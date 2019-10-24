Какая форма сборной России самая крутая за всю историю? Выбираем

Издание Footy Headlines показало, как будет выглядеть дизайн новой формы, в которой сборная России сыграет на Евро в следующем году. Напомним, что наша команда уже обеспечила себе участие в групповом этапе.
Первый комплект красный с каким-то непонятным принтом (может показаться, что это оттиск карты или недосушенные части ткани после стирки) и перевёрнутым триколором на рукавах.
Официальное представление новой формы намечено на ноябрь, ну а пока вспоминаем, в чём сборная России играла раньше.
СНГ, форма СССР и Reebok
После распада СССР в 1991 году сборная Союза стала сборной СНГ. Команда Анатолия Бышовца принимала участие в Евро-92 под белым флагом, на котором было написано C.I.S. (Commonwealth of Independent States), а вместо гимна перед матчем включали финал 9-й симфонии Бетховена. Играла сборная в красной форме от adidas, на которой на груди вместо герба небольшими белыми буквами было написано C.I.S.
Первый матч сборной России состоялся 16 августа 1992 года: в этот день на московском стадионе «Локомотив» она сыграла с мексиканцами. На эту товарищескую встречу футболисты вышли в форме от adidas, в которой играла сборная СССР годом ранее.
Первым официальным техническим спонсором сборной России стал Reebok.
На чемпионат мира 1994 года сборная поехала с основным комплектом, выполненным в белом цвете с красно-синей клеткой на рукавах.
Второй комплект был синим, а клетка – красно-белая.
В 1995 году форма была совершенно незамысловатая – типовая модель Reebok, без каких-либо излишеств. Один комплект снова был белым, второй сделали в красном цвете.
К ЧЕ-96 в Англии дизайн изменился: теперь футболки были с треугольными вырезами и воротничками, без каких-либо полосок и клеток.
Nike
После Евро РФС заключил контракт с Nike, который оставался техническим спонсором сборной России до 2008 года. Комплекты были украшены ретроворотничками и выполнены в традиционных цветах: один был белым с красно-синими вставками, второй – тёмно-синим с синими и красными вставками.
Незначительно изменился дизайн к ЧМ-98, на который сборная так и не вышла. Зато в этой же форме начала отбор к Евро-2000. Тогда же было решено, что основной комплект будет выполнен в бело-синих цветах.
В 2001 году форма также не особо изменилась.
На форме ЧМ-2002 исчез воротничок и вернулись синие вставки. Второй комплект был светло-синим с белыми вставками.
На Евро-2004 сборной России сделали модную на тот момент форму: на груди был номер, обведённый в круг.
В 2005 на форме изменилась лишь одна деталь: логотип РФС под воротником заменил двуглавый орел.
Сборная однажды даже играла в чёрно-белом – это была акция против расизма, организованная Nike.
В 2006 году в цвета формы сборной вновь вернулся красный.
Совершенно новый дизайн Nike представил в преддверии Евро-2008: комплекты отличал российский триколор на груди.
Adidas
«Adidas был надёжным партнёром сборной СССР по футболу на протяжении многих лет и сыграл важную роль в становлении отечественного футбола. И мы рады, что возвращаемся к отношениям с этой компанией», — сказал тогда Виталий Мутко.
Контракт был заключён на 10 лет, а в 2018 году его продлили ещё на четыре года.
Поначалу дизайн был самым простым, можно сказать, переходным.
С 2009 года adidas начал заморачиваться с эксклюзивным дизайном. В основе первой концепции лежал Кремль, поэтому один комплект (2009) был выполнен в бордовом цвете с еле заметным изображением двуглавого орла на груди, а второй (2010) – должен был напоминать кремлёвскую стену. «Выездная» форма так и осталась белой.
В 2010 году дизайн вновь изменился. Цвет поменяли на кирпично-красный, двуглавый орел заменила эмблема РФС, а от плеча до груди добавили полоску с триколором.
В том же году рядом с эмблемой РФС появился двуглавый орел, но долго этот вариант не продержался.
На Евро-2012 сборная России поехала в красной форме с триколором через всю футболку и эмблемой РФС на груди. Отличительной чертой этого комплекта стал эффект «кольчуги».
На форме ЧМ-14 вернулся бордовый цвет и появились золотые полосы, которые adidas объяснил как символ национального престижа. А в основе 3D рисунка лежала графика с монумента «Покорителям космоса».
В этой форма же сборная играла квалификационный матчи ЧЕ-16.
Следующий комплект изменился незначительно: вместо 3D рисунка на ткани виднелись едва заметные двуглавые орлы.
На Кубке конфедераций вернулся красный цвет, а на футболке появились зигзагообразные полоски.
Основной комплект на домашний чемпионат мира был выполнен в стиле ретро – он очень напоминает тот, в котором сборная СССР выиграла Олимпиаду-88.
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