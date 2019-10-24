Уже известно, в чём наша команда будет играть на Евро-2020. Вспомним все предыдущие варианты.

Какая форма сборной России самая крутая за всю историю? Выбираем

Издание Footy Headlines показало, как будет выглядеть дизайн новой формы, в которой сборная России сыграет на Евро в следующем году. Напомним, что наша команда уже обеспечила себе участие в групповом этапе.

Первый комплект красный с каким-то непонятным принтом (может показаться, что это оттиск карты или недосушенные части ткани после стирки) и перевёрнутым триколором на рукавах.

Официальное представление новой формы намечено на ноябрь, ну а пока вспоминаем, в чём сборная России играла раньше.

СНГ, форма СССР и Reebok

После распада СССР в 1991 году сборная Союза стала сборной СНГ. Команда Анатолия Бышовца принимала участие в Евро-92 под белым флагом, на котором было написано C.I.S. (Commonwealth of Independent States), а вместо гимна перед матчем включали финал 9-й симфонии Бетховена. Играла сборная в красной форме от adidas, на которой на груди вместо герба небольшими белыми буквами было написано C.I.S.

Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images

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Первый матч сборной России состоялся 16 августа 1992 года: в этот день на московском стадионе «Локомотив» она сыграла с мексиканцами. На эту товарищескую встречу футболисты вышли в форме от adidas, в которой играла сборная СССР годом ранее.

Фото: РИА Новости

Интересные факты из истории сборной России: 27 лет назад она провела первый матч 238 футболистов, 290 матчей и 495 голов.

Первым официальным техническим спонсором сборной России стал Reebok.

Фото: Munday/ALLSPORT/Getty Images

Фото: Mike Hewitt/ALLSPORT/Getty Images

На чемпионат мира 1994 года сборная поехала с основным комплектом, выполненным в белом цвете с красно-синей клеткой на рукавах.

Фото: РИА Новости

Второй комплект был синим, а клетка – красно-белая.

Фото: РИА Новости

В 1995 году форма была совершенно незамысловатая – типовая модель Reebok, без каких-либо излишеств. Один комплект снова был белым, второй сделали в красном цвете.

Фото: Getty Images

К ЧЕ-96 в Англии дизайн изменился: теперь футболки были с треугольными вырезами и воротничками, без каких-либо полосок и клеток.

Фото: РИА Новости

Nike

После Евро РФС заключил контракт с Nike, который оставался техническим спонсором сборной России до 2008 года. Комплекты были украшены ретроворотничками и выполнены в традиционных цветах: один был белым с красно-синими вставками, второй – тёмно-синим с синими и красными вставками.

Фото: Gary M Prior/Allsport/Getty Images

Фото: РИА Новости

Незначительно изменился дизайн к ЧМ-98, на который сборная так и не вышла. Зато в этой же форме начала отбор к Евро-2000. Тогда же было решено, что основной комплект будет выполнен в бело-синих цветах.

Фото: Stu Forster /Allsport/Getty Images

В 2001 году форма также не особо изменилась.

Фото: РИА Новости

На форме ЧМ-2002 исчез воротничок и вернулись синие вставки. Второй комплект был светло-синим с белыми вставками.

Фото: РИА Новости

На Евро-2004 сборной России сделали модную на тот момент форму: на груди был номер, обведённый в круг.

Фото: Phil Cole/Getty Images

В 2005 на форме изменилась лишь одна деталь: логотип РФС под воротником заменил двуглавый орел.

Фото: РИА Новости

Сборная однажды даже играла в чёрно-белом – это была акция против расизма, организованная Nike.

Фото: Getty Images

В 2006 году в цвета формы сборной вