Дзюба сделал больно Карпину. «Ростову» рано замахиваться на золото

Матч «Зенит» – «Ростов» неожиданно превратился во встречу лидеров РПЛ. Вряд ли кто-то мог предположить, что ростовчане после двенадцати туров будут делить первое место с чемпионом России, «Локомотивом» и «Краснодаром». Но Валерий Карпин сколотил приличную «банду». В ней важными фигурами стали воспитанники «Зенита» Егор Бабурин, Дмитрий Чистяков, Алексей Ионов и игрок «золотого» состава сине-бело-голубых Евгений Чернов.

Что показала сегодняшняя игра? Похоже, команде Карпина рано замахиваться на борьбу за золото и место в Лиге чемпионов. Хотя, возможно, это был просто не день ростовчан. «Зенит» полностью переиграл конкурента, а четыре гола забили экс-игроки «Ростова» Артём Дзюба и Сердар Азмун. Петербуржцы догнали в таблице «Локомотив». Выделяем самое интересное из противостояния лидеров РПЛ на «Газпром Арене»:

— В воротах «Зенита» сыграл Михаил Кержаков, а Андрей Лунёв второй тур подряд остался на скамейке. Кстати, во вторник у голкипера сборной России и его жены Дианы родился сын Денис. Команда поздравила Лунёва, пропустив на тренировке через традиционный тоннель.

— Первый тайм – песня в исполнении «Зенита»! Хозяева доминировали и легко разбивали прессинг ростовчан передачами с фланга на фланг. Узко располагавшиеся игроки гостей просто не успевали закрывать зоны. В результате на перерыв команды ушли при крупном счёте 3:0. По ударам команда Сергея Семака выиграла – 10:4 (в створ – 5:2), а мячом владела 66% времени.

— Хозяева вышли вперёд, реализовав пенальти. Артём Дзюба перехитрил Денниса Хаджикадунича. Поскольку на игре в Петербурге работала система VAR, судья Сергей Карасёв мог убедиться, что принял правильное решение, указав на «точку».

— В эпизоде со вторым голом Дзюбе проиграл единоборство уже другой центральный защитника «Ростова» Чистяков. Кроме того, блестяще сыграл правый защитник сборной России Вячеслав Караваев. Новичок сине-бело-голубых в касание выполнил передачу на центрфорварда, не дав мячу опуститься на землю.



— Третий гол «Зенита» – плод потрясающе красивой комбинации. Это ответ тем, кто называет игру чемпиона России недостаточно зрелищной. Обратили внимание, как Дзюба положил корпус для приёма мяча, когда Себастьян Дриусси делал передачу? Сердар Азмун тоже мастерски укротил мяч и исполнил удар, хотя Бабурин, конечно, должен был закрыть ближний угол.

В Питере состоится супердуэль: Азмун – Шомуродов. Кто круче? Сравниваем нападающих «Зенита» и «Ростова». Только статистика, никаких домыслов и мнений.

— В начале второго тайма «Зенит» сел назад и как будто стал играть в эконом-режиме. Чемпион решил поберечь силы перед матчем во вторник с «РБ Лейпциг»? Оказалось, что нет. Эпизод с четвёртым голом начался с того, что хозяева выманили гостей на прессинг и явно подготовленным ходом (пасом на свободного Дриусси) отрезали целую группу игроков. В конце концов, Азмун, Дзюба и Караваев разорвали оборону «Ростова». Ещё одна топ-комбинация сине-бело-голубых!



— Матч лидеров РПЛ собрал 58 639 зрителей.

— Дзюба к двум голам и двум голевым передачам добавил два заработанных пенальти. На 80-й минуте центрфорварда «Зенита» сбил крайне неудачно сыгравший в Петербурге новичок сборной России Чистяков. Забавно, что Артём оформил хет-трик только со второй попытки, так как первый его удар парировал Бабурин. Ассистент главного судьи Антон Аверьянов определил нарушение правил со стороны голкипера.

— Единственный приятный момент для болельщиков «Ростова» – пенальти, назначенный в ворота «Зенита» на 83-й минуте за фол Бранислава Ивановича на Чернове. Четыре удара с «точки» (включая перебитый) за матч: такое нечасто увидишь. Роман Ерёменко ударил без шансов для Кержакова, не дав сменщику Лунёва сыграть на ноль.



— «Ростову» забил даже «опорник» хозяев Вильмар Барриос. Колумбиец установил окончательный счёт 6:1.