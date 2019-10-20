Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку

Матч «Оренбурга» и «Крыльев Советов» закончился скандалом. Команды чуть не подрались стенка на стенку, Анюков ударил Чуканова и получил первую красную в карьере, тренеров удалили, а Божович устроил танцы в центральном круге прям во время матча.
Теперь о том, что привело к такому поведению. Точнее, кто — судья Василий Казарцев. Мы остановимся на четырёх его решениях в спорных и ключевых эпизодах.
15-я минута
Деспотович, находясь на чужой половине поля, выносит мяч в сторону своих ворот, спасаясь от жесткого подката Гацкана. Мяч пролетает 60 метров, после чего Климович берет его в руки. Казарцев назначает свободный.
Спорное решение в пользу «Крыльев Советов»
18-я минута
Свободный разыгран. Защитники «Оренбурга» выбивают мяч из штрафной, но на подборе первый Пауль Антон. Он классно ловит мяч на ногу и забивает. Впрочем, Климович поздно реагирует во многом потому, что обзор ему заслоняет находящийся в офсайде Соболев. Игроки «Оренбурга» апеллируют к Казарцеву, но судья не реагирует.
Спорное решение в пользу «Крыльев Советов»
86-я минута
«Оренбурга» разыгрывает стенку, Терехов успевает пробросить мяч и выходит к воротам, но нарывается на шлагбаум от Анюкова. Казарцев молчит.
Спорное решение в пользу «Крыльев Советов»
90-я минута
Комбаров пытается выбить мяч головой из штрафной и попадает в руку Чернова, находящуюся в неестественном положении. Казарцев продолжает игру.
Спорное решение в пользу «Крыльев Советов»
Возмущённые игроки «Оренбурга» бегут к боковому арбитру. Начинается потасовка. Чуканов провоцирует Анюкова и падает после акцентированного удара предплечьем. Казарцев удаляет капитана «Крыльев» — это его первая прямая красная и длительная дисквалификация. Удалены и оба тренера, причём Божович выходит к центру поля и демонстративно заводит болельщиков. Он тоже пропустит несколько матчей.
Федотов заявляет о личной неприязни Казарцева. В трёх матчах этим судьей «Оренбурга» заработал 5 красных карточек.
И, похоже, для нынешнего судейского корпуса — это занавес.
- 20 октября 2019
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