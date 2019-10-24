Так судей не обманывал даже Марадона. Удивительный гол в Англии

В матче 15-го тура четвёртого по силе футбольного дивизиона Англии «Плимут» на своём поле принимал «Лейтон Ориент». Хозяева разгромили соперника со счётом 4:0. Все четыре мяча влетели в сетку ворот гостей в первом тайме. Однако первому голу предшествовал необычный эпизод.

Нападающий «Плимута» Зак Радден, пытаясь нанести удар головой, подпрыгнул не очень здорово. Желая исправить ситуацию, он махнул по мячу рукой, отправив его в сторону ворот. Голкипер спас команду в великолепном прыжке, однако на добивании первым был полузащитник «Плимута» Джоэл Грант, завершивший голевую атаку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Несмотря на возмущение футболистов «Лейтона», гол засчитали. Уже через три минуты Радден отличился сам. Позже третий мяч забил защитник Каллум Макфадзин, а в компенсированное к первому тайму время автоголом отметился игрок обороны гостей Джо Виддоусон.

Реакция болельщиков

Фанаты «Лейтона» были недовольны решением судейской бригады во главе с Крейгом Фиксом. Ни он, ни его помощники не смогли зафиксировать игру рукой. В четвёртом дивизионе Англии VAR нет, поэтому болельщикам остаётся только негодовать в социальных сетях.



«Самый очевидный гандбольный день, который вы когда-либо видели. Шокирующее судейство. Серьёзно?» — написал один из них в «Твиттере».

Другой болельщик решил вспомнить легендарный гол аргентинца Диего Марадоны, который был забит в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота англичан. Нападающий тогда забил рукой, а чуть позже отличился второй раз, выведя свою команду в полуфинал.



«Один из школы футбола имени Диего Марадоны».

Третий поклонник «Лейтона» призывал к наказанию. «Игрока надо оштрафовать, а двух арбитров уволить. Если это не игра рукой, то я не знаю, что это», — написал он.

Ещё один болельщик уже говорит об увольнении руководителей лиги. Они, по его мнению, настолько же жалкие, как и те, кто причастен ко всему плохому, что происходит с «Лейтоном».



«Это действительно невероятно. Чиновники должны быть уволены. Абсолютно никаких оправданий для рефери или даже помощника, стоящего на расстоянии в 50 ярдов от эпизода. К сожалению, EFL — это та же куча баб, которые сидели и смотрели, как наш клуб разрушают изнутри».