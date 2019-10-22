«В «Динамо» сказали: «Тут слишком большая очередь. Занимать тебе её смысла нет»

Александр Точилин, один из самых молодых тренеров РПЛ, тренирует самый молодой клуб чемпионата – «Сочи». О новичке лиги ещё до начала сезона было много разговоров. Повлияло несколько факторов – и трансферы (в клуб пришла группа игроков из «Зенита» и два представителя сборной России), и слухи о возможном назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева, и фигура президента клуба – Бориса Ротенберга. В интервью «Чемпионату» Точилин рассказывает:



— как в клуб приглашались игроки и как менялась его стратегия;

— какой в личном общении Борис Ротенберг (спойлер – говорит полушёпотом);

— как футболисты «Сочи» должны реагировать на сравнение с «Зенитом»-2;

— за что стоит уважать Антона Заболотного;

— мог ли на самом деле в «Сочи» оказаться Александр Кокорин;

— как Точилину отказали в его родном клубе.

– В матче с «Арсеналом» в ворота «Сочи» назначили три пенальти. Большая редкость для футбола.

– В прошлом году нам уже ставили три 11-метровых в матче с «Химками», и тогда тоже забили только один из трёх. В ФНЛ это нормально, там ведь нет VAR, могли бы и больше поставить (улыбается).

– Джанаев отразил два из трёх. У него будут дополнительные премиальные?

– Не будут. Он сделал свою работу. У нас команда: когда у кого-то что-то не получается, то отрабатываем друг за друга. В следующий раз пацаны выручат, если что-то не получится у Сослана.

Хет-трик судьи Мешкова – три пенальти в Туле. Джанаев два потащил! «Арсенал» и «Сочи» выдали шоу.

– Почему «Сочи» в этом сезоне играет как на качелях – то яркая победа, то поражение?

– У нас новая команда. Кто-то говорит, что сделает команду за четыре месяца. Кому-то нужно два или три года. Я не знаю, сколько нужно, стараемся выстроить командную игру за максимально короткое время. Мы хорошо играли против лидеров чемпионата, а с другими командами нам не всегда хватало мотивации.



– Другая проблема – домашние матчи. Почему «Сочи» так сложно даются голы на «Фиште»?

– Такая тенденция у нас была и в ФНЛ. Играть на выезде «Сочи» проще, потому что там мы действуем вторым номер. Дома же ситуация иная – агрессивнее приходится играть нам, сыгранности пока не хватает. Нужно наладить взаимопонимание, поверить в свои силы и агрессивную игру. Но в ФНЛ мы перебороли эту тенденцию, так что нам просто нужно время.



– Если говорить про философию вашей игры – в чём она заключается?

– Исходить надо от более агрессивной игры, стараться чаще комбинировать. Хотелось бы приблизиться к футболу «Ливерпуля», «Манчестер Сити» или «Барселоны», но копировать их мы не будем. Пока времени привить свою философию было не так много, поэтому есть и яркие игры, и провальные. Нужен положительный фон в виде побед, это поможет в формировании команды



– Но «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Барселона» — это же другая планета.

– Мы говорим о философии игры. К этому надо стремиться как к идеалу, а не сравнивать.



– Насколько мешает то, что команда собралась по ходу сезона?

– Это всегда тяжело. Изначально руководство декларировало одно направление, потом, перед стартом чемпионата, концепция чуть-чуть поменялась. Момент болезненный, ведь одни игроки решали задачу выхода в РПЛ, а сейчас большинство из них ушли. Команда теперь новая, а перестройка даётся не так легко, как хотелось бы. Но я понимаю, что это было нужно. РПЛ – другой уровень.

Новички РПЛ. Знакомьтесь Григорян возвращается, а один из клубов год назад представлял Петербург.

– А какое направление руководство декларировало вначале?

– Говорилось, что костяк команды будут составлять те футболисты, которые выходили в Премьер-Лигу.



– И когда всё поменялось?

– В межсезонье. Изначально перед нами не было задачи выходить в РПЛ к нынешнему сезону. Потом, когда она замаячила, сказали, что будет усиление четырёх-пяти позиций, но костяк команды останется прежним. Но с выходом в РПЛ руководство передумало: чтобы не быть мальчиками для битья, нужно было усиление.



– Менялась ли в связи с новой концепцией задача на сезон?

– Она всегда одна – бороться за первое место.



– Ого, вы серьёзно – «Сочи» и первое место?

– Говорить о чемпионстве сейчас было бы глупо и даже смешно. Но для всех очевидно, что потенциал у «Сочи» гораздо выше, чем 13-е место, которое мы сейчас занимаем.



