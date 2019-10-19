Как Тедеско хочет добиваться остроты в атаке. Один пример игры нового «Спартака»

Пожалуй, с точки зрения футбола ту команду, которую хочет Доменико Тедеско, мы увидели только в течение 10-15 последних минут первого тайма против «Рубина». За этот отрезок «Спартак» создал четыре пристойных атаки с быстрым переходом в атаку — да, они не были доведены до гола, но здесь точно складываются идеология нового тренера красно-белых и его игровые принципы. Эти игровые принципы подразумевают обязательное наличие игрока в ближнем к мячу полуфланге при ситуации с возможным перехватом, а также создание ширины в переходе.

Лучше всего эти принципы можно объяснить в быстрой атаке, которая закончилась слабым ударом Гуса Тиля после отскока от защитника. Давайте подробно её рассмотрим.

Всё начинается с хорошей подготовительной работы от Тиля. Он несколько раз смотрит себе через плечо и контролирует передачу на опорника «Рубина» Коновалова, находясь при этом в такой позиции, которая позволяет при перехвате или оказаться свободным для передачи, или выманить опорника со своей позиции, открывая линию передачу на дальнего атакующего игрока (Мельгарехо в конкретном эпизоде). Это важно, потому что если Тиль будет ближе к Коновалову, то спектр его действий при перехвате будет органичен по понятным причинам почти персональной опеки со стороны полузащитника «Рубина».

«Спартак» действует не слишком удачно (мы ещё вернёмся к этому моменту) и запускает соперника внутрь — это вынуждает Самуэля Жиго в конечном итоге выдвигаться со своей позиции. В момент, когда Коновалов пробегает мимо Тиля, тот находится по диагонали за спиной опорника в полуфланге — это второй важный момент. Так создаётся линия передачи — именно поэтому важно, чтобы атакующие футболисты располагались в полуфлангах и между линий при перехватах.

Начало перехода. Два атакующих игрока «Спартака» располагаются в полуфлангах — Мельгарехо при этом за секунду до паса оглядывается во фланг и понимает, что на этом этапе нет смысла бежать в ширину — только строго вперёд. Жиго в этом эпизоде тянется к мячу и пас на Мельгарехо сделать не может, но невольно получается правильное футбольное решение: если есть два варианта передачи, делай ту, которая отрежет от мяча прямого оппонента твоего адресата. В этом случае Коновалов должен играть с Тилем, и передача на голландца заставляет «Рубин» быстро принимать решение, как играть с ним без его непосредственного опекуна.

В момент передачи на Тиля Шюррле уходит во фланговую зону, растягивая атаку по ширине со своей стороны, а дополнительный игрок в атаке (то есть тот, кто совершил перехват; и в этом случае для Тедеско неважно, какой он позиции — важно, чтобы у него была смелость продолжать рывок до конца) начинает заходить за спину игроку в дальнем от мяча полуфланге. Спустя пару секунд станет понятно, зачем это необходимо.

В переходе в оборону защищающаяся команда должна иметь почти идеальное взаимопонимание, чтобы не иметь ситуаций, когда атакующий игрок за центральным защитником и перед глазами крайнего защитника не оказался в зоне совместной ответственности. То есть: перед «Рубином» стоит задача за несколько секунд решить, кто играет против линейно бегущего вперёд Мельгарехо, но уровня коммуникации не хватает, чтобы разобраться, а потому оба защитника, между которыми открывается Лоренсо, смотрят за его открыванием. Действия Жиго при этом остаются за кадром для Денисова и Сорокина, и жест Коновалова, который призывает обратить внимание на Жиго, уже не имеет смысла. Если бы Шюррле заметил вариант с подачей за дальнего игрока «Рубина», «Спартак» получил бы верный шанс на гол. Именно такие атаки могут стать визиткой команды при Тедеско.

Теперь о проблемах. Во-первых, с трудом верится, что все в российской команде смогут потянуть современный тренировочный процесс, нацеленный на работу в переходах: для этого любая, даже малая позиционная форма, должна содержать в себе элемент контригры. В этом контексте Тедеско будет лакмусом: идей у него точно достаточно, но не факт, что это не будет слишком сложно для наших игроков — прежде всего ментально. (Здесь возвращаюсь к тезису о том, что немцу нужен хорошо понимающий футбол и говорящий на русском помощник, чтобы до мельчайших подробностей разъяснять русскоязычным игрокам их функции в сложной игре)

Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба Три позиции крайне важны прямо сейчас.

Во-вторых, лучшим плеймейкером «Спартака» в первом матче при Тедеско были потери соперника, а не кто-то из футболистов в красных майках — это не самый надёжный выбор, если честно. Пока нет уверенности, что ситуация изменится, и чтобы объяснить эту неуверенность, вернёмся к тому отложенному эпизоду, о котором я говорил.

За несколько секунд до начала перформанса Тиля по созданию линий передач «Рубин» имеет ситуацию, при которой футболист принимает мяч без давления. Один из любимых игровых принципов новой немецкой тренерской футбольной школы (скажем, его использует и Юлиан Нагельсман, с которым Тедеско учился параллельно) гласит: если при обороне на мяч оказывается достаточное давление, мы действуем в зонной обороне, если давления нет — переходим на персональную защиту до момента, когда сможем оказать давление. В таких ситуациях с выбором крайне важна согласованность действий игроков команды.

В конкретном эпизоде на персональную защиту против игрока с мячом переходит Умяров, а Крал действует с полузащитником, который оказывается прямо перед ним. Опасность заключается в том, что согласованности «Спартаку» не хватает: замыкающий цепь по ширине Бакаев не имеет прямого оппонента, а потому он должен понимать, как важно ему как можно быстрее сдвинуться со своей позиции ближе к игровой ситуации, не дать создать дыру в центральной зоне. Вместо этого Бакаев несколько раз смотрит в сторону обороны по своему флангу — ему не хватает оборонительной ментальности, чтобы понять, что надо сужаться. Вторую ошибку допускает Аиртон: потеряв мяч, он не оказывает ответного давления, давая партнёрам возможность перестроиться и закрыть его ошибку, а просто разворачивается и бежит назад, отказываясь и от персональной обороны. В итоге: часть игроков обороняются по правилу, часть — по наитию.

Играть через центр можно уже здесь. Айртон в полупозиции, Бакаев не помогает в обороне.

В итоге опорник смещён со своей позиции, центральный полузащитник обыгран, а Бакаев (с начала эпизода прошло более десяти секунд!) так и обороняет пустоту.



Отсюда есть сомнения, что «Спартак» сможет достаточно быстро отладить хорошие быстрые переходы в атаку помногу за матч. Дело в том, что из-за недостатка оборонительной ментальности, не лучшего умения оценивать своё место на поле и делать нестандартный для своей позиции выбор, центральные полузащитники команды Тедеско будут достаточно часто находиться в невыгодных позициях в момент перехвата, что автоматически ставит под сомнение первый пас в переходе. Чтобы сделать фирменную игровую идею приносящей результат, Тедеско придётся поработать с игрой «Спартака» в командной обороне.