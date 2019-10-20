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«Динамо» — «Краснодар» — 1:1, 20 октября 2019, обзор матча

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1
Антон Михашенок
«Динамо» вернуло эмоции и поменяло схему. Это принесло первые очки за месяц
«Краснодар» на победу тоже не наиграл.
Футбол / РПЛ 0

В середине первого тайма случился эпизод, который мог бы считаться совершенно рядовым, если бы не обстоятельства, в которых находится «Динамо». Разрезающий пас из опорной зоны не был накрыт и прошел между Владимиром Рыковым и Иваном Ордецом — сразу после того, как Маркус Берг был нейтрализован, защитники «Динамо» начали достаточно активно выяснять отношения. Это был, скорее, позитивный симптом: в команду вернулись яркие эмоции.

На второй минуте «Динамо» открыло счёт. «Краснодар» не разобрался, как действовать против системы соперника в три центральных защитника, и против Григория Морозова в штрафной оказался не крайний защитник «быков», а Юнес Намли. Игрок гораздо более атакующей ментальности был легко обыгран один в один, и Матвей Сафонов уже не мог ничем помочь — 1:0. «Динамо» забило очень легко — кажется, даже для самих себя — и этот гол стал сигналом откатиться на свою половину всей командой.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Морозов – 3'   1:1 Мартынович – 35'

У «Краснодара» в ответ не получалось ничего. Неплохой удар Берга, накрытый Шуниным с трудом, вполне можно перекрыть острой контрпопыткой Шиманьски и Панченко, которая закончилась потерей последнего, а больше «быки» создать не могли. Выход из обороны в атаку тормозила инертностью атакующая группа, каждое второе действие Намли вызывало ужас, Шапи пробовал брать игру на себя, но бил в касание по трибунам, а Олссон больше времени проводил спиной к чужим воротам, чем лицом. Не было понятно, как команда сможет создать свои моменты — за полчаса прошел всего один фирменный вскрывающий пас в зону перед штрафной.

А забили гости крайне буднично. Обычный угловой, Мартынович опережает Нойштедтера и пробивает Шунина — 1:1. Для хода игры это был удар в солнечное сплетение: до конца тайма команды больше думали о том, что делать дальше, чем предпринимали активные действия.

Второй тайм получился сильно живее. «Динамо» перестало сидеть на своей половине поля, и шансы стали обоюдными. Центральные полузащитники обеих команд перестали плотно прихватывать ось поля — лучшим доказательством стала карточка Шарлю Каборе, который не пощадил бывшего одноклубника Шапи. Активен, как и всегда, был Ари, давивший на штрафную «Динамо» из глубины, и он в итоге стал участником самого спорного эпизода матча.

В самой середине второго тайма в штрафной «Динамо» Ари упал в единоборстве с защитником. Свисток Михаила Вилкова промолчал, но повтор показал, что основания для назначения пенальти у арбитра могли быть — защитник точно не выиграл мяч чисто. Ари, что необычно для него, протестовал не слишком активно и спустя несколько минут имел возможность забить с линии штрафной — удар был блокирован.

К моменту, когда игра стала размещаться заменами, стало понятно, что на ничью никто из соперников не согласен. Это показал Спаич, возглавивший атаку своей команды и пробивший чуть мимо створа ворот Шунина, а у «Динамо» вторую голевую передачу мог записать на свой счёт Рауш. Его остроумный пас в штрафную на вышедшего со скамейки Оскара Хильемарка выводил шведа один на один, но тот в последнюю секунду не сумел зацепиться за мяч.

Матч закончился суматохой у ворот «Динамо»: «Краснодару» по статусу одного из лидеров полагалось закончить встречу в атаке, но забить победный мяч так и не удалось. Бело-голубые набрали первые очки за месяц и заставили своих болельщиков наконец смотреть в будущее с легким оптимизмом. По крайней мере, очевидно, что равнодушных на поле в этом «Динамо» не будет. И это первый сигнал к выздоровлению.

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