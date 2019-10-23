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Лига чемпионов, 22 октября 2019 года, хет-трики Мбаппе и Стерлинга

Хет-трики Мбаппе и Стерлинга
Анатолий Романов
Мбаппе и Стерлинг делают хет-трики. 5 событий дня в Лиге чемпионов
Что случилось, пока вы смотрели игру «Локомотива».
Футбол / Лига чемпионов 0

Рассказываем о главных событиях дня в матчах 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Хет-трик от Мбаппе в Брюгге

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 5
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Икарди – 7'   0:2 Мбаппе – 61'   0:3 Икарди – 63'   0:4 Мбаппе – 79'   0:5 Мбаппе – 83'

Килиан Мбаппе быстро набирает форму после травмы. В гостевом матче с «Брюгге» форвард ПСЖ оформил хет-трик, благодаря которому чемпион Франции одержал крупную победу. Свой первый гол в ворота бельгийцев Мбаппе, вышедший на замены в начале второго тайма, забил по истечении часа игры: француз сделал пас на Анхеля Ди Марию и сам же добил в сетку мяч после того, как голкипер отразил удар аргентинца. В эпизодах со вторым и третьим голами Килиана ему ассистировал Ди Мария, выдававший тонкие проникающие передачи. Форвард реализовывал выходы один на один. Помимо того, Мбаппе стал автором голевой передачи на оформившего дубль Мауро Икарди. Теперь у француза в восьми матчах сезона шесть голов и четыре голевых паса. Феномен!

Стерлинг сделал все пять голов в ворота «Аталанты»

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Малиновский – 28' (пен)   1:1 Агуэро – 34'   2:1 Агуэро – 38' (пен)   3:1 Стерлинг – 58'   4:1 Стерлинг – 64'   5:1 Стерлинг – 69'
Удаления: Фоден – 82' / нет

Автором ещё одного хет-трика в этот игровой день Лиги чемпионов стал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Игрок сборной Англии внёс самый большой вклад в разгром представителя Серии А. Гости выигрывали после гола Руслана Малиновского с пенальти, однако хозяева быстро отыгрались. Для начала Стерлинг выступил в качестве ассистента: его мягкий навес от левого угла штрафной превратил в гол ударом с нескольких метров Серхио Агуэро. Затем Рахим заработал пенальти, наверное, уже миллионный в карьере. Иногда он откровенно «ныряет», но в этот раз, похоже, действительно получил по ноге при дриблинге. Агуэро сделал дубль с «точки». Свои голы Стерлинг оставил на второй тайм. Сперва забил в быстрой контратаке ударом с линии вратарской. В следующем моменте избежал офсайда, получив пас на ход, убрал финтом защитника и пробил в ближний угол. Третий гол Стерлинга – урок игры на опережение.

Голкипер «Шахтёра» привёз смешной пенальти

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 19:55 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
2 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Коноплянка – 16'   1:1 Ольмо – 25'   1:2 Оршич – 60' (пен)   2:2 Додо – 75'

Во встрече «Шахтёр» – «Динамо» (Загреб) в Харькове был назначен необычный пенальти. Нелепый фол при подаче хорватами углового совершил Андрей Пятов. На исходе часа игры при счёте 1:1 опытный голкипер украинской команды борцовским приёмом завалил в своей штрафной нападающего Марио Гаврановича. Похоже, на Пятова просто нашло затмение, иначе его действия невозможно объяснить. Мяч летел совершенно в другую точку, да и футболистов «Динамо» помимо Гаврановича рядом с Пятовым не было. В результате «Шахтёр» едва не проиграл, пропустив со смешного одиннадцатиметрового. К счастью, для голкипера в концовке Алан Патрик выдал гениальную разрезающую передачу, после которой забил Додо.

Волевая победа «Баварии» в Греции

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Эль-Араби – 23'   1:1 Левандовски – 34'   1:2 Левандовски – 62'   1:3 Толиссо – 75'   2:3 Гильерме – 79'

«Олимпиакос» продолжает доказывать, что «Краснодар» по пути на групповой этап Лиги чемпионов был разгромлен действительно сильной командой. Пусть у греков всего одно очко после трёх туров, по игре они точно заслуживают большего. «Тоттенхэму» дома не уступили, «Црвену Звезду» переигрывали в гостях до перевернувшего всю картину игры удаления, а теперь дали бой и «Баварии».

«Олимпиакос» повёл в счетё в середине первого тайма: повтор помог определить, что Мануэль Нойер уже за линией ворот вытащил мяч после удара головой Юссефа Эль-Араби. Однако дубль Роберта Левандовского, забивающего в каждом матче, остудил хозяев. Поляк дважды подкараулил отскок мяча, как и должен делать топовый центрфорвард. Теперь у Левандовского 18 голов в 13 матчах нынешнего сезона! Третий гол Корентина Толиссо, казалось, снял все вопросы. Но греки всё-таки вернулись в игру. Точный дальний удар Гильерме с рикошетом от Тьяго Алькантары оставил хозяевам надежду до финального свистка.

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Зидан избежал увольнения в Турции

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Кроос – 18'

Матч с «Галатасараем» мог стать последним для Зинедина Зидана в «Реале». По информации испанских СМИ, в случае неудачного результата француз был бы уволен с поста главного тренера «сливочных». Очевидно, что, когда это произойдет, место Зизу займёт Жозе Моуринью. Но пока Особенному придётся ещё чуть-чуть подождать. «Реал» всё-таки победил, пусть с большим трудом и минимально.

Автором единственного гола в первом тайме стал полузащитник Тони Кроос, которому ассистировал Эден Азар. Бельгиец, оказавшись на выгодной позиции перед воротами, не стал бить, а неожиданно выкатил мяч назад к линии штрафной набегавшему немцу. Кроос не загубил блестящую передачу, хотя защитник едва не заблокировал его удар.

Сам Азар совершил невероятный промах в Стамбуле. Обыграв голкипера, Эден пробил в перекладину с шести-семи метров. А ведь требовалось просто катнуть мяч в практически пустые ворота.

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