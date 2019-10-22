Лига чемпионов сезона-2019/20. 3-й тур. «Локомотив» сыграет в Турине. LIVE!

19:55. «Шахтёр» – «Динамо» З — 0:0
19:55. «Атлетико» – «Байер" — 0:0
22:00. «Брюгге» – «ПСЖ»
22:00. «Галатасарай» – «Реал»
22:00. «Тоттенхэм» – «Црвена Звезда»
22:00. «Олимпиакос» – «Бавария»
22:00. «Манчестер Сити» – «Аталанта»
22:00. «Ювентус» – «Локомотив»
Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица
ОНЛАЙН
20:10. Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».
«У «Локомотива» есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом». Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В «Ювентусе» очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат.
Нельзя сравнивать тот «Интер» и сегодняшний «Ювентус». Эти матчи происходят в разное время. Я верю, что у «Локомотива» есть шансы, потому что «Ювентус» даёт играть. «Локомотив» первым номером играть не будет, но контратаки, стандарты будут. Самое главное — их реализовать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
20:00. Немного приятной ностальгии и ассоциаций. 16 лет назад «Локо» разгромил итальянский «Интер».
19:55. У нас стартуют два матча — «Шахтёр» – «Динамо» и «Атлетико» – «Байер».
19:45. Здравствуйте! Лига чемпионов возвращается, сегодня состоится 8 матчей третьего тура. Наше внимание будет приковано прежде всего к матчу «Ювентус» — «Локомотив».
Туринский клуб очень силён и пока не проигрывал.
Как закончится матч? Что думаете?
Проголосовать можно по этой ссылке.
А вот очень хорошая новость! Сегодня молодёжка «Локомотива» обыграла молодёжный состав «Ювентуса» в Юношеской лиге УЕФА.
- 22 октября 2019
-
20:11
-
19:53
-
19:49
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:36
-
16:35
-
16:28
-
16:20