«Это «Спартак» Венгрии». Агент Варга – о сопернике ЦСКА

Для Шандора Варги Россия и российский футбол – не пустые звуки. В Москве он встретил будущую жену, осваивал тренерскую науку, а теперь развивает восточноевропейский филиал крупной агентской компании. В контексте ближайшего соперника ЦСКА в Лиге Европы гражданин мира Варга и вовсе употребляет местоимение «мы»: в Будапеште у него дом, семья, обожаемая внучка. Лучше Шандора о «Ференцвароше» нам вряд ли кто-то расскажет. И не только о нём – общих тем масса.

«У «Ференцвароша 2 миллиона болельщиков. В 10-миллионной стране!»

— Что в Венгрии знают и пишут о ЦСКА?

— Естественно, наша пресса уделяет внимание и ЦСКА, и «Лудогорцу», и «Эспаньолу», знает о победах «армейцев» над «Реалом», но на первом месте остаётся «Ференцварош». Образно говоря, это «Спартак» Венгрии: 2 миллиона болельщиков в 10-миллионной стране! Клуб с потрясающей историей – обладатель Кубка УЕФА, финалист Кубка кубков. В период перехода Венгрии от социализма к капитализму «Ференцварош» тоже переходил из рук в руки, не всегда добросовестные, даже падал в низший дивизион. В последнее время дела снова пошли на поправку, и прошлым летом «Ференцварош» впервые за 15 лет стартовал в Лиге чемпионов. Даже премьер-министр Орбан – фактически первое лицо в государстве – ходит на матчи.



— 13 очков отрыва от второго призёра, 23 от третьего – золото выиграли в одну калитку?

— Нам немного повезло, что «Видеотон» (а теперь МОЛ – по названию главного спонсора, венгерской нефтяной компании) был занят в еврокубке – и, кстати, неплохо выступил: дома сделал ничью с «Челси», в гостях минимально уступил. Это отвлекло главного конкурента от национальной лиги. В новом сезоне ситуация поменялась: по набранным очкам мы на втором месте, по потерянным идём наравне.

«После коньячка с Лобановским​ меня выносили из самолёта». Секреты агента Море увлекательных историй – о Лобановском и Фергюсоне, Венгере и Сёмине, Аршавине и даже бен Ладене – от «агента 001» Шандора Варги.

— В Будапеште болезненно восприняли 0:4 дома от загребского «Динамо» в третьем раунде Лиги чемпионов?

— Чудеса в футболе случаются, но тут мы сразу понимали: «Динамо» объективно выше классом. Удачные игры в Загребе или в Барселоне, где могли даже выиграть у «Эспаньола», не означают, что «Ференцварош» сильнее. Встреча с хорватами в Будапеште высветила реальное соотношение сил на данный момент.



— Про ЦСКА говорят: небогатый клуб. Что же тогда сказать про «Ференцварош»?

— Сейчас финансовые отчёты клубов более или менее доступны. Естественно, что с экономической точки зрения «Ференцварош» — самый небогатый участник нашей группы Лиги Европы, а венгерский чемпионат – самый скромный из четырёх представленных.



— Согласно Transfermarkt, «Ференцварош» никогда не покупал игрока дороже 1 млн. Такое может быть?

— Это как минимум устаревшая информация. Нападающего Боли из чемпионата Норвегии летом купили дороже. Предложения «Шахтёру» по Петряку и ещё паре клубов по другим игрокам были больше. Если раньше футболисты из соседней Украины неохотно ехали к нам, то теперь их 15-20 человек в чемпионате. Это показатель роста венгерской лиги.

Токмак (справа) и Исаэл — клиенты Шандора Варги в «Ференцвароше» Фото: из личного архива Шандора Варги

— Три украинских полузащитника – Игнатенко, Зубков, Харатин – ваша клиентура?

— Ни один не мой. Со стороны может показаться, что Ребров тащит за собой украинцев, но это не так. Когда в клубе поинтересовались его пожеланиями по усилению, он сказал: «Мне нужны креативные игроки, национальность не имеет значения». Селекционная служба отправилась их искать в Южную Америку – Аргентину, Бразилию, Уругвай. Ни одного земляка Ребров в «Ференцварош» не привёл. От нашего агентства в клубе всего два исполнителя – Токмак, левый вингер, и Исаэл, правый. Два лучших игрока команды (усмехается). Аршавин с Тимощуком бразильца по «Кайрату» хорошо помнят. Когда у Толи поинтересовался мнением об Исаэле, он сразу ответил: «Суперигрок». Аршавин сказал то же самое. Людям, которые играли в «Шахтёре», «Зените», «Арсенале», «Баварии», в таких вопросах можно доверять. К сожалению, Исаэл полгода не играл из-за травмы и ещё не набрал лучшую форму, но парень талантливый.



— Уровень зарплат в чемпионатах России и Венгрии – несопоставим?

— Средний показатель по чемпионату Венгрии – до 10 тысяч евро в месяц, в ведущих клубах – до 20-25 тысяч, то есть 250-300 тысяч в год. Это раз в 10 меньше, чем платят «топам» в РПЛ.



— В чемпионате Украины соответственно зарплаты ниже, чем в Венгрии?

— В целом по лиге – да. Но есть два суперклуба – «Динамо» и «Шахтёр», в которых ставки гораздо выше. В Киеве играет мой клиент Тамаш Кадар. Не имею права раскрывать его условия, но в Венгрии таких денег никто платить не в состоянии.