– То есть сказать, что есть задача закрепиться в РПЛ, будет неправильно?

– Это задача-минимум. Сейчас нужно подниматься по турнирной таблице. Мы можем и должны решать задачи выше, чем просто не вылететь.

О трансферах и сравнениях с «Зенитом-2»

– В составе «Сочи» играет один из важных игроков сборной России – Фёдор Кудряшов. Как получилось, что он оказался именно у вас?

– Кандидатуру Фёдора предложил наш президент. Я, конечно же, был за. У Фёдора были и другие предложения, но после разговора со мной он выбрал «Сочи». Надеюсь, он не жалеет. Да, на тот момент у нас уже были подписаны Набиуллин, был молодой Шакуро, так что позиция левого защитника была закрыта. Но мы предполагали играть в три центральных защитника, поэтому с приходом Фёдора у нас добавились и другие варианты игры – Кудряшова можно использовать и третьим центральным. Также он может закрыть всю левую бровку.



– Итак, Кудряшова вам предложил Борис Ротенберг, и вы согласились. Остальные трансферы тоже были с вами согласованы?

– Каждая кандидатура футболиста, который сейчас выступает за «Сочи», обсуждалась со мной. Все, кто пришёл и остался, подходят под ту философию, которую мы хотим привить.

Александр Точилин и Фёдор Кудряшов Фото: РИА Новости

– При этом команду покинули 12 человек футболистов, в том числе капитан Песегов. Ему не было обидно уходить, решив задачу выхода в РПЛ?

– Песегов сыграл огромную роль в становлении клуба, в покорении прошлых высот. Но сейчас пришли новые игроки, в том числе из «Зенита», — конкуренция уже на другом уровне. Песегов же в душе лидер, он хотел всегда быть в стартовом составе. А мы сейчас гарантировать это не могли. Плюс у него были хорошие предложения от других команд. «Ротор» звал его очень настойчиво. Мы поговорили с Женей, и он пришёл к мнению, что для его карьеры будет лучше воспользоваться этим предложением.

«Сочи» собирает крутую банду. Новичок РПЛ собрался в еврокубки? Команда Александра Точилина проиграла на сборах «Спартаку» – 1:7. Но теперь готова дать бой красно-белым в первом туре РПЛ.

– Не боитесь столько же быстрой обратной миграции? Как резво группа футболистов в клуб зашла, так стремительно она может его и покинуть. Тот же Кудряшов, например. Допустим, проявит себя, и его захочет купить «Спартак».

– У ребят контракты не на один год. То, что ими будут интересоваться, это нормально. А будут предложения – пусть руководство решает.



– Ключевым игроком «Сочи» за короткое время стал Нобоа.

– Наш атакующий потенциал сегодня во многом зависит именно от него. Можно просто посмотреть на матчи, когда мы выигрывали, – Нобоа в них был одним из лучших. Но хотелось бы, чтобы игра зависела не только от него, чтобы и другие ребята из группы атаки дополняли его. Мы работаем нам этим.

– Как вы реагируете на сравнения с «Зенитом-2»? Так о «Сочи» высказался Миодраг Божович.

– Лично я не обращаю на это внимания. А для футболистов такие слова должны быть лишним стимулом. Мы не фарм-клуб «Зенита». Мы – футбольный клуб «Сочи». У нас Чёрное море, а у них Балтийское. А то, что каждый игрок где-то оставил свой след, нормально. Получилась такая миграция игроков, ничего страшного.



– Как прекратить эти разговоры?

– Стремиться работать больше и лучше, чтобы о нас говорили как о полноценном клубе, а не как о фарм-клубе «Зенита». Шли бы на первом месте – никаких сравнений бы не было. А пока, видимо, другим особо интересны мы быть не можем. Верю, что пройдёт время, и все об этом забудут.

Сколько потратили на трансферы середняки и аутсайдеры РПЛ Лидером этой десятки стал новичок лиги «Сочи».

– И ещё о «Зените». Была информация, что в «Сочи» после тюрьмы мог оказаться Кокорин. Вы что-то об этом слышали?

– Нет, и с руководством таких разговоров не было. Плюс это было бы удивительно – сейчас трансферное окно закрыто, а зимой, думаю, он и «Зениту» будет нужен.

О Бердыеве и доверии руководства

– Ожидали, что развитие вашей карьеры пойдёт так стремительно, когда приходили в санкт-петербургское «Динамо» в 2015 году?

– Что это будет так стремительно – нет. Задачи выйти за четыре сезона в РПЛ тогда не было. Но это говорит о том, что клуб работает профессионально, а наша работа даёт результат. Давление в связи с этим только растёт.



