Дзюба играет в лучший футбол в карьере. Было бы круто уехать зимой в Англию

Феноменальная игра Дзюбы против «Ростова» на минувших выходных вызвала целую гамму эмоций, но среди них точно не было одного – чувства изумления. Мы уже настолько привыкли к успехам Артёма, что давно ждём от него очередных чудес, а когда получаем их, воспринимаем как должное, лишь слегка прицокиваем и награждаем игрока дежурными комплиментами. Всё это, а именно – отучение публики от удивления и перманентная её готовность к новым подвигам – на самом деле и есть главное достижение Дзюбы за последний год.



Ведь в глазах большинства Артём всегда слыл талантливым нападающим с очевидными сильными качествами, но жутко непостоянным. Его называли чемпионом мира по матчам, в которых что-то кому-то нужно доказывать, его перепад мотивации стал самым наглядным, хрестоматийным примером нестабильности. И даже на пороге 30-летия Дзюбы не до конца вылечил все свои болезни. Когда в мае 2018-го он, обозлённый на Манчини и вселенскую несправедливость, сосланный в тульский «Арсенал», подходил к чемпионату мира, никто из нас не знал и не мог знать, чего от Дзюбы ждать.

Но вот прошло полтора года, Артём давно уже всё всем доказал и вроде бы имел тысячу и одну причину снизить мотивацию. У него сегодня есть всё: слава, обожание, деньги, международные успехи, титулы. Прежний Дзюба точно бы где-то сбавил обороты, а нынешний – по-прежнему ищет внутри себя мотивацию, рвёт и мечет. Сколько мы можем вспомнить за последние два сезона серых отрезков или хотя бы матчей в его исполнении? В лучшем случае наберутся единицы. Непродолжительный спад прошлой поздней осенью (у которого были объективные причины – банальная усталость из-за сумасшедшего лета), пара скромных игр в нынешнем сезоне. Но это – погрешность, от которой не уйти даже великим.



А на другой чаше весов у Дзюбы – фантастические «8+8» в 13 турах текущего чемпионата, «13+11» во всех 19 играх за клуб и сборную. Прямо сегодня Артём играет в свой лучший футбол за карьеру, у него получается на поле всё и всегда – и на этой волне он может покорить ещё немало вершин.



Хотя феномен Артёма, конечно же, нельзя списывать только на мотивацию. В конце концов, на голой мотивации далеко не уедешь, необходимы и спортивные качества. А они к зрелому футбольному возрасту у Дзюбы тоже полностью раскрылись и стабилизировались. К таланту он прибавил опыт, к злости и наглости – лидерскую харизму и рассудительность.



Скауты, отслеживая нападающих, часто любят смотреть первым делом на четыре компонента в их игре:



1) Как часто форвард получает голевые моменты. Если они исправно появляются за счёт грамотных открываний, борьбы, индивидуальных качеств – это здорово.



2) Как много из этих моментов форвард реализует. В данном случае фильтруются игроки по принятию решений, исполнительскому мастерству и хладнокровию. Если показатель реализации конкретно на сегодня невысокий, а моменты при этом имеются в большом количестве, заинтересованный в игроке клуб уже думает, насколько критичен недостаток, не перекрывает ли он другие плюсы и есть ли шанс поднять процент успешности.



3) Сколько пользы форвард приносит, если оставить за скобками его результативные действия. Подразумевается что угодно: игра в оттяжке, борьба верховые мячи, разгон контратак на скорости и так далее. Условный Жиру образца ЧМ-2018 мог сколько угодно не попадать в створ, но при этом оставаться ведущим и одним из самых важных игроков для золотой сборной Франции.



4) Ассистентские функции, работа в подыгрыше. Пункт плавно вытекает из предыдущего, но всё же стоит вынести его отдельно, потому что умеющий подыгрывать партнёрам нападающий способен заменить некоторым командам нехватку диспетчера в глубине поля или на позиции «десятки».



А теперь давайте ещё раз посмотрим на Дзюбу – и убедимся, что по всем четырем пунктам он в абсолютном топе.

На ударные позиции Артём выходит без какого-либо труда. Моменты при этом реализует лучше многих. В статистике игроков, нанесших больше всего ударов в сезоне, Дзюбы нет даже в первом топ-30 (у него – 2,2 за игру, у лидеров Панченко и Шюррле – 6,34 и 4,37 соответственно), зато по голам он в тройке лучших. А главная причина – свои попытки форвард «Зенита» наносит в основном из самых опасных зон.

С точки зрения пользы в черновой работе, открываниях, приёме мяча спиной к чужим воротам, борьбы за верховые мячи Дзюбе тоже нет равных, причём во всей стране. Артём давным-давно стал идеальным оружием для выхода в атаку путём длинных переводов, он грамотно оттягивается в нужные зоны – на фланг или в глубину, цепляется там за любые выносы и скидывает партнёрам. В этом его уникальность для чемпионата России, где плотности традиционно больше, чем скорости, и требуется разбивать эту плотность габаритами и работой под жёстким давлением.

В том же матче с «Ростовом» случилось множество эпизодов, наглядно демонстрирующих чрезвычайную полезность Дзюбы, а один из них – это голевая передача на Азмуна. Артём в том самом эпизоде находился спиной к воротам, пятился, на плечах у него висел соперник, но форвард всё равно продавил его и умудрился одновременно оценить манёвр партнёра и перевести мяч в нужную зону в одно касание.



Наконец, работу в подыгрыше характеризует банальный факт: в прошлом году Дзюба выиграл гонку снайперов, в нынешнем – возглавляет её. Причём сегодняшними темпами он может забежать за 15 «ассистов», что станет потрясающим показателем, учитывая его позицию. А поводов для скепсиса нет: Артём ещё год назад перестроился, стал получать удовольствие от ассистентской роли и превратился в идеального «плеймейкера штрафной». Форвард «Зенита» — одновременно лидер сезона и по ключевым передачам (19 за сезон), и по острым (32).

Многогранность Дзюбы, его результативность и стабильные выступления за клуб и сборную в последние пару лет – всё это восхищает, и стоит действительно признать: Артём вырос не просто в отличного, а в выдающегося по меркам страны футболиста. Если он захочет уехать в Англию зимой, для всех нас это станет превосходным сюжетом. И отчего-то есть уверенность, что там, даже в напичканной звёздами Премьер-Лиге, у него тоже всё получится. Даже в 31.