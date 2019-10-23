Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» — «Зенит». LIVE!

«РБ Лейпциг» — «Зенит». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

19:55. «РБ Лейпциг» – «Зенит»

19:55. «Аякс» – «Челси»

22:00. «Ред Булл Зальцбург» – «Наполи»

22:00. «Генк» – «Ливерпуль»

22:00. «Интер» — «Боруссия» Д

22:00. «Славия» – «Барселона»

22:00. «Бенфика» – «Лион»

22:00. «Лилль» – «Валенсия»

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19:40. Крутая атмосфера в Лейпциге! Но стадион не полон. В бундеслиге «Лейпциг» идёт пятым и не побеждал в последних трёх турах.

19:32. Составы на матч «Аякс» — «Челси».

«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Э. Альварес, Зиеш, Ван де Бек, Промес, Тадич.



«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, М. Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

19:30. Разминка под привычную песню.

19:27. Пожелание от Николая Валуева.

19:25. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как изменились команды с момента последней встречи, которая произошла в 2017 году в плей-офф Лиги Европы.

«Мне кажется, и у нас, и у соперника команды серьёзно обновились. По сравнению с теми матчами в «Зените» осталось шесть-семь футболистов, остальные — новички. И у «РБ Лейпциг», насколько помню, тоже произошли изменения — например Брума, который тогда забил, ушёл в ПСВ, а ключевой игрок в центре поля Наби Кейта был куплен «Ливерпулем».



Наши тренеры не вспоминали те матчи двухлетней давности, да и смысла в этом нет – времени прошло немало. Будем стараться подготовиться к новым матчам и сыграть лучше.



Последние неудачи соперника? Это ничего не значит. «РБ Лейпциг» — до сих пор сильная команда, а Лига чемпионов для них — уверен, это дополнительная мотивация. В главном турнире Европы любая команда хочет показать, чего стоит, особенно дома. Проще нам точно не будет — мы настраиваемся серьёзно, в какой бы форме ни был соперник.



Секрет успеха «Зенита»? Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет. У нас отличное взаимопонимание: все друг другу помогают, отрабатывают и в защите, и в атаке, стараются выкладываться по максимуму. Поэтому сейчас мы лидируем в чемпионате — это здорово и нужно удержать.



В матче с «Ростовом» я забил свой первый гол за «Зенит», и это очень приятно. Но для меня как защитника это не самое важное — главное, чтобы команда побеждала. Хотя могу сказать, что после результативных действий настроение улучшается.



Расклады в группе? Прошло всего два тура, поэтому тяжело говорить о раскладах в настоящий момент. То, что «Зенит» сейчас лидирует, ничего не значит – мы не смотрим в турнирную таблицу. В нашей группе четыре сильных соперника. Тем не менее именно в спаренных матчах в еврокубках часто всё и решается. Поэтому в ближайших играх с «РБ Лейпциг» мы сделаем всё, чтобы выиграть», — цитирует Караваева Bild.

19:20. В 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА, которая проводится среди команд U19, «РБ Лейпциг» принимал «Зенит». Матч завершился со счётом 1:1.

19:15. Составы:

«РБ Лейпциг»: Гулач, Орбан, Юпамекано, Мукиэле, Орбан, Забитцер, Лаймер, Форсберг, Кампль, Лукман, Вернер



«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

19:10. «Зенит» разминается.

19:00. Здравствуйте! Сегодня продолжается третий тур Лиги чемпионов. В 19:55 начнутся матчи «РБ Лейпциг» – «Зенит» и «Аякс» – «Челси», главные, по сути, игры сегодняшнего дня.

Давайте по традиции для начала поучаствуем в нашем традиционном опросе. Как сыграет «Зенит»?

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