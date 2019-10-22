Лига чемпионов сезона-2019/20. 3-й тур. «Локомотив» сыграет в Турине. LIVE!

19:55. «Шахтёр» – «Динамо» З — 0:0

19:55. «Атлетико» – «Байер" — 0:0

22:00. «Брюгге» – «ПСЖ»

22:00. «Галатасарай» – «Реал»

22:00. «Тоттенхэм» – «Црвена Звезда»

22:00. «Олимпиакос» – «Бавария»

22:00. «Манчестер Сити» – «Аталанта»

22:00. «Ювентус» – «Локомотив»

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

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20:10. Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».



«У «Локомотива» есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом». Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В «Ювентусе» очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат.



Нельзя сравнивать тот «Интер» и сегодняшний «Ювентус». Эти матчи происходят в разное время. Я верю, что у «Локомотива» есть шансы, потому что «Ювентус» даёт играть. «Локомотив» первым номером играть не будет, но контратаки, стандарты будут. Самое главное — их реализовать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

20:00. Немного приятной ностальгии и ассоциаций. 16 лет назад «Локо» разгромил итальянский «Интер».

16 лет назад «Локомотив» громил итальянского гранда. Без шансов для него Вспоминаем матч с «Интером» в преддверии встречи с «Ювентусом».

19:55. У нас стартуют два матча — «Шахтёр» – «Динамо» и «Атлетико» – «Байер».

19:45. Здравствуйте! Лига чемпионов возвращается, сегодня состоится 8 матчей третьего тура. Наше внимание будет приковано прежде всего к матчу «Ювентус» — «Локомотив».

Туринский клуб очень силён и пока не проигрывал.

«Ювентус» ещё ни разу не проиграл при Сарри. «Локомотив» вряд ли это изменит Для Криштиану Роналду игра с командой Юрия Сёмина важнее «Золотого мяча».

Как закончится матч? Что думаете?

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А вот очень хорошая новость! Сегодня молодёжка «Локомотива» обыграла молодёжный состав «Ювентуса» в Юношеской лиге УЕФА.