Аршавин выиграл очередной трофей. Уже в качестве тренера

Под руководством Аршавина команда академии «Зенита» 2004 года выиграла трофей. Об этом и другом — в обзоре футбольных событий понедельника.

Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера



Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

«Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой 2004 года рождения», — говорится в сообщении в официальном «инстаграме» «Зенита».



Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С, и стал тренером в «Зените» U15.

12 лет победе России над Англией в отборе Евро-2008. Где сейчас герои той игры Лишь пятеро участников знаменитого матча ещё не закончили карьеру.

Перес просит Моуринью вернуться назад в «Реал»



Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, вероятно, вернётся на тренерский пост в испанский клуб, сообщает El Chiringuito.



После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в Ла Лиге президент «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с Моуринью по поводу возможности его возвращения в клуб. Ранее Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.



После 9 туров текущего сезона «Королевский клуб» занимает в таблице примеры 2-е место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.



Помимо переговоров с Моуринью Перес намерен приобрести зимой полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, тогда как нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан настаивает на трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же Виноват один человек. Не тренер.

La Gazzetta dello Sport призвала «Ювентус» обратить внимание на Миранчуков



Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в преддверии матча между «Ювентусом» и «Локомотивом» опубликовало материал под названием «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их (безумные) истории», посвящённый полузащитникам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам.



«Один из них – правша, другой – левша. Один выступает под номером 11, другой – под 59-м. В остальном они одинаковые. В 12 лет их отверг «Спартак», а прошлым летом «Локомотив» отклонил крупные предложения по ним. Это опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Они настолько знамениты, что про них был вопрос в программе «Кто хочет стать миллионером?».

Алексей – плеймейкер, обладает отличным видением поля и не раз ассистировал своему брату. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей. Сейчас Сёмин использует его в качестве плеймейкера. Генеральный директор Кикнадзе заявил, что отказался продавать братьев за € 85 млн. «€ 100 млн? Почему нет?» Алексею нравится Испания, в то время как у Антона нет предпочтений. Летом «Локо» также отказался продавать их в «Зенит». Мы ещё поговорим о них летом, когда команда Черчесова будет играть на Евро», — говорится в материале.



Матч «Ювентус» – «Локомотив» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 22 октября, в Турине, начало – в 22:00 мск.

У «Локо» перед стартом в ЛЧ жуткие проблемы с составом. Бедный Сёмин Выбыли почти все атакующие лидеры. Против «Байера» придётся крайне сложно.

France Football опубликовал первую пятёрку претендентов на «Золотой мяч»



Авторитетное французское издание France Football начало публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В первой пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия).



Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.



Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.



В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»



Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.



Согласно информации источника, на «Сантьяго Бернабеу» обеспокоены не столько результатами, сколько игрой «сливочных» в текущем сезоне. В случае поражения во вторник, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» французский специалист может быть уволен. Уже сейчас руководство «Королевского клуба» рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.



«Реал» замыкает турнирную таблицу группы A Лиги чемпионов. В двух матчах подопечные Зидана набрали лишь одно очко. В чемпионате Испании «сливочные» занимают 2-е место, на очко отставая от лидирующей «Барселоны».

«Галатасарай» — «Реал Мадрид». Прогноз: турки отправят Зидана в отставку «Реал» останется аутсайдером группы А после матча с «Галатасараем». Пересу пора звонить Моуринью.

Столыпин предложил переиграть матч «Оренбург» — «Крылья Советов»



Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин предложил переиграть матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) из-за большого количества судейских ошибок.



Напомним, в концовке матча чемпионата России началась драка, в которой принял участие защитник самарской команды Александр Анюков. Главный арбитр встречи показал красную карточку Анюкову, а также главному тренеру «Крыльев Советов» Миодрагу Божовичу и наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову.



«Предлагаю такие игры переигрывать на нейтральном поле при судействе другого арбитра, естественно. Такого беспредела не должно быть, от этого падает зрелищность, народ не получает удовольствия», — приводит слова Столыпина «Р-Спорт».

Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку Анюков получил первую красную в карьере, Божович танцевал в центральном круге. Настоящий шабаш.

Бауэр: уровень РПЛ оказался выше, чем я ожидал



Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал об адаптации к жизни в России и поделился мнением об уровне РПЛ.

«Мне очень комфортно и легко в коллективе. Здесь дружественная атмосфера, ребята приветливы. Результаты пока не совсем такие, на какие мы рассчитывали. Но мы одна команда, и если будем напряженно трудиться, то добьёмся результата.

На какой клуб Бундеслиги похож «Арсенал»? Трудный вопрос. Мы стараемся играть в футбол, не выбивать мяч подальше, чтобы кто-то сыграл на подборе. Не могу назвать какой-то конкретный клуб. Хочется отметить, что уровень Российской Премьер-Лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе.



Необходимость много летать? Никаких проблем. Я понимаю, что Россия – огромная страна. Да, мы много летаем, но на чартерах это не так утомительно. Пользоваться самолётами приходилось и в Германии. Но лететь из Бремена, например, в Мюнхен – чуть больше часа», — цитирует Бауэра пресс-служба «Арсенала».