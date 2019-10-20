Слуцкий борется за Лигу чемпионов. Уже делит второе место с ПСВ

«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры



В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка и завершился со счётом 1:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго. Доигрывать матч гостям пришлось в меньшинстве — на 74-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Альваро Одриосола.

«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко.

«Витесс» Слуцкого разгромил «ВВВ-Венло» и закрепился на 3-м месте в Эредивизии



В 10-м туре чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» принимал «Витесс». Матч состоялся на стадионе «Де Кул» в Венло и завершился победой подопечных Леонида Слуцкого со счётом 4:0.



Гости вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Брайана Линссена, а уже спустя пять минут удвоили своё преимущество — голландец оформил дубль. Незадолго до свистка на перерыв «Витесс» довёл счёт до разгромного благодаря точному удару полузащитника Рихедли Базура. Во втором тайме гости забили один гол — на 53-й минуте отличился форвард Нуа Дико.



«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка и уступает ПСВ по дополнительным показателям.

«Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 6:1, Дзюба оформил хет-трик



В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 6:1.



Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Артёма Дзюбы с пенальти. Спустя шесть минут форвард оформил дубль. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые довели счёт до разгромного — отличился нападающий Сердар Азмун. На 61-й минуте «Зенит» забил вновь, автором гола стал защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Дзюба оформил хет-трик, вновь реализовав пенальти. Спустя три минуты своим голом с одиннадцатиметровой отметки ответил полузащитник гостей Роман Ерёменко. Окончательный счёт был установлен на 92-й минуте, когда забил хавбек хозяев Вильмар Барриос.

«Ростову» рано замахиваться на золото. Дзюба уничтожил команду Карпина В матче лидеров РПЛ «Зенит» разгромил «Ростов». Сергей Семак тактически переиграл Валерия Карпина.

«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче



В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чертаново». Матч состоялся на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол во встрече был забит незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Владислав Сарвели.



Это поражение стало для «Торпедо» третьим в ФНЛ после прихода Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Экс-защитник сборной России возглавил команду минувшим летом.

«По поводу РПЛ будем решать в конце сезона». Главные люди в «Торпедо» удивили «Чемпионат» приехал в офис к владельцу клуба Роману Авдееву. Игнашевич тоже присоединился.

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче Тедеско



Подошёл к концу матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.



Этот матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду во время паузы на международные встречи.



«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог Игра вторым номером, удивительная схема, вулкан эмоций – и нули на табло.

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна



«Тамбов» в своём официальном «твиттере» подтвердил уход Александра Григоряна с поста главного тренера команды.



«Тамбов» и Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван. Имя нового наставника «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба.



Григорян подал в отставку после поражения в сегодняшнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом тренер подписал до лета 2020 года.

Григорян ушёл из «Тамбова». Пока не на телевидение Специалист проработал в клубе всего полгода.

Руководство «Милана» хочет пригласить Гвардиолу



Владельцы «Милана» хотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает El Mundo Deportivo.



Согласно информации источника, в компании Elliott Management Corporation, которой принадлежит клуб, намерены вернуть «россонери» на лидирующие позиции в европейском футболе. По мнению владельцев «Милана», осуществить задуманное можно будет, заполучив Гвардиолу в качестве наставника и Марка Овермарса на должность спортивного директора. В качестве альтернативы главному тренеру «горожан» «россонери» рассматривают Андрея Шевченко, который сейчас успешно работает со сборной Украины.



Напомним, в начале октября новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, пришедший на смену уволенному Марко Джампаоло.