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«Ювентус» — «Локомотив», онлайн-трансляция матчей ЛЧ 2019/20, 22 октября

«Ювентус» — «Локомотив», онлайн-трансляция
«Чемпионат»
Лига чемпионов сезона-2019/20. 3-й тур. «Локомотив» сыграет в Турине. LIVE!
Все подробности игрового дня.
Футбол / Лига чемпионов 0

19:55. «Шахтёр» – «Динамо» З — 0:0
19:55. «Атлетико» – «Байер" — 0:0
22:00. «Брюгге» – «ПСЖ»
22:00. «Галатасарай» – «Реал»
22:00. «Тоттенхэм» – «Црвена Звезда»
22:00. «Олимпиакос» – «Бавария»
22:00. «Манчестер Сити» – «Аталанта»
22:00. «Ювентус» – «Локомотив»

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Локомотив М
Москва, Россия

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

20:10. Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

«У «Локомотива» есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом». Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В «Ювентусе» очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат.

Нельзя сравнивать тот «Интер» и сегодняшний «Ювентус». Эти матчи происходят в разное время. Я верю, что у «Локомотива» есть шансы, потому что «Ювентус» даёт играть. «Локомотив» первым номером играть не будет, но контратаки, стандарты будут. Самое главное — их реализовать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

20:00. Немного приятной ностальгии и ассоциаций. 16 лет назад «Локо» разгромил итальянский «Интер».

16 лет назад «Локомотив» громил итальянского гранда. Без шансов для него
Вспоминаем матч с «Интером» в преддверии встречи с «Ювентусом».

19:55. У нас стартуют два матча — «Шахтёр» – «Динамо» и «Атлетико» – «Байер».

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 19:55 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1-й тайм
0 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 19:55 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Байер
Леверкузен, Германия

19:45. Здравствуйте! Лига чемпионов возвращается, сегодня состоится 8 матчей третьего тура. Наше внимание будет приковано прежде всего к матчу «Ювентус» — «Локомотив».

Туринский клуб очень силён и пока не проигрывал.

«Ювентус» ещё ни разу не проиграл при Сарри. «Локомотив» вряд ли это изменит
Для Криштиану Роналду игра с командой Юрия Сёмина важнее «Золотого мяча».

Как закончится матч? Что думаете?

Проголосовать можно по этой ссылке.

А вот очень хорошая новость! Сегодня молодёжка «Локомотива» обыграла молодёжный состав «Ювентуса» в Юношеской лиге УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 15:00 МСК
Ювентус U19
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
Локомотив М U19
Москва, Россия
0:1 Петров – 29'   0:2 Петухов – 77' (пен)   1:2 Гоцци Иверу – 83'
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