– И началось оно ещё до начала сезона со слов спортивного директора клуба Орлова о том, что у клуба нет состава и задач. Как тогда это восприняли?

– Слова Орлова я подробно комментировать не буду. Но тогда нам надо было делать трансформацию команды, а задач и футболистов действительно не было – на первой тренировке реально было всего 11 человек. Но сейчас уже есть и задачи, и состав, работаем в спокойном режиме.



– После старта сезона пошла новая волна давления – слухи о том, что «Сочи» должен возглавить Бердыев. Как с этим справлялись?

– Руководству клуба я доверяю больше, чем газетам. Так что я пропускал слухи мимо ушей. Что давило – так это ответственность за команду, ведь мне доверили клуб РПЛ.

Бердыев ушёл из «Рубина». Ждём его в Сочи? Его второй приход в Казань получился не столь блистательным, как первый.

– А вы ходили к руководству из-за этой ситуации?

– Нет. Но мы и с президентом клуба, и с генеральным директором контактировали достаточно часто, планировали стратегические вещи. Это давало понять, что доверие ко мне есть, что зацикливаться на новостях о Бердыеве не стоит. Сейчас разговоры о нём ушли в тень, а не будет результата – опять все вернутся к фамилии Бердыева. Вон, сегодня слухи уже ходят про него и «Динамо».



– А не смущало, что в «Сочи» пришла большая группа игроков, которых ассоциируют именно с Бердыевым – Кудряшов, Мевля, Джанаев, Полоз, Нобоа, Набиуллин?

– Пришло несколько и тех футболистов, которые не связаны с Курбаном Бекиевичем. Вопрос тут именно во мне – если мой результат устроит президента, значит, и дальше он будет мне доверять. А если посчитает, что задачи я не выполнил, то придёт кто-то другой. Бердыев, Кононов, Хохлов, Рахимов – специалистов много. Это нормальное явление: если что-то вдруг идёт не так, над главным тренером нависает топор. Как реагировать на отставку, если она случится? Не знаю, для меня это будет новым опытом.

О Ротенберге

– Насколько президент клуба вовлечён в дела команды?

– Больше чем на 100 процентов. Новички приходили с его подачи. Футболистов из «Зенита» затащить в клуб без истории тяжело. Мы шутили кулуарно, что президент и спортивный директор у нас одно лицо.



– Часто общаетесь с ним лично?

– До и после практически каждой игры. В последних двух домашних матчах он заходил в раздевалку. Ротенберг держит руку на пульсе. Может высказать мне своё видение какого-то футбольного вопроса — но скорее как болельщик. Рассказывает, что понравилось, а что нет. Он видит, кто и как отдавался игре, кто не выкладывался по полной.

Ротенбергу не надо повышать голос: говорит полушёпотом, но при этом его очень хорошо слышно.

– Может предъявить, если чувствует отношение «спустя рукава»?

– Мы обсуждаем и такое. Но я могу спокойно ответить, что моё мнение отличается от его, что у меня к этому футболисту претензий нет. Это нормальное явление: человек платит свои деньги и должен понимать, что делается для того, чтобы достичь поставленной им цели.



– А может, например, просить ставить в состав экс-игроков «Зенита»?

– Не просил. В его понимании играть должен тот, кто сильнее.

«Говорят, что мы отдадим «Зениту» 6 очков. Но я даю слово: будет битва» Никита Бурмистров играл у топ-тренеров со звёздами уровня Это’О. Что же случилось с большим талантом? Откровения игрока «Сочи».

– Какой Ротенберг в личном общении?

– Конкретный и доходчивый. У него есть спокойствие. Ему голос не надо повышать: говорит полушёпотом, но при этом его очень хорошо слышно. Ощущается внутренняя сила.



– Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» играл в атаку. У Ротенберга есть какие-то пожелания?

– Для нашего президента главное, чтобы у нас была команда, чтобы все и на поле, и вне его были одной семьёй и жили одной целью. Если команде что-то нужно, он всегда идёт навстречу. За тот короткий срок, что мы в РПЛ, было сделано очень много только ради того, чтобы все думали лишь о футболе. Нет таких вопросов, которые бы не решались.

– Известно, что он любит не только футбол, но и хоккей. Как вам кажется, что больше?

– По личному общению я понял, что это человек, который не привык проигрывать. Он любит побеждать и в футболе, и в хоккее.

Об «Инстаграме» и Антоне Заболотном

– Читаете, что о вас пишут в прессе?

– Стараюсь не читать. Там от физкультурника до гения один шаг. Всё зависит от одной игры: выиграли — ты в порядке, проиграли – физрук. Понятное дело, что есть люди, которые донесут, а где-то всплывёт информация. Но на этом стараюсь не зацикливаться.



