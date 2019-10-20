«Ливерпуль» спасся на последних минутах. Всё решили замены Клоппа

Даже если вы не слишком тщательно следите за «Манчестер Юнайтед», то точно слышали какие-то разговоры о том, что клубу нужен спортивный директор. Избито? Допустим, тогда поговорим о другой кадровой проблеме. Назовите помощника Сульшера по физподготовке. Не широкого профиля, а того, который в английской футбольной терминологии называется conditioning coach. Он отвечает за выбор упражнений на силовых тренировках, даёт рекомендации по диете — другими словами, следит за тем, чтобы игроки топ-клуба могли выдерживать интенсивный прессинг 90 минут два раза в неделю. Если вы не можете вспомнить, кто занимается этим в «МЮ», ничего удивительного. Ведь тренер по физподготовке появился в клубе неделю назад.

Звучит странно? На мой взгляд, да. При Моуринью такой специалист появился не сразу, а только летом 2018 года: это был Стефано Рапетти, который работал с португальцем ещё в «Интере». Но вместе с Моуринью уволили и Рапетти. А Сульшер, который отмечал, что плохая форма игроков ограничивал стиль команды (не получалось прессинговать) решил обойтись без профильного специалиста. Вероятно, расчёт был на то, что Майк Фелан справится и с этим тоже. Не вышло. Байи, Шоу, Погба, Марсьяль и Фред — все они претендуют на место в основе (Фосу-Менса, Далота и Чонга не считаем). В первые восемь туров они впятером набрали 28 пропусков из-за травм. В середине октября Сульшер решил, что это немного чересчур, и клуб срочно пригласил в штаб нового тренера. Правда, Мартин Перт последние годы работал в канадском «Ванкувере», а до того в Бахрейне — но ведь и искали в спешке.

Эмоции Юргена Клоппа Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Рохо на поле: красный — сигнал тревоги

Эта длинная прелюдия понадобилась по одной причине. Чтобы объяснить состав «МЮ» на матч с главным соперником. Конечно, это не состав 14-го места АПЛ, но и не клуба топ-4 тоже. Дошло до абсурда: Туанзебе, который и сам не игрок основы (играл бы Байи), пришлось менять за минуты до старта, потому что он получил мышечную травму на разминке. Вот такая сложная цепочка привела к эпичному появлению на поле Маркоса Рохо. Это его шестое появление в АПЛ за год при Сульшере (в сумме 244 минуты).



Возможно, если бы Туанзебе травмировался раньше и тренер имел шанс дать новую предматчевую установку, он бы поменял схему. Но времени не было, и он просто выпустил Рохо. Это определило ход матча: «МЮ» вышел с пятью защитниками и с максимально чётким планом на игру, который стал ещё более рискованным из-за привычки Рохо время от времени выключаться на несколько секунд. Что за план?

План Сульшера

В общих чертах — тот же, что и всегда у Сульшера на большие матчи (терпеть и контратаковать). Но с интересными нюансами. Во-первых, три центральных защитника — это решение персонально под «Ливерпуль». Целью было нейтрализовать фулбеков Клоппа. «МЮ» защищался очень широкой линией, Робертсону и Александеру-Арнольду было негде разогнаться. Янг иногда привычно застревал в атаке, но его страховал на бровке Рохо.



Решение работало большую часть матча (60 минут). В итоге, именно Роберстон отдал голевой пас, но это был его первый пас под удар в штрафную. С участием Александера-Арнольда был один эпизод, когда не получился удар у Фирмино и один эпизод во втором тайме, когда «МЮ» убежал в опасную контратаку. В целом попытку заблокировать фланги «Ливерпуля» можно назвать удачной.

Сульшера увольнять нельзя. «МЮ» всё делает правильно Чтобы стало лучше, нужен не новый тренер, а последовательность.

План Клоппа

В отличие от Сульшера, который исходил из слабостей своей команды и явно пытался максимально нейтрализовать сильные стороны соперника, от Клоппа можно ждать чего-то более смелого. Но «Ливерпуль» играл как обычно: минимально держал мяч в центре (от тройки Хендерсон/Фабиньо/Вейналдум странно ждать креатива), переводил на фланг и упирался в защитников. Ну и ждал возможности для быстрых атак. По первым 20 минутам матча показалось, что Клопп и Сульшер играют в игру «отдай мяч сопернику» — причём «Ливерпуль» выигрывал. Владение в стартовую двадцатиминутку было за хозяевами, хотя они к этому и не стремились. А первый опасный момент — за гостями, у которых прошла контратака, но у Фирмино не получился удар.



Потенциальные контратаки «Ливерпуль» глушил высоким прессингом (у Мане, Фирмино и Ориги семь попыток отбора в первом тайме) и фолами (10 в первом тайме, все на чужой половине или в центре). Такой план рано или поздно мог сработать, но после пропущенного гола его пришлось менять. И тут выяснилось, что запасного плана у Клоппа нет. Чем больше было владения, тем меньше остроты. Голевой удар Рашфорда стал последним ударом в тайме для обеих команд. Второй тайм оказался даже скучнее первого — и это комплимент Сульшеру, учитывая, что результат устраивал его, и «МЮ» мог играть в удобном для себя стиле.

Видео доступно на «Чемпионате».

Почему «МЮ» не удержал счёт

В середине второго тайма Клопп начал менять игру. Обычно его крайние форварды являются крайними только номинально: они опасны смещениями в центр, а за доставку мяча в штрафную отвечают защитники. Выход на поле Окслейда-Чемберлена это изменил. «Ливерпуль» перестроился на 4-4-2, Чемберлен и Хендерсон отвечали за ширину атак. Сдвоенными флангами «Ливерпуль» лучше растягивал защиту, пошли бесконечные кроссы (18 во втором тайме против пяти в первом). Выход Лалланы вместо Хендерсона закрепил новый, более атакующий стиль: теперь у Робертсона и Александера-Арнольда появилась возможность обыграться. Вдвоём они за последние 30 минут выполнили 12 подач.



Моментов всё равно не было. Но во второй половине второго тайма «Ливерпулю» хотя бы удалось оказать длительное давление на центральных защитников «МЮ». Гол в ворота Де Хеа можно назвать случайным: в нём имела место сразу двойная ошибка: Уан-Биссака опоздал с блоком кросса, а Рохо в решающий момент зачем-то бросил своего игрока (Лаллану) и бросился в центр вратарской (возможно, помогать Магуайру?), где пропустил мяч мимо себя и поднял руку, показывая офсайд, — невероятно бесполезное поведение.

Видео доступно на «Чемпионате».

Но тут уместно сказать, что и гол «МЮ» был отчасти случайным. И засчитан благодаря особенностям трактовки Аткинсоном силовой борьбы. Два гола — один спорный, другой с ошибкой обороны — самые опасные моменты матча. Это повод опять сделать комплимент обоим тренерам. Но и признать результат закономерным. Стартовый план Сульшера отлично нейтрализовал «Ливерпуль» и работал час, а потом Клопп заменами заставил свои фланги давить на защиту, и это давление принесло ничью. Логичный счёт.

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