Вратарь забил роскошный гол со штрафного! Ещё и на последней минуте

В матче 27-го тура второго норвежского дивизиона встречались клубы «Шейд» и «Улл/Киса». Хозяева, идущие в зоне вылета, открыли счёт на 18-й минуте. Победа позволяла «Шейду» приблизиться к спасительной строчке в таблице, и до 89-й минуты всё шло по приемлемому сценарию.

Однако под конец основного времени гости заработали штрафной. До ворот было далеко, а удар пошёл выполнять голкипер «Улл/Киса» Стефан Хагеруп. Казалось, что ничего страшного ждать не стоит. Много ли вы знаете вратарей, который забивают со штрафных? Но удар получился великолепным – мяч попал точно в верхний угол ворот.

Уже в компенсированное время нападающий «Улл/Киса» принёс своему клубу победу. Команда не только гарантировала себе сохранение прописки во втором по силе дивизионе, но и имеет возможность побороться за выход в турнир рангом выше. А вот «Шейду» теперь придётся очень сильно постараться, чтобы выжить. К слову, по итогам прошлого года «Шейд» стал победителем этого турнира и завоевал повышение в классе.

Вратарю «Улл/Киса» в этом году исполнилось 25 лет. За клуб он выступает с 2016 года, проведя 104 матча и пропустив 171 мяч. Этот гол стал для него дебютным.