Футбол и нацизм. Для России такое – дикость

Егоров прогулялся по Софии и понял, что расовые оскорбления игроков сборной Англии в Болгарии – норма.

Побывавший на стадионах в Софии легко поймёт, что с нацизмом в Болгарии ведётся странная борьба, больше похожая на сочувствие. И расовый скандал после недавнего матча с Англией эту гипотезу лишь подтверждает. В сегодняшней России представить такое просто невозможно.

Итак, ещё раз о случившемся 16 октября, когда Англия забила 6 мячей Болгарии, а в ответ получила нацистские приветствия, обезьянье уханье и другие варианты оскорблений темнокожих игроков.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сейчас ясно, что британцы знали, куда едут и на что впоследствии будут давить.

1. Федерация футбола Англии заранее передала команде политические указания – останавливать матч, если послышится или покажется нечто расистское.

Англичане снова чудят. Футболисты угрожают уйти с поля из-за расизма Это общее решение сборной Англии.

2. Главный тренер Гарет Саутгейт до игры предупредил, что готов увести команду в раздевалку.

3. Матч, прерывавшийся дважды, спас капитан болгар Ивелин Попов, побежавший успокаивать фанатов на сектор.

4. Легендарный Христо Стоичков разрыдался в прямом эфире и потребовал наказать хулиганов, а президент Федерации футбола Болгарии подал в отставку.

5. Полиция начала расследование и провела задержания.

С британской позицией всё понятно – Рахим Стерлинг назвал софийских хулиганов идиотами, федерация отработала политическую повестку, а сборная победила и спокойно уехала домой.

А вот самобичевание болгар вызывает улыбку. Ведь футбол и расизм в Болгарии кажутся вполне легальной и неразделимой смесью, а толерантность и европейские принципы – нелепым атавизмом.

В Софии я оказался впервые и лишь на несколько часов – это время пересадки по пути из Кипра в Москву. Путь из аэропорта до центра удобен, быстр и дёшев, а уже оттуда можно пешком отправиться на национальный стадион.



В первом же подземном переходе нарываемся на сувениры, где чуть ли не самый ходовой товар – майки с изображением Владимира Путина.

Фото: «Чемпионат»

Выходим на площадь. Здесь – митинг и палаточный лагерь. После вступления в Европейский союз жизнь в Софии не стала лучше. Зарплаты – маленькие, в медицине – проблемы, а популярные западные политические лозунги давно не работают.

Фото: «Чемпионат»

Народ ценит другую агитацию. «Скажем «нет» гей-парадам» — призывает с огромных щитов Волен Сидоров, лидер националистической партии Болгарии, довольно популярной в стране. В современной России его бы мигом затравили.

Фото: «Чемпионат»

Показательный развал идей капитализма в Болгарии – это «анархия» на витрине «Дольче».

Фото: «Чемпионат»

До стадиона, где играла Англия и обижали Стерлинга, — 10 минут пешком. Дорога приятная – на улице уютно, самобытно и красиво. Представьте, что Арбат упирается в гору с заснеженными вершинами – это и есть София.



Арена сборной Болгарии расположена в парке, напоминающем «Лужники». Рядом – ворк-аут площадки, теннисные корты, беговые и велодорожки. Всё тихо и мирно, будто накануне и не было никаких нацистских приветствий.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Но всё меняется через пару сотен метров, когда, гуляя по этому же парку, мы добираемся до стадиона софийского ЦСКА.

Фото: ФОТО стадиона ЦСКА Nikolay Doychinov/Getty Images

Естественно, софийские «армейцы» дружат с московскими, хоть цвета клуба – красно-белые, а символ их фанатов – свинья. Хотя чего ещё ждать, если даже «нет» и «да» в России и Болгарии перепутаны местами.

Фото: «Чемпионат»

Самая дикость начинается при подходе к трибуне. Буквально в паре шагов от детских тренировочных полей стоит красочный фанатский бар. На его стенах надпись: «ЦСКА или умри».

Фото: «Чемпионат»

На заднем дворе бара, прямо у поля, валяются куски сгоревших баннеров. За ними — давным-давно нарисованная, никем не стираемая свастика.



Болельщики и болельщицы, взрослые и дети, идут на матчи ЦСКА именно этой дорогой, проходящей также через трофейный сквер. Такого лично я нигде не видел.

Основные экспонаты здесь – шарфы, майки и баннеры главного врага — «Левски».

Фото: «Чемпионат»

Особая ценность – боевые, кровавые экземпляры.

Фото: «Чемпионат»

Одно из деревьев, естественно, посвящено зарубежным врагам — «Спартаку» и «Црвене звезде».

Фото: «Чемпионат»

Любой ребёнок здесь точно знает, что его ждёт при переходе из ЦСКА в «Левски».

Фото: «Чемпионат»

В баре всегда находятся несколько основных фанатов. На вопрос «Часто ли у вас пытаются отбить трофеи?» – они отвечают снисходительным смехом. Кажется, что если враг заявится сюда с дурными намерениями, то на своих двоих стадион вряд ли покинет.

Фото: «Чемпионат»

Важно, что у входа на стадиона ЦСКА расположена самая популярная прогулочная зона парка. Фанатский магазин стоит здесь же и находится на всеобщем обозрении.

Фото: «Чемпионат»

На фото можно найти сразу несколько свастик. Именно такими стикерами обклеены двери фан-шопа. Портреты ветерана ЦСКА Стоичкова, кстати, находятся где-то рядом.

Фото: «Чемпионат»

В самом магазине свободно продают майки как со скрытой нацистской символикой, так и с ломовой надписью: «Футбол и расизм».

Фото: «Чемпионат»

Надо сказать, что и фанаты, и продавцы – спокойные и дружелюбные люди. Для них такая продукция – норма. Для полиции, проводящей расследование, похоже, тоже.

Фото: «Чемпионат»

И сразу возникают вопросы. А откровенен ли в своих слезах Христо Стоичков? Правда ли он хочет зажать своих фанатов? И разве он не знает, что годами происходит вокруг его стадиона?

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Интересно узнать также, действительно ли полиция и государство борются с болгарским национализмом или, наоборот, сочувствуют ему? Да и вообще, считают ли сами болгары произошедшее на стадионе в матче с Англией позором?



Лично мне показалось, что угрызений совести и ощущения стыда здесь нет. Особенно если речь идёт об Англии и могущественных европейских странах. А рекламные щиты по городу это лишь доказывают.



Вообще, из непродолжительной прогулки по Софии можно сделать три простых вывода.

1. София – классный, не сильно испорченный глобализацией, колоритный и самобытный город, который точно нужно посетить.

2. Болгарский национализм странен, потому что при всех запрещённых атрибутах мы не знаем о реальных случаях притеснения темнокожих, которые можно наблюдать в той же Англии. Сам культурный феномен интересно расписал в британском «Таймс» эксперт по Восточной Европе. Он заявил, что речь идёт о показном и протестном псевдонационализме, вызванном распадом искусственной советской идеологии и насаждением искусственного же западного капитализма на хребет восточной Европы. Такие процессы, связанные с поиском идентичности и экономической нестабильностью, ведут общество в сторону национализма. Например, Россия испытывала те же проблемы на рубеже 2000-х.

3. И последнее. Когда в Англии, США, Европе, да где угодно Россию называют одной из самых националистически настроенных стран, ничего, кроме улыбки, это вызвать не может. Мы, похоже, сами не заметили, насколько толерантными и спокойными стали в последнее время. И пример Болгарии это ярко подчёркивает.