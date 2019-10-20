Ни слова о Бескове. Тедеско – о трансферах и строительстве «Спартака»

После матча с «Рубином» Доменико Тедеско сначала дал официальную пресс-конференцию, а затем ещё несколько минут отвечал на дополнительные вопросы. Первый был – об атмосфере на «Открытие Арене» в дебютном для тренера матче.

Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог Игра вторым номером, удивительная схема, вулкан эмоций – и нули на табло.

— Спасибо болельщикам за поддержку. Мы знаем, что сейчас не лучшее время для команды. Это был первый матч после серии из пяти поражений, поэтому стадион и не был полон. Но наша цель – своей игрой вернуть болельщиков на трибуны. Всё зависит от нас.

— Чего не хватает «Спартаку» сейчас, чтобы справиться с неудачным периодом?

— Уверенности в себе. Но вы видели, что ребята старались играть смело – отрывались и старались держать мяч, даже когда находились под прессингом. Мы только в начале пути решения этих проблем.

— Сколько времени нужно, чтобы построить именно вашу игру?

— Понятно, почему вы спрашиваете это. Но вот так просто я не могу об этом сказать. Я просто не знаю. Всё зависит от команды, от ситуации и других факторов. На этой неделе у нас было 5 тренировок, причём только 3 из них в полном составе. Так что до декабря нужно думать только о том, чтобы набирать как можно больше очков.

— Прежний тренер Олег Кононов говорил, что «Спартак» будет придерживаться одной схемы и одного стиля игры. У вас не так?

— Конечно. Нам нужно изучать и свою, и чужие команды. После «Рубина» мы сделаем выводы, как сработала эта система, подходит ли она – и если да, то что нам нужно в ней поменять. Также важно, кто нам будет противостоять в следующем матче.

— Вы называли себя жонглёром. А ваши замены не только игроков, но и вида прессинга по ходу игры – это варианты, продуманные ещё до игры, или спонтанные решение?

— Идеи приходят мне во время матча. Но в том случае, если я вижу определённые проблемы. А так, если всё идёт хорошо, то не считаю себя любителем менять всё «на коленке».

Доменико Тедеско , Андреас Хинкель и Макс Урванчки Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вы можете назвать три проблемы или три вещи в «Спартаке», которые хотели бы поменять прямо сейчас?

— Как я уже говорил, обретение игроками уверенности в себе. Вот и всё, чего нам важно добиться в ближайшее время.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака» А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.

— Тогда назовите позитивные вещи.

— Приятно, что игроки хотят выполнить именно то, что мы отрабатываем на занятиях. Не всё пока получается, но мы продолжаем работу.

— На матч с «Рубином» вы нашли капитана и проводника своих идей в Самуэле Жиго. Для вас не важно, что он иностранец, который далеко не дольше всех находится в команде?

— У нас много ребят, которые могут быть лидерами. Одного выбрать непросто. Но я общался с командой, с самим Жиго – и мы решили, что капитан на позиции центрального защитника именно сейчас нам подходит. Плюс у меня сложилось впечатление, что все в команде любят Самуэля. Эти факторы и стали причиной выбора, который я сделал в день матча, так как не могли играть Джикия и Зобнин.

— Вы понимаете, когда восстановится Роман?

— Надеемся, что уже на следующей неделе, но наверняка говорить нельзя.

— В России вы столкнулись с лимитом на легионеров. Мешает ли вам этом?

— У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое – и у местных футболистов, и у иностранцев. Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь если ты начинаешь игру с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина.

Как Тедеско хочет добиваться остроты в атаке. Один пример игры нового «Спартака» Семь тысяч знаков про одну атаку (это не шутка).

— Что кроме лимита нового в нашем чемпионате для вас?

— Да всё то же самое – распорядок, календарь. Никаких проблем.

— Вы работали с топ-игроками – Майером, Горецкой. Можете сравнить их потенциал с молодыми российскими футболистами?

— У нас есть классные молодые футболисты, но было бы неправильно их сравнивать.

— Тогда о другом сравнении. В «Спартаке» у вас объективно нет классно пасующих полузащитников, которые могут как начать атаку, так и сделать завершающую передачу. Что делать в такой ситуации?

— Решения есть. Например, в матче с «Рубином» мы уже пытались испробовать пару вариантов, у нас были свободные пространства – и теперь нужно научиться ими пользоваться. Этот процесс потребует времени.

— Вы готовы лепить команду, ориентируясь именно на тот материал, который у вас имеется, а не на отдельную тактику?

— Конечно. Есть множество вариантов. Находить правильный – моя работа. Иначе бы меня в «Спартак» не пригласили.

— Но, может, вы уже думаете об усилении каких-то позиций и, например, подписании большого нападающего?

— Нет, не думаю. Кардинальные изменения мне не нужны. У нас и так есть из кого выбирать, потому что в команде много хороших футболистов. И сейчас лучше размышлять о том, кого из них выбрать на следующий матч.



— Следующий матч – с «Локомотивом». Какие у вас мысли об этом?

— У них очень хорошая команда, которая заслуженно играет в Лиге чемпионов. У них есть и опытные игроки, и сильная молодёжь. Будет непросто, но мы сделаем всё, чтобы выиграть.