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Символическая сборная тринадцатого тура РПЛ версия Валерия Газзаева

Символическая сборная тринадцатого тура РПЛ
Валерий Газзаев
Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Дзюба, Джанаев и пара Барриос — Оздоев. Валерий Газзаев определяет лучших в 13-м туре РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Вратарь

Сослан Джанаев, «Сочи»

Уверенная игра Сослана против «Арсенала» и два отбитых пенальти помогли его команде заработать очко на выезде в Тулу.

Хет-трик судьи Мешкова – три пенальти в Туле. Джанаев два потащил!
«Арсенал» и «Сочи» выдали шоу.

Защита

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Караваев весь матч проявлял себя с положительной стороны, активно подключался к атакам своей команды, забил один из голов в ворота «Ростова» и отдал голевую передачу.

Александр Мартынович, «Краснодар»

Благодаря голу белорусского защитника «Краснодар» смог увезти с «ВТБ-Арены» одно очко. Помимо этого, он уверенно действовал в единоборствах и в игре «на втором этаже».

Никита Чернов, «Крылья Советов»

«Крылья Советов» оставили свои ворота в неприкосновенности в матче с «Оренбургом». Всё это было благодаря уверенной игре Никиты Чернова в защите.

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Дуглас Сантос, «Зенит»

Уверенная игра бразильца позволила «Зениту» не волноваться за безопасность своего левого фланга, через его зону не создавалось активности.

Полузащита

Вильмар Барриос, «Зенит»

Благодаря колумбийцу «Зенит» чётко контролировал мяч в центре поля и не позволял «Ростову» развивать атаки. Логичным завершением успешного выступления стал последний гол в ворота ростовчан.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Магомед продолжает показывать великолепную игру, на этот раз в паре с Барриосом в «Зените».

Никола Влашич, ЦСКА

Хорват активно проявлял себя в матче на ужасном поле «Уфы». Отдал голевую передачу и заслуженно получил свой приз лучшему игроку матча и попал в символическую сборную тура.

Нападение

Александр Ломовицкий, «Арсенал»

Ломовицкий был заряжен на атаку и отлично проявил себя в матче против «Сочи», забил гол и заработал два одиннадцатиметровых удара.

Жоао Мариу, «Локомотив»

Португалец забил свой дебютный гол за «железнодорожников» и уверенно проявлял себя в атакующей линии.

Артём Дзюба, «Зенит»

Место Артёма в символической сборной не требует комментариев. Хет-трик и две голевые передачи принесли разгромную победу для «Зенита» над прямым конкурентом в турнирной таблице.

Дзюба играет в лучший футбол в карьере. Было бы круто уехать зимой в Англию
Пора уже отбросить закостенелый скепсис и признать, что у нас на глазах вырос великий по меркам страны нападающий.

Тренер

Сергей Семак, «Зенит»

Сергей Богданович отлично подготовил команду к важнейшему матчу против прямого конкурента по турнирной таблицы и добился вместе с командой разгромной победы.

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