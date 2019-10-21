5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

После перерыва на матчи сборной России экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов снова выбирает пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 13-го тура. Вот тут можно ознакомиться с критериями для оценки. А в 13-м туре лучшим стал представитель нижней части таблицы.

Слово Габулову.



Тур проходил в преддверии 90-летней годовщины со дня рождения легендарного вратаря Льва Ивановича Яшина. Видимо, это знаменательное событие повлияло на голкиперов РПЛ — практически все отметились достойной игрой в этом туре. Дело Яшина живёт и развивается достойно.

Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Дзюба, Джанаев и пара Барриос — Оздоев. Валерий Газзаев определяет лучших в 13-м туре РПЛ.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Пусть ЦСКА и не удалось победить, но Игорь сыграл надёжно, совершил ряд сложных и эффектных спасений, которые повлияли на результат матча. Был и удар Кротова во втором тайме из-за спин защитников, под перекладину. Когда мяч находится в штрафной, то вратарь всегда занимает нижнюю стойку, а мяч летел вверх, так что среагировать Акинфееву было сложно. Игорь как всегда здорово сыграл на выходах, снимая мячи с головы нападающих, не подвёл и после дальних ударов. ЦСКА мог и проиграть, если бы не Акинфеев.

Максименко — молодой вратарь, и ему ещё надо много работать над собой. Но прогресс в надёжности по сравнению с прошлым сезоном у него есть. В «Спартаке» играть сложно, ведь оборона команды в этом сезоне не отличается уверенностью. Но и качество игры команды зависит от подсказа вратаря. Когда в «Спартаке» всё успокоится, тогда, может, и вратарь будет смотреться надёжнее.



В матче с «Рубином» Александр выглядел здорово. Он своевременно играл на выходах — например, в первом тайме снял мяч с головы соперника. Очень непростой эпизод для голкипера — это я знаю по своему опыту. Такие моменты не выглядят эффектно, зато очень важны в игре. Конечно, нельзя не отметить и спасение на последних минутах, когда «Рубин» мог вырвать победу – головой с линии вратарской удар наносил Уремович. Мяч не летел прямо в угол, но Александр здорово сложился, а потом ногами отбил его в сторону.

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В игре «Спартака» и «Рубина» мне понравились оба вратаря – и Максименко, и Дюпин. Но Дюпина ставлю на третье место. Во-первых, Юра играл на выезде, а против «Спартака» это особенно нелегко. Красно-белые создали много моментов у ворот «Рубина», при этом очень острых. Но я бы отметил уверенную игру Дюпина на выходах.



Я бы сделал акцент на моменте, который, возможно, не смотрелся для болельщиков очень эффектно, но по динамике был очень сложным для вратаря. Это случилось в концовке первого тайма, в контратаке «Спартака». Дюпин находился далеко от штрафной площади, ему пришлось быстро туда возвращаться. Мог случиться выход один на один, но Юрий молниеносно принял решение и выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч. Если бы он задержался буквально на полсекунды, то «Спартак» бы открыл счет.



Также Дюпин спас в нескольких эпизодах второго тайма: удары Мирзова с острого угла и из борьбы в штрафной, когда вратарь выбросил руки и перевел мяч на угловой, чтобы не было добивания. В общем, Юрий точно спас «Рубин» от нескольких пропущенных мячей.

Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку Анюков получил первую красную в карьере, Божович танцевал в центральном круге. Настоящий шабаш.

Рыжиков — опытный вратарь и заслуженный человек, отдаю второе место ему. Сергей провёл яркий матч, только его игра позволила «Крыльям» победить на выезде. Матч по накалу был очень зрелищным, голевых моментов было много, но Рыжиков спасал свою команду. Например, когда Радакович наносил удар через себя во втором тайме, Сергей классно сложился и отбил мяч. Важно, что мяч он направил в ту точку, где не было нападающих «Оренбурга» — иначе соперник мог сравнять счет на добивании.

На первое место поставлю Сослана — в Туле он отыграл блестяще. Не помню, чтобы в одном матче ставили три пенальти в одни ворота. Тем ценнее, что вратарь за одну игру отбил два из них.

Хет-трик судьи Мешкова – три пенальти в Туле. Джанаев два потащил! «Арсенал» и «Сочи» выдали шоу.

Джанаев не позволил «Арсеналу» взять три очка. Во время пенальти он побеждал в дуэлях — причем не просто угадывал направление мяча, а знал, что и как делать. Сослан вынудил бьющих пенальти сделать все именно так, как ему было нужно. При этом удары по плотности и точности были неплохими, особенно третий по счёту. Но Джанаев сумел вытащить и его. В целом он действовал очень надёжно, и только благодаря его феерии «Сочи» не проиграл.



Джанаев своей игрой доказывает, что заслуженно вызывается в сборную. Если бы не игра Сослана, «Сочи» находился бы в зоне вылета. Важно, что сейчас команда сыгрывается. Еще важнее, что все уверены в своём вратаре — он отыграл достаточно много матчей на ноль.