Если Миранчук хочет в Европу, он должен задуматься над своей игрой

Поражение «Локомотива» от «Ювентуса» публика встретила с пониманием, а не критикой. Команда Юрия Сёмина ожидаемо выстроила крепость, 70 с лишним минут успешно отбивалась, берегла чудом добытый победный счёт, а дрогнула лишь в концовке. В этом сценарии не было никаких поводов для удивления или осуждения: выбранный тренерский план имел право на жизнь, благодаря схожему футболу «железнодорожники» уже добывали три очка против «Байера» на выезде и покусывали в Черкизове «Атлетико».

Однако этот план смотрелся если не обречённым, то очень шатким без одного важного компонента: контригры. «Локомотиву» требовался хотя бы какой-то периодический переход на чужую половину поля, который держал бы чужую оборону в небольшом напряжении, снижал нагрузку со своих защитников и давал им передышку. Увы, с данной задачей красно-зелёные не справились: после смены владения мяч «Ювентусу» отдавался фактически без сопротивления, сразу же следовала новая волна атаки на ворота Гилерме, и с каждой минутой сдерживать натиск становилось всё сложнее.

Итоговые цифры, согласно статистической платформе WyScout: владение мячом 73 на 27 процентов, среднее время владения – 20 секунд против семи, количество передач – 739 (658) на 204 (160), количество атак – 68 на 18, количество потерь – 93 на 93 (учитывая гигантскую разницу во владении, равенство в данном компоненте – кошмарный показатель для «Локо»), возвраты на чужой половине поля – 24 против 11. Всё – в пользу «Ювентуса».



И здесь нужно непременно задать вопрос: так почему же не было необходимой контригры? После чего взглянуть ещё раз на атакующих футболистов и их действия. В частности – на Алексея Миранчука.

Вообще-то, план Сарри на игру провалился. Ничья была реальна Хотя хвалить «Локо» всё равно правильно.

Он понравился Сарри, но…

Миранчук забил отличный гол, в том же самом эпизоде классно разогнал атаку в окружении трёх соперников, отметился парочкой других эффектных действий (например, два перехвата на чужой половине до перерыва) и заслужил после игры комплимент от главного тренера «Ювентуса» Маурисио Сарри, отметившего классную левую ногу Алексея. Однако если смотреть не на конкретные эпизоды, а на игру в целом, по действиям Миранчука есть много вопросов. И, пожалуй, в таком топ-матче он лишь подтвердил мнение о нём, складывающееся у многих на протяжении всей его карьеры.

Ведь если подумать, то полузащитник «Локомотива» — один из самых неоднозначных футболистов нашего чемпионата. Оценки по нему разнятся среди разных специалистов. С одной стороны – он умный, креативный, импровизирующий дриблёр, умеющий классно решать эпизоды, несомненный лидер «Локомотива». С другой, Алексей до сих пор толком не востребован в сборной России и к 24-м годам, в отличие от того же Головина, не удостоился предложений из большой Европы. Лично знаю множество тренеров, который от Миранчука в восторге и взяли бы его в свою команду с закрытыми глазами, но знаком и с некоторыми людьми, смотрящими на перспективы Алексея более сдержанно по ряду причин.

А причины эти мы как раз наглядно увидели в туринском матче. И что снова (в предыдущих матчах против топ-соперников из Европы было то же самое, хотя иногда даже хуже) совершенно не понравилось: низкий процент сохранённых мячей при выходе в контратаку.

Миранчук начал игру с четырёх потерь подряд, а суммарно у него их набралось 15. В данное число входят как неточные передачи (их было шесть из 21), так и потери при ведении, единоборствах и так далее. Алексей крайне редко сохранял мяч под давлением, плохо разворачивался и работал корпусом, не заработал на себе ни одного фола, фактически две попытки выхода в атаку из трёх через него завершались в лучшем случае ничем, а в худшем – быстрой ответной атакой.

Футболист, претендующий на переезд в Европу, не должен терять мячи в переходных фазах в ситуациях, аналогичных приведённой на картинке ниже. Он должен играть хотя бы так же, как Жоау Мариу, который просто так мяч никому не отдаст.

Футболисту, претендующему на переезд в Европу, желательно увереннее выглядеть в борьбе, а не уступать в 18 микродуэлях из 23. Ему также крайне желательно быть активнее, а не пропадать отрезками по 5-7 минут. И стараться выжимать максимум хотя бы из каждой второй ситуации с мячом, а не из каждой пятой-седьмой.

Наконец, футболисту, претендующему на переезд в Европу, где-то нужно выходить за рамки тренерского задания, читать эпизоды и помогать команде при обороне во внештатных ситуациях. При первом голе Дибалы именно Миранчук был единственным футболистом, который мог отреагировать на манёвр аргентинца и передачу на него вдоль линии штрафной. Опорники уже вжались (они это делали всю игру, чтобы помогать защитникам при верховой борьбе), а зону второго темпа никто не занял. Итог – беспрепятственный удар, который мог бы не допустить Алексей.

Кто-то скажет, что я чересчур критичен и требователен к футболисту, придумавшему единственный гол «Локомотива», но ведь и в Европе, если он туда уедет, к Миранчуку будут очень требовательны. И требования эти диктует сам по себе европейский футбол элитного уровня. Вещи, на которые мы не обращаем внимания в чемпионате России, на международных полях сразу же проявляются и наказываются. Все без исключения – любая недоработка в переходной фазе, любая потеря, любая пассивная игра в отборе в передней линии после смены владения.



Очень хочется, чтобы Алексей Миранчук – элитный по российским меркам футболист – перестал быть игроком эпизодов. А стал стабильным и системным исполнителем, на которого может опереться любой тренер.