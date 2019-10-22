«Надеюсь, Яшина не тронут». Автор граффити переживает, что его закрасят

Граффити Яшина на Таганской улице уже четыре года радует москвичей. Расположение выбрано не случайно, потому что рядом с граффити находится Дом футбола, где заседает РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Автором рисунка является художник Александр Емельянов. В день 90-летия Яшина мы связались с Александром и разузнали о граффити подробнее.

История в фотографиях. Лев Яшин Сегодня нашему легендарному вратарю исполнилось бы 90 лет.

— Кто предложил нарисовать Яшина?

— Компания «Арт-Фасад», летом 2015 года. Они делали фасады, но они были слабого уровня. На данный объект позвали меня как профессионального художника. Было желание, чтобы получился качественный портрет. Потому что это не детская абстракция, а наша эпоха, достояние. Надо было сделать максимально качественно и в кратчайшие сроки. Я уже до этого делал подобные объекты – Жуков на Старом Арбате тоже моя работа. Яшин и Жуков – мои самые известные работы, символы улиц.

— Сразу согласились?

— На такие объекты соглашаюсь сразу, ведь они несут культурную и историческую ценность. От такого отказываться глупо. Это был первый подобный проект. Уже во время чемпионата мира по футболу появились граффити Месси и так далее, но это были более рекламные вещи, для привлечения людей. А Яшин – работа для города.

— Как выбирали макет?

— Прикидывали, смотрели фотографии, выбирали максимально подходящие. Фасад вытянутый, поэтому хотелось запечатлеть Яшина в полный рост, в итоге пришли к такому макету, какой получился. Решили, что весь акцент должен быть на фигуре, что сетка на заднем плане будет растворяться. Ночью сделали разметку, а следующие три дня рисовали.

«Русский уже был лучшим в мире». 88 лет со дня рождения Льва Яшина 88 лет назад родился Лев Яшин. Вот что говорили в мире о легенде нашего футбола, обладателе «Золотого мяча» 1963 года.

— Это самая сложная работа в карьере?

— На тот момент было сложновато, потому что это была первая крупная фигура, фасад казался немаленьким. А когда с напарником начали, то всё пошло плавно и качественно. Вышки работали хорошо, краска отлично ложилась, дождя не было. Нет сложных работ, есть условия, материал и сроки. Всё зависит от этих трёх факторов. Если бы сказали сделать за день, было бы тяжело, а так мы делали спокойно.



— Как происходит процесс создания такого граффити?

— Сначала идёт разработка макета, потом привязка макета к фасаду, расчёт размера, подгон рисунка. Нужно проследить, чтобы окна не закрывали лицо, чтобы кондиционеры не мешали. У нас вот он попал на колено Яшина, но мы постарались обыграть так, чтобы было не особо заметно. Закупили материалы, подготовились, ночью делаешь разметку. Приезжает вышка, ставишь проектор, подгоняешь его под размеры, чтобы не тело не было огромным, а ноги короткие. Мы старались максимально всё передать, чтобы всё было грамотно, как на фотографии, ведь у нас ручная работа. Использовали не только основную фотографию, но и искали другие, чтобы узнать Яшина лучше. К тому же перекрасили фасад: он был зелёным, а мы его сделали белым, потому что так выглядит лучше.



— Сколько литров краски уходит на такую работу?

— Сколько вёдер ушло на фон, не помню. На сам рисунок ушло 300-400 баллонов. Они просто улетали в небо.



— За футболом следите?

— Сейчас уже гораздо меньше, не болею за какую-то команду. Я стараюсь уделять больше времени своему творчеству. Мне интересны серьёзные проекты, которые будут влиять на разум других людей. Чтобы общество понимало, какие у нас были люди.



— Про Яшина много знаете?

— В пределах «Википедии». Сильно не углублялся, меня больше интересовала динамика его лица, тела. Поэтому я мог рассказать, как работали у него руки, какое у него телосложение, но не мог рассказать, каким он был в игре. Но мы всё равно старались что-то изучать, читать, чтобы к нам потом не подходили и не спрашивали: «Вы хоть знаете, кого нарисовали?».

Повод вспомнить о Яшине В день, когда «Золотой мяч» может снова получить вратарь, вспоминаем своего голкипера, ставшего обладателем этого трофея – Льва Яшина.

— Какие отзывы были?

— Весь город писал, что это супер, что такие работы должны быть. Говорили, что есть не только Яшин, а должны быть и другие футболисты СССР, которые показывали бы детям, каким был футбол тогда. Такое должно быть – это наша история и культура. Но на этом всё и закончилось.

— За такое хорошо платят?

— Были спонсоры, какие-то денежки заплатили, но больше расходов ушло на краску, вышки, жильё, питание. У нас была минимальная прибыль, но это не было целью. Главным было увековечить Яшина.



— У нас любят закрашивать граффити, как было с Черчесовым в Питере. Не боитесь, что с Яшиным так будет?

— Мне кажется, что закрасят. У меня было граффити Станиславского на Бауманской, а его уже закрасили. Нет разницы – историческое граффити или нет. Закрашивают даже те граффити, которые не выходят на видовые места, которые не мешают людям. Такие граффити – гордость района, людей, а их закрашивают. Это неправильно. Хотя сейчас от людей поступает много жалоб, что такие произведения закрашиваются. Так что, может быть, это возымеет эффект и Яшина не тронут, но я настроен пессимистично.