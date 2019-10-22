Самый жестокий матч в истории футбола. По итогам трое сели в тюрьму

50 лет назад в Буэнос-Айресе был сыгран матч, который признан самым жестоким в истории футбола. 22 октября 1969 года «Эстудиантес» из Ла-Платы и «Милан» провели на стадионе «Бомбонера» ответный матч за Межконтинентальный кубок, который запомнился избиением игроков гостей. Одному из них изуродовали лицо, а трёх футболистов хозяев находившиеся у власти в Аргентине генералы на месяц отправили за решетку.



Проиграв в гостях со счётом 0:3, «Эстудиантес» практически потерял шансы на титул. На беду аргентинцев именно с 1969 года в силу вступило правило определения победителя серий матчей по разнице забитых мячей — ещё годом ранее обмен победами с любым счётом приводил бы к дополнительной игре. «Эстудиантес» во многом сам виноват в гостевом провале — в Италию сильнейший клуб Южной Америки и обладатель Межконтинентального кубка 1968 года добирался едва ли не двое суток с несколькими пересадками. К тому же лидер команды Карлос Билардо, впоследствии тренер чемпионов мира 1986 года, был не совсем здоров, хотя на «Бомбонере» сыграл. Лидер центра поля Билардо был достаточно грубым игроком, да и в целом «Эстудиантес», который в конце 60-х под руководством Освальдо Субельдии трижды подряд выиграл Кубок Либертадорес, запомнился своей жёсткой и даже жестокой игрой.

Главной звездой «Милана» был Джанни Ривера, который и открыл счёт на «Бомбонере». Играл в том матче и немецкий защитник Карл-Хайнц Шнеллингер, который выступал на четырёх чемпионатах мира. Менее чем через год после событий на «Бомбонере» Шнеллингер и Ривера станут героями яркого матча между сборными Италии и Германии в полуфинале чемпионата мира, когда немец забьёт свой единственный гол за национальную команду, на 90-й минуте подарив болельщикам дополнительное время, а Ривера поставит победную для итальянцев точку — 4:3.

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Сломанная скула Комбена

Но это случится в июне 1970-го и в Мехико. В аргентинской же столице в октябре 1969-го гол Риверы на 30-й минуте сделал задачу хозяев практически невыполнимой. Но «Эстудиантес», следует отдать должное, ещё до перерыва забил дважды, но во втором тайме надежды таяли с каждой минутой. И игроки хозяев перешли на откровенную грубость. Особо зверствовал защитник Рамон Агирре Суарес, который в те годы наводил ужас на игроков соперника по всему южноамериканскому континенту и применил своё «умение» и на итальянцах (при этом на его счету второй, победный в матче гол). Хотя больше всего досталось «своему» Нестору Комбену — уроженцу Аргентины, в юности уехавшему жить и играть во Францию. Агирре Суарес ударом локтя разбил Комбену нос и сломал скулу.

В концовке матча гостям приходилось буквально спасаться бегством — их били даже лежачих. Спасли миланцев от расправы лишь действия полиции, к тому же хозяевам необходимо было забить два гола, и они большей частью атаковали, зато когда теряли мяч, срывались на грубость.



Удалили в итоге у хозяев всего двоих — Агирре Суареса и Эдуардо Манеру, который вывел из строя Риверу. При этом гости тоже доигрывали матч вдевятером — Сауля Малатрази и Пьерино Прати заменили после травм ещё к 53-й минуте, а Ривера и Комбен были вынуждены покинуть поле позднее.

Катеначчо тогда входил в моду, а тогдашний тренер «Милана» Нерео Рокко довёл эту оборонительную систему до совершенства, и итальянцы защищались очень уверенно — даже в таких жутких условиях. Хозяевам к тому же не хватало их сильнейшего форварда Хуана Рамона Верона, который годом ранее забил решающий гол в финале Межконтинентального кубка с «Манчестер Юнайтед».

При этом чилийский арбитр Артур Массаро удивительным образом пожалел голкипера «Эстудиантеса» Альберто Полетти, который ногой ударил соперника, плюнул в другого, а затем вступил в драку с полицией и даже собственными болельщиками. Массаро вообще должен был досрочно прекратить встречу, но её доиграли в итоге до конца. Двухматчевая серия завершилась победой «Милана», после чего началось самое интересное. Прямо со стадиона полиция забрала гражданина Франции Нестора Комбена — он до отъезда в Европу не отслужил в аргентинской армии. Вытащил травмированного футболиста из казармы французский консул лишь утром, предоставив документ, что Комбен отдал гражданский долг уже новой родине — договором между странами подобное разрешалось.

Накачка от капеллана

Сразу трое агрессоров (Агирре Суарес, Манера и Полетти) ровно 29 дней провели в тюрьме, причём без суда — по личному указу главы Аргентины генерала Хуана Карлоса Онгании. В Аргентине в середине 60-х годов к власти пришли военные, а Онгания стал фактическим президентом страны. В 1966 году Аргентина на безальтернативной основе (единственному конкуренту, Мексике, ранее отдали турнир 1970 года) получила право провести чемпионат мира 1978 года, но затем в стране произошёл переворот, и деятельность военных, которые посягнули на многие гражданские свободы, успела насторожить ФИФА. Так что аргентинским властям было необходимо показать мировой общественности, что они стоят на защите правопорядка, показательно наказав хулиганов от футбола.

Однако через годы Полетти вспоминал недобрым словом… армейского капеллана, перед матчем настраивавшего футболистов «победить любой ценой». По словам вратаря, главным вдохновителем беспорядков был сам Онгания, которому в разгар кризиса в стране был необходим громкий международный успех аргентинского клуба. Генерал хорошо чувствовал ситуацию — победы не случилось, а в 1970 году его свергнет недавний соратник, командующий армией Алехандро Лануссе.

Наказали хулиганов и по-футбольному, но опять же — показательно, вскоре простив. Полетти был дисквалифицирован пожизненно, но через полгода уже снова играл. Агирре Суареса отстранили от международных матчей на пять лет (что не помешало ему в 1971 году поехать в Испанию, где он играл за «Гранаду» и «Саламанку»). Различные дисквалификации (до 30 матчей) были наложены на других игроков «Эстудиантеса», но и они вскоре были сокращены.



Клуб из Ла-Платы выиграл Кубок Либертадорес и в 1970 году, но в финале Межконтинентального кубка снова уступил — на сей раз «Фейеноорду». Следующего крупного успеха «Эстудиантесу» пришлось ждать 40 лет — в 2009 году команда снова стала сильнейшей в Южной Америке. При этом главной звездой был Хуан Себастьян Верон, чей отец Хуан Рамон Верон покорил болельщиков в 60-х.