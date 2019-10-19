Защитник дубля «Рубина» после матча со «Спартаком» потерял 2 литра крови

Защитник молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин получил тяжелую травму в матче против «Спартака». На 69-й минуте футболист заработал штрафной в столкновении с Ильей Левченковым, который встретил соперника без грубости.

Фомин упал на поле, схватился за бок и закричал. Тем не менее поле он покинул самостоятельно, а вместо него вышел другой защитник «Рубина» Данила Карягин. Травмированный игрок после матча принял душ, ни на что не жаловался и вместе с командой отправился в аэропорт.

Как рассказал врач молодежки «Рубина» Ильшат Хабиров в интервью казанскому изданию «Бизнес Online», за 25 минут до приезда в аэропорт Фомин побледнел и сказал о болях в боку, куда пришелся удар.



– Игроку поплохело в автобусе по пути в «Домодедово», я позвонил в службу 112, потому что нам оставалось ещё 25 минут езды. Доктор по связи сказал, что в «Домодедово» хорошая медицинская служба, но мы решили не рисковать, потому что были пробки. Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция – ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу, – рассказал врач молодежки «Рубина».

Футболисту потребовалась операция. Его состояние называют «стабильно тяжелым», потому что он потерял два литра крови. Защитник был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Важно, что неповрежденными остались селезенка, левая почка и легкое, но повреждена задняя париетальная брюшина. Фомина нельзя транспортировать и уже сегодня к нему прилетят родственники. Так же с футболистом остался в Москве врач дубля «Рубина».