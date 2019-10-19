Команда под шумок забила три мяча, пока соперники бастовали на поле. Это подло

В 14-м туре чемпионата Мексики «Веракрус» принимал на своём поле «Тигрес». После стартового свистка футболисты хозяев остались на своих местах и демонстративно не участвовали в игре. Терпение гостей кончилось быстро, после чего они пошли в атаку и дважды отличились на третьей и пятой минутах. «Тигрес» побежал забивать третий мяч, в чём тоже преуспел на восьмой минуте, несмотря на то, что игроки «Веракруса» в этот раз уже пытались им помешать. В конце встречи хозяева смогли отыграть один мяч, и матч завершился со счётом 1:3.

Что за бунт?

Как оказалось, в команде протестовавших не всё гладко. Некоторым футболистам не платят зарплату уже около полугода. Подобной акцией они хотели обратить на ситуацию внимание. Такого в мексиканском чемпионате раньше не было. Да, «Веракрус» уже бойкотировал матч в 2004 году, но тогда команда даже не приехала на стадион.



«Это была неловкая ситуация для руководителей и фанатов, но игроки решили именно таким способом донести своё сообщение. Хотя я не считаю, что нужно было так поступать. Это было что-то неспортивное, они не хотели играть, им не стоило валять дурака», — сказал владелец «Веракруса» Фидель Кури Грахалес.

За несколько часов до начала встречи Федерация футбола Мексики пообещала лично погасить часть задолженности. Однако футболистов это не остановило. Некоторым из них итак пришлось сменить место жительства, так как они не могли платить за аренду жилья. По словам защитника клуба Карлоса Сальсидо, который в составе сборной Мексики участвовал на трёх чемпионатах мира, на этом беды не заканчиваются.



«Команде не хватает медикаментов, у нас даже нет достаточного количества мешков со льдом. Молодёжные команды живут в ужасных условиях — у них нет тренера, нет поля, нет раздевалок. Иногда они едут на игру 14 часов и прибывают за 15 минут до её начала. У женской команды задолженность по зарплате составляет два месяца. Нет медицинского штаба, им даже негде мыться после матчей, так как воды тоже нет», — сказал Сальсидо.

Реакция на голы

Капитан «Тигрес» Гуидо Писарро заявил, что его команда знала о протесте соперников. Однако клубы договаривались об одной минуте. Перед игрой футболисты «Веракруса» сообщили, что будут протестовать дольше.



«Перекладывать ответственность на нас за протест против президента своего клуба — очень глупо. Мы поддержали их, но речь шла об одной минуте. После этого продолжили играть», — сказал Писарро.

Болельщики хозяев весь матч освистывали футболистов соперников за такое поведение. Сами игроки долго и с улыбками аплодировали «Тигресу», выражая своё неуважение.

«Веракрус» занимает последнее место в чемпионате Мексики. За 13 туров команда набрала четыре очка. Также клубу принадлежит очень длительная серия без побед — 40 встреч. Последний раз команда выиграла в чемпионате 26 августа 2018 года у «Тихуаны» (1:0).

Пример из Испании

В 2014 году «Расинг» аналогично бастовал из-за задержки зарплат. После стартового свистка ответного матча Кубка Испании против «Реал Сосьедада» команда выстроилась в центральном круге. Футболисты положили руки друг другу на плечи и не собирались сдвинуться с места.



«Реал Сосьедад» поддержал соперника и голов не забивал. Вскоре арбитр завершил матч. После этого «Расинг» дисквалифицировали на весь следующий розыгрыш турнира. Посмотрим, что ждёт команду из Мексики.