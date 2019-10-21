«Спартак», «Зенит» — выпили, закусили. Это что – жизнь?» Священник возмущён!

Протоиерей Дмитрий Смирнов, являющийся главой патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступил с критикой в адрес всех мужчин, увлекающихся футболом. Церковнослужитель, известный своими высказываниями, проехался по любителям этого вида спорта в программе «Беседы с батюшкой» на канале «Союз».

«Всю жизнь – «Зенит», «Спартак». А потом выпили, закусили, баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это разве жизнь? От «Зенита» до «Спартака». Ну, ты по улицам ходишь? Храм видишь? Ну, ты хоть зайди, посмотри, послушай. Ну, купи книжечку, почитай! Нельзя же только «Зенит», Спартак», — сказал Смирнов.

Почему Смирнов не любит футбол?

Протоиерей является публичной личностью. Он часто появляется на телевидении, в передачах, посвящённых православной тематике. Высказывания Смирнова вызывают резонанс. Также у него есть свой блог, где он отвечает на вопросы. О футболе ранее речь заходила и там.



На вопрос о том, не воспитывает элемент соревнования в людях самодовольство и превозношение, Смирнов ответил: «Это зависит от тренера. Если тренер нормальный человек, – под нормой имею в виду христианство – он всегда будет указывать на то, что вот это делать нехорошо, что лучше проиграть, чем ставить подножку.



Я категорически против футбола, потому что это очень травматичный спорт, там договорные матчи. Это бизнес, это просто шоу для зрителей, с которых берут деньги. Вот это не нравится. Сами заработки спортсменов, которых продают как теннисные мячики.



Всё, что вокруг футбола, для меня отвратительно. Ничего не вижу хорошего. Не говоря уж о футбольных фанатах, о том, что они выделывают, какие безобразия, когда во вратаря, например, кинули фаер. Это какие-то странные эмоции, нечеловеческие».

«Футбол к спорту не отношу»

Протоиерей Александр Березовский ответил Смирнову, сказав, что люди идут на стадион именно за эмоциями. Там они их могут получить в огромном количестве, чего не хватает в повседневной жизни. Смирнов нашёл ответ и на это.

«Люди ещё больше идут в пивную лавку. Гораздо больше, чем на футбол. Мало ли куда идут люди – это не критерий. Если всех школьников отпустить – куда пойдёте, на выбор, банки гонять, как в старину говорили, или в школу учиться – ясно, все пойдут банки гонять. И следующее поколение будет неспособно освоить даже вывески магазинов, так и будут только банки эти друг у друга отнимать, а прочесть инструкцию, как управлять велосипедом, уже будут неспособны. Это всё надо преодолевать, это всё тяжело. Но я даже не отношу футбол к спорту», — заключил Смирнов.