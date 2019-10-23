Сравним «Локо» и «Славию»: у одних чемпионы мира и Европы, у других — смелость

Уже второй раз подряд после матча «Локомотива» в Лиге чемпионов главная и, кажется, единственная общая мысль заключена в таких словах: красавцы, сделали всё, что могли, претензий нет. Действительно, никаких претензий нет и у меня, команда Юрия Палыча заставляет топ-соперников пыхтеть.



Но один дополнительный момент всё же меня волнует.

Ещё до матча я договорился с собой сравнивать действия «Локомотива» с тем, как играла пражская «Славия» против «Интера». Похожие вводные условия: андердог из восточного блока приезжает в гости к итальянскому суперклубу с одним из элитных тренеров. «Ювентус» и «Интер» недавно играли очный матч, и он был равным — ещё один аргумент к легитимности сравнения.

«Локомотив» приехал даже не обороняться, а отбиваться — дело тут не в том, что команда вела в счёте, потому что и до классного гола Миранчука игра была такой же. 31% всех передач «Локо» — длинные; до перерыва, когда счёт долго был равным — 34%. Каждый третий пас — лонгболл. 30 выносов из своей штрафной. Два удара из чужой штрафной (оба — в голевом эпизоде) за матч против 13 у соперника. Почти равное количество потерь мяча при разнице во владении в 55%.

«Локо» едва не грохнул «Юве» в Турине? Пф, размечтались Всё по делу, «Локомотив» всё равно достоин самых приятных слов.

Мы называем это «по-другому играть с такой командой, как „Ювентус“, сложно». Наши комментаторы на полном серьёзе оправдывают отказ от попыток перехватить мяч при счёте 1:2 тем, что может пострадать разница мячей в очном противостоянии с «Юве».

В стартовом составе «Локо» в Турине вышли чемпион мира; пусть и формальный, но финалист чемпионата мира; два чемпиона Европы; три игрока сборной, которая декларирует стремление выиграть чемпионат Европы; лучший полузащитник нашего чемпионата, который с одной из бывших команд «Ювентус» в Лиге чемпионов обыгрывал. Не самая плохая банда.

«Славия», приезжающая к «Интеру», не может похвастаться чемпионами мира и Европы. За неё забивает парень, который пять лет провёл в Албании, а один из её основных игроков уезжает прямо перед началом Лиги чемпионов — уезжает в Россию, к слову. О футболисте, играющем на позиции Крыховяка в «Локо», до 26 лет вообще нет никаких данных — в 26 он переехал во вторую чешскую лигу, а до этого играл в чемпионате Ливии. На замену выходит парень, год назад ещё игравший в родном Бахрейне. Сложно сказать, насколько силён такой состав.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Но «Славия», тем не менее, выходит и играет в футбол. Всего 17% передач — лонгболлы. Соперник, игра которого подразумевает длинные передачи, делает в два раза меньше точных лонгболлов, чем обычно — «Славия» вынуждает выбивать не глядя своим хорошо организованным прессингом. Всего 19 выносов из штрафной. Семь ударов из чужой штрафной при шести у соперника. Потерь у соперника больше, чем в его матче против «Ювентуса», при одинаковом проценте владения в этих встречах. Пропущенный чехами мяч — в толкучке после стандарта в компенсированное время.

«Локомотив», ведя в счёте, проигрывает — и это вызывает ощущение предначертанности, сглаживаемое спокойными словами «сделали всё, что могли». «Славия», ведя в счёте, играет вничью — и если вы видели тот матч, то не дадите мне соврать: чехи после финального свистка были смертельно расстроены. У них было понимание, что они готовы победить и заслужили эту победу.



Если вы считаете, что я вырываю из контекста, то нет: «Славия» и с «Севильей» и «Челси» весной в Лиге Европы старалась играть в футбол, а не отбиваться. В недавней игре с Дортмундом «Славия» и вовсе перебила «Боруссию» в два раза, совершила всего пять выносов из штрафной и создала больше явных голевых моментов, чем соперник, два раза не реализовав выходы один на один. У «Локомотива» же даже цифры абсолютно одинаковые: ровно те же 20% владения, 30% лонгболлов и 35 выносов были и в Леверкузене.

ЛЧ-2019/20. «Локомотив» долго вёл в счёте, но проиграл «Ювентусу» Все подробности игрового дня.

И вот какой вывод можно сделать из всего этого: на данный момент даже наши лучшие тренеры (а Палыч, безусловно, по-прежнему в топе) не готовы к современному европейскому футболу. Современный футбол — постоянные переходы из обороны в атаку и обратно; средняя длительность владения — около десяти секунд, а две трети мячей забиваются в атаках, где было не больше четырех передач.



Соответственно, основные смелые игровые идеи должны быть сосредоточены в быстрых атаках с большим количеством футболистов (вариантов передач) на чужой половине, прессинге после потери и переходе из атаки в оборону (не дать сопернику реализовать такой момент). «Локомотив» не хочет допустить ситуаций с переходом из атаки в оборону, и это характеризует нашу топ-команду, как несмелую, что плохо на сегодняшний день. За весь матч с «Ювентусом» команда Сёмина получила всего две быстрых атаки в переходах. Одна из них завершилась опасным моментом и прыжком Криштиану в голову Гильерме, а другая, во втором тайме, лишь чудом не привела к ситуации 4v3.

Наши специалисты обычно (и иногда небезосновательно) списывают многое на разнице в исполнительском мастерстве. Но всё чаще в коллективизирующемся футболе с возросшей ролью тренеров эта фраза режет слух. «Славия», тренер которой фанатеет от Клоппа и строит уже третью хорошую команду, имеет игровые идеи и показывает современный футбол даже без сильных имён. «Брюгге» приезжает в Мадрид и чёткой игровой идеей отодвигает «Реал» как можно дальше от своих ворот. Зальцбург с набором молодняка и японских самураев восстаёт против победителя Лиги чемпионов. Соседи Зальцбурга по чемпионату с общей стоимостью состава в 10 млн евро сначала раскатывают лидера Бундеслиги на выезде 4:0, а затем не дают «Роме» возможностей набрать больше одного очка. Другие соседи Зальцбурга, проигрывая в гостях превосходящему по стоимости в 12 раз португальскому топу, в последние 20 минут устраивают ковровую бомбардировку — и португальцы с огромным трудом держатся.

Эти примеры уже составляют общий контекст, а не исключения из него. Имея чёткие игровые идеи, современные игровые принципы, смелость и свободу действий, можно стараться навязывать свою волю даже соперникам из европейского пантеона. Поэтому фраза «Ну что, мы должны были в Турине в открытый футбол играть?» не слишком актуальна: смелый (именно смелый, а не открытый) футбол при наличии идей сегодня даст больше шансов против топ-команд, чем заколоченные окна. Поэтому и другая фраза — «Красавцы, сделали всё, что могли» — применима и верна, но правильнее про «Локомотив» и часто другие войны наших клубов в Европе договаривать до конца.



Красавцы, сделали всё, что могли, в рамках имеющихся тренерских идей. И над шириной этих рамок нужно работать.