Мбаппе и Стерлинг делают хет-трики. 5 событий дня в Лиге чемпионов

Рассказываем о главных событиях дня в матчах 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хет-трик от Мбаппе в Брюгге
Килиан Мбаппе быстро набирает форму после травмы. В гостевом матче с «Брюгге» форвард ПСЖ оформил хет-трик, благодаря которому чемпион Франции одержал крупную победу. Свой первый гол в ворота бельгийцев Мбаппе, вышедший на замены в начале второго тайма, забил по истечении часа игры: француз сделал пас на Анхеля Ди Марию и сам же добил в сетку мяч после того, как голкипер отразил удар аргентинца. В эпизодах со вторым и третьим голами Килиана ему ассистировал Ди Мария, выдававший тонкие проникающие передачи. Форвард реализовывал выходы один на один. Помимо того, Мбаппе стал автором голевой передачи на оформившего дубль Мауро Икарди. Теперь у француза в восьми матчах сезона шесть голов и четыре голевых паса. Феномен!
Стерлинг сделал все пять голов в ворота «Аталанты»
Автором ещё одного хет-трика в этот игровой день Лиги чемпионов стал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Игрок сборной Англии внёс самый большой вклад в разгром представителя Серии А. Гости выигрывали после гола Руслана Малиновского с пенальти, однако хозяева быстро отыгрались. Для начала Стерлинг выступил в качестве ассистента: его мягкий навес от левого угла штрафной превратил в гол ударом с нескольких метров Серхио Агуэро. Затем Рахим заработал пенальти, наверное, уже миллионный в карьере. Иногда он откровенно «ныряет», но в этот раз, похоже, действительно получил по ноге при дриблинге. Агуэро сделал дубль с «точки». Свои голы Стерлинг оставил на второй тайм. Сперва забил в быстрой контратаке ударом с линии вратарской. В следующем моменте избежал офсайда, получив пас на ход, убрал финтом защитника и пробил в ближний угол. Третий гол Стерлинга – урок игры на опережение.
Голкипер «Шахтёра» привёз смешной пенальти
Во встрече «Шахтёр» – «Динамо» (Загреб) в Харькове был назначен необычный пенальти. Нелепый фол при подаче хорватами углового совершил Андрей Пятов. На исходе часа игры при счёте 1:1 опытный голкипер украинской команды борцовским приёмом завалил в своей штрафной нападающего Марио Гаврановича. Похоже, на Пятова просто нашло затмение, иначе его действия невозможно объяснить. Мяч летел совершенно в другую точку, да и футболистов «Динамо» помимо Гаврановича рядом с Пятовым не было. В результате «Шахтёр» едва не проиграл, пропустив со смешного одиннадцатиметрового. К счастью, для голкипера в концовке Алан Патрик выдал гениальную разрезающую передачу, после которой забил Додо.
Волевая победа «Баварии» в Греции
«Олимпиакос» продолжает доказывать, что «Краснодар» по пути на групповой этап Лиги чемпионов был разгромлен действительно сильной командой. Пусть у греков всего одно очко после трёх туров, по игре они точно заслуживают большего. «Тоттенхэму» дома не уступили, «Црвену Звезду» переигрывали в гостях до перевернувшего всю картину игры удаления, а теперь дали бой и «Баварии».
«Олимпиакос» повёл в счетё в середине первого тайма: повтор помог определить, что Мануэль Нойер уже за линией ворот вытащил мяч после удара головой Юссефа Эль-Араби. Однако дубль Роберта Левандовского, забивающего в каждом матче, остудил хозяев. Поляк дважды подкараулил отскок мяча, как и должен делать топовый центрфорвард. Теперь у Левандовского 18 голов в 13 матчах нынешнего сезона! Третий гол Корентина Толиссо, казалось, снял все вопросы. Но греки всё-таки вернулись в игру. Точный дальний удар Гильерме с рикошетом от Тьяго Алькантары оставил хозяевам надежду до финального свистка.
Зидан избежал увольнения в Турции
Матч с «Галатасараем» мог стать последним для Зинедина Зидана в «Реале». По информации испанских СМИ, в случае неудачного результата француз был бы уволен с поста главного тренера «сливочных». Очевидно, что, когда это произойдет, место Зизу займёт Жозе Моуринью. Но пока Особенному придётся ещё чуть-чуть подождать. «Реал» всё-таки победил, пусть с большим трудом и минимально.
Автором единственного гола в первом тайме стал полузащитник Тони Кроос, которому ассистировал Эден Азар. Бельгиец, оказавшись на выгодной позиции перед воротами, не стал бить, а неожиданно выкатил мяч назад к линии штрафной набегавшему немцу. Кроос не загубил блестящую передачу, хотя защитник едва не заблокировал его удар.
Сам Азар совершил невероятный промах в Стамбуле. Обыграв голкипера, Эден пробил в перекладину с шести-семи метров. А ведь требовалось просто катнуть мяч в практически пустые ворота.
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