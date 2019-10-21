Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Дзюба, Джанаев и пара Барриос — Оздоев. Валерий Газзаев определяет лучших в 13-м туре РПЛ.

Вратарь

Сослан Джанаев, «Сочи»

Уверенная игра Сослана против «Арсенала» и два отбитых пенальти помогли его команде заработать очко на выезде в Тулу.

Хет-трик судьи Мешкова – три пенальти в Туле. Джанаев два потащил! «Арсенал» и «Сочи» выдали шоу.

Защита

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Караваев весь матч проявлял себя с положительной стороны, активно подключался к атакам своей команды, забил один из голов в ворота «Ростова» и отдал голевую передачу.

Благодаря голу белорусского защитника «Краснодар» смог увезти с «ВТБ-Арены» одно очко. Помимо этого, он уверенно действовал в единоборствах и в игре «на втором этаже».

«Крылья Советов» оставили свои ворота в неприкосновенности в матче с «Оренбургом». Всё это было благодаря уверенной игре Никиты Чернова в защите.

Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку Анюков получил первую красную в карьере, Божович танцевал в центральном круге. Настоящий шабаш.

Уверенная игра бразильца позволила «Зениту» не волноваться за безопасность своего левого фланга, через его зону не создавалось активности.

Полузащита

Благодаря колумбийцу «Зенит» чётко контролировал мяч в центре поля и не позволял «Ростову» развивать атаки. Логичным завершением успешного выступления стал последний гол в ворота ростовчан.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Магомед продолжает показывать великолепную игру, на этот раз в паре с Барриосом в «Зените».

Никола Влашич, ЦСКА

Хорват активно проявлял себя в матче на ужасном поле «Уфы». Отдал голевую передачу и заслуженно получил свой приз лучшему игроку матча и попал в символическую сборную тура.

Нападение

Ломовицкий был заряжен на атаку и отлично проявил себя в матче против «Сочи», забил гол и заработал два одиннадцатиметровых удара.

Жоао Мариу, «Локомотив»

Португалец забил свой дебютный гол за «железнодорожников» и уверенно проявлял себя в атакующей линии.

Артём Дзюба, «Зенит»

Место Артёма в символической сборной не требует комментариев. Хет-трик и две голевые передачи принесли разгромную победу для «Зенита» над прямым конкурентом в турнирной таблице.

Дзюба играет в лучший футбол в карьере. Было бы круто уехать зимой в Англию Пора уже отбросить закостенелый скепсис и признать, что у нас на глазах вырос великий по меркам страны нападающий.

Тренер

Сергей Семак, «Зенит»

Сергей Богданович отлично подготовил команду к важнейшему матчу против прямого конкурента по турнирной таблицы и добился вместе с командой разгромной победы.