«Чалов стал меньше забивать, но больше работать на команду»

— Ваша компания также представляет интересы Чалова. Нет ощущения, что после срыва трансфера в Англию у Фёдора поубавилось энтузиазма?

— В штате Base Soccer состоят 45 агентов – на контакте с Фёдором находится мой партнёр и студент Кристиан Эмиле, которого знаю с девяти лет: он в Саудовской Аравии ходил в одну школу с моей дочкой. Я больше общаюсь с Гинером, Бабаевым, Гончаренко – и ни разу не слышал от них претензий в адрес Фёдора. Ощущения, что он опустил руки, нет. В тех играх, которые я видел, Чалов играл даже полезнее, чем в прошлом сезоне. Это я не как агент – как бывший тренер говорю. Он стал меньше забивать, но больше работать на команду. Если Чалов забьёт три гола, а «Спартак» забьёт четыре и победит – думаете, он будет праздновать? Футбол – коллективная игра, и Фёдор явно прибавляет в понимании этой игры.



— Не вы ли пристроили Джуджака в Эмираты?

— Балаж со мной консультировался, но у него другой агент. Кстати, перед началом сезона Джуджак тренировался с нами, и Сергей был открыт для сотрудничества с ним, но в итоге футболист выбрал «длинный доллар». Естественно, в Эмиратах ему дали намного больше, чем мог предложить «Ференцварош».

«Сайманов две недели сидел в Киеве, чтобы уговорить Реброва и «Динамо»

— С чего началось ваше сотрудничество с Ребровым?

— Со стука в дверь моего номера на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе.

— А что, простите, вы там делали?

— Гостил по приглашению президента клуба Григория Суркиса. Сергей пришёл с бывшей женой, Людочкой, и попросил представлять его интересы. После того как я устроил Калитвинцева в Турцию и Лужного в «Арсенал», Ребров, видимо, понял, что со мной можно иметь дело (смеётся). Уже 22 года работаем вместе.



— Переговоры с «Тоттенхэмом» по Реброву — самые изнурительные в жизни?

— Ну а как вы думаете? У «Тоттенхэма» тогда самый дорогой футболист, член сборной Англии стоил 5 миллионов фунтов, а Сергея купили за 11. Конечно, сэр Алан Шугар, как истинный еврей, торговался с Суркисом до последнего.



— Как вы Реброва в «Рубин» устраивали?

— На меня вышел Курбан Бердыев и сказал: «Мне нужен Ребров». Для построения чемпионской команды ему необходимы были такие опытные мастера, взрослые мужики по 33-34 года, как Ребров, Семак. Естественно, у Сергея, как и у руководства «Динамо», поначалу возникли сомнения. Тогда Курбан отправил в Киев Сайманова – эти сомнения развеивать. Две недели Рустем просидел в Киеве – чуть ли не все достопримечательности города обошёл. Уговорил! «Рубин» сделал и клубу, и игроку очень хорошие предложения. Сумм не назову, но «Рубин» не поскупился. В выигрыше остались все.

10 лет первому чемпионству «Рубина». Как это было В 2008-м футбольная Россия поняла, насколько выдающийся тренер Курбан Бердыев.

— Сайманов недавно рассказывал байку, как Ребров с Бухаровым однажды мощно погуляли: Сергею наутро хоть бы хны, а Александр умирал.

— О каком случае говорит Рустем, лучше у него спросить. Я много раз бывал рядом с командой. Не бухали (смеётся). Я однажды сказал руководству «Рубина»: «Если у вас все будут брать пример с Реброва, ни одного алкоголика в команде не будет». Сергей обычно выпивал за ужином бокал вина и шёл отдыхать. В Италии это даже для подростков считается нормой.

Сергей Ребров и Шандор Варга в Лондоне в начале 2000-х Фото: из личного архива Шандора Варги

— Почему Ребров не задержался в Саудовской Аравии?

— Во-первых, у нас и планов сильно задерживаться там не было. Во-вторых, после 10 лет жизни на Ближнем Востоке я хорошо изучил местный менталитет, нравы. Там очень быстро принимают решения и запросто выгоняют даже звёзд. 12 президентов и больше 20 тренеров за 15 лет о чём-то говорят? С Сергеем «Аль-Ахли» на одно очко отстал от первого места и участвовал в Лиге чемпионов Азии. После того как клуб опустился на пятое место, нам звонили, просили вернуться, но мы уже имели обязательства перед «Ференцварошем».



— В деньгах в Аравии он точно не проиграл?

— За 22 года, что я с ним работаю, это был самый крупный контракт Сергея.

Ребров: российское золото – самое дорогое Досрочно разорвав контракт с "Рубином", Сергей Ребров мог продолжить выступления в "Химках" или киевском "Арсенале", однако в итоге решил завершить игровую карьеру и начать тренерскую.

— 45 лет и уже трижды чемпион – в чём секрет успешности тренера Реброва?

— Глубокое погружение в тему, внимание к мелочам и высокая требовательность – как к команде, так и к самому себе. Не забывайте, какой у него был в Киеве учитель. Надеюсь, Валерий Васильевич всё сверху видит и радуется за своих молодых учеников – Андрея Шевченко и Сергея Реброва.