пропустив в них 17 мячей, Нуну вернулся в Португалию, где до окончания карьеры в 2010 году выступал за «Авеш» и «Порту».



После этого бывший голкипер подался в тренеры. Сначала он готовил вратарей в «Малаге» и «Панатинаикосе», а затем стал работать главным тренером. Первым его клубом стал португальский «Риу Аве». Дальше были «Валенсия» и «Порту». С 2017 года Нуну возглавляет «Вулверхэмптон». Сначала он вывел команду из Чемпионшипа, а в прошлом сезоне смог пробиться с ней в еврокубки.

Давид Янчик, 32 года

Годы в РПЛ: 2007-2013

Клуб: ЦСКА

Фото: РИА Новости/instagram.com/janczykdawid

Янчик считался надеждой польского футбола. Начинал карьеру в клубе «Сандецья», а уже в 17 лет ездил на просмотр в «Челси». Несмотря на это, форвард решил не рисковать и первый профессиональный контракт подписал с «Легией». К слову, молодой футболист закрыл на какое-то время дорогу в первую команду своему ровеснику Роберту Левандовскому.



Нападающий дебютировал в составе «армейцев» в 19 лет, выйдя на замену в матче с «Локомотивом». Однако конкуренцию в атаке ему составляли Жо и Вагнер Лав, поэтому практически сразу стало понятно, что большого количества игрового времени футболист не получит. Многим болельщикам Янчик запомнился благодаря голу в ворота «Спартака» на 94-й минуте, который спас ЦСКА от поражения.

Всего за ЦСКА поляк провёл 20 матчей, записав себе актив лишь два гола. Футболист несколько раз уходил в аренду, так и не став своим за шесть лет в московском клубе. Однако чуть позже выяснилось, что помешало Янчику реализовать огромный потенциал. Ещё в Польше спортсмен пристрастился к алкоголю. В Москве возможностей выпить стало ещё больше, помогала и изрядно увеличившаяся зарплата.

Янчик даже написал книгу под названием «Моя исповедь», в которой рассказал, как поддался соблазнам большого города, сдавал ценные вещи в ломбард и чуть не умер от алкоголя. Там же нападающий назвал переход в ЦСКА самой большой ошибкой в карьере. В сентябре завершился его контракт с любительским клубом из Германии «Блаубойрен». До этого он помотался по низшим лигам Польши. Свободное время Янчик посвящает жене и двум дочерям.

Годы в РПЛ: 2007-2010

Клуб: «Локомотив»

Фото: РИА Новости/instagram.com/odemwingie_81

Нигерийский форвард, родившийся в Ташкенте и являющийся воспитанником клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов, приехал в Россию в 2007 году. Он провёл в составе «Локомотива» 81 матч, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач. Очень даже внушительный послужной список, если сравнивать с другими участниками подборки. Однако запомнился Одемвингие не только своими успехами на поле.

В 2010 году нигериец перешёл в «Вест Бромвич», а болельщики «Локо» сопроводили эту новость баннером, на котором был нарисован банан и написаны слова благодарности английской команде. Баннер вызвал большой резонанс, его авторов обвинили в расизме. Но выразить благодарность за трансфер стоило самим англичанам. На Туманном Альбионе форвард отыграл почти семь лет, выступая за уже названный «Вест Бромвич», а также «Кардифф», «Сток Сити», «Бристоль» и «Ротерхэм».



Завершал карьеру Одемвингие в Индонезии. За клуб «Мадура Юнайтед» он провёл последние два года карьеры. Сейчас ему 38 лет. Бывший футболист живёт в Бирмингеме, но постоянно путешествует, занимаясь агентским бизнесом и журналистикой. В этом году он начнёт обучение на юридическом факультете по направлению «Право».

А ещё Одемвингие очень любит гольф. Этим видом спорта бывший нападающий «Локомотива» занимается профессионально. На его счету даже есть несколько побед на коммерческих турнирах.