– А за социальными сетями своих игроков следите?

– Они взрослые люди, имеют право на свою частную жизнь. Зачем мне за ними шпионить?

Заболотный – мужик с яйцами.

– Но вы видели пост Антона Заболотного, который он начал со слов «крик души».

– Я не подписан на него в «Инстаграме», но об этом слышал.



– У Антона реально есть проблемы с хейтерами и мемами?

– Если это и так, то на его работе это вообще не сказывается. Значит, он действительно сильная личность. Если всё это было у него на душе, какие-то проблемы с мемами и всей это ситуацией, значит, характер у Антона реально сильный. Могу сказать, что он мужик с яйцами, потому что он нигде не показывал, что это как-то его задевает – ни в игре, ни на тренировках, ни в общении.

«Ушла легенда, ушла эпоха». Фанаты «Зенита» прощаются с Заболотным Много забавных комментариев.

– А никаких шуток на эту тему не было?

– Бывает, что и над Заболотным в команде шутят, но всё по-доброму. Я не вижу в этом проблем, никаких перегибов нет. Коллектив его принял нормально, у него хорошие отношения с ребятами.



– И, тем не менее, он написал такой пост. Как вообще относитесь к этим шуткам?

– Никак, у меня голова забита другим. Времени, чтобы сидеть в соцсетях, лайкать кого-то, хештеги какие-то ставить, хайпы ловить, у меня нет. У меня есть работа, семья. А мой «инстаграм» абсолютно спокойный.



– С самим Антоном это не обсуждали?

– Я даже не знал, что есть такая проблема. И не знаю, как он относится к этому внутренне. Антон достаточно открытый парень, он любит, чтобы ему всё говорили в лицо. И сам делает так же. Заболотный – это про открытый диалог, а не когда кто-то за спиной шушукается. Он любит, чтобы недопонимания не было. Мы обо всём можем открыто поговорить, в том числе про эти мемы. Но раз такого не было, значит, он справляется без моей помощи.

Заболотный – машина. Какой мяч положил «Динамо»! Дубля Игбуна бело-голубым не хватило даже для ничьей.

– Может, его это только мотивирует?

– Наверное, ведь каждому есть что и кому доказывать. Как мне – своей семье.

Об уходе из «Динамо»

– Вы недавно обыграли «Динамо». Для вас это чуть больше, чем просто победа?



– Для меня эта игра была такой же решающей, как и для Хохлова. Надо было брать три очка. Я был бы счастливее, если бы мы обыграли «Спартак», ЦСКА или «Локомотив». Но и победе над «Динамо» я рад. Рад победе, без каких-то других смыслов.

Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали Москвичи опустились в зону вылета и подвели главного тренера под увольнение.

– Вы сейчас переживаете за судьбу бело-голубых?

– Мы находимся плюс-минус рядом, так что глубоко переживать за них некогда – все мысли о «Сочи». Мне неприятно, что Хохлов покинул клуб, но это жизнь. Он справится с этой ситуацией, и надеюсь, мы увидим его в качестве главного тренера где-то ещё.

– Болельщики «Динамо» ещё не просят вернуться вас в клуб, теперь уже в качестве главного тренера?

– Приятно, что болельщики меня помнят. Но в своё время мне сказали, что в «Динамо» у меня вряд ли получится реализовать себя как тренера. Поэтому я и стал искать другие варианты.



– Но и времена сейчас поменялись.

– И сегодня у меня есть работа, которой я дорожу. Спасибо людям, которые дали шанс проявить себя как главному тренеру. В «Динамо», к сожалению, мне сказали: «Здесь слишком большая очередь, занимать тебе её смысла нет. Попробуй где-нибудь ещё». Ну я и попробовал, вроде получается.



– Кто сказал?

– Фамилии не назову. Но вот пример: когда Хохлов уходил в «Кубань», а команда того возраста, которую я вёл, переходила в молодёжку, Дима лоббировал меня на его место, тем более футболисты были мне знакомы. На что сказали просто: «Нет, Точилину туда не надо». Вот из «Динамо» я и ушёл – перспективы развития там не было.

От Колодина до Точилина. 10 главных «долгожителей» «Динамо» Мы продолжаем рассказывать о футболистах, сыгравших наибольшее количество матчей за российские клубы. Очередь «гвардейцев» «Динамо».

– Сильно задело?

– Всегда ждёшь чего-то, когда много лет отдал клубу. Но я благодарен «Динамо», ведь как тренер я состоялся там, когда добивался в академии неплохих результатов. Та школа, которую я прошёл, делает меня сегодняшнего. Но надо расти. Мне ещё есть куда стремиться.