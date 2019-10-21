Вратарь забил роскошный гол со штрафного! Ещё и на последней минуте

В матче 27-го тура второго норвежского дивизиона встречались клубы «Шейд» и «Улл/Киса». Хозяева, идущие в зоне вылета, открыли счёт на 18-й минуте. Победа позволяла «Шейду» приблизиться к спасительной строчке в таблице, и до 89-й минуты всё шло по приемлемому сценарию.
Однако под конец основного времени гости заработали штрафной. До ворот было далеко, а удар пошёл выполнять голкипер «Улл/Киса» Стефан Хагеруп. Казалось, что ничего страшного ждать не стоит. Много ли вы знаете вратарей, который забивают со штрафных? Но удар получился великолепным – мяч попал точно в верхний угол ворот.
Уже в компенсированное время нападающий «Улл/Киса» принёс своему клубу победу. Команда не только гарантировала себе сохранение прописки во втором по силе дивизионе, но и имеет возможность побороться за выход в турнир рангом выше. А вот «Шейду» теперь придётся очень сильно постараться, чтобы выжить. К слову, по итогам прошлого года «Шейд» стал победителем этого турнира и завоевал повышение в классе.
Вратарю «Улл/Киса» в этом году исполнилось 25 лет. За клуб он выступает с 2016 года, проведя 104 матча и пропустив 171 мяч. Этот гол стал для него дебютным.
- 21 октября 2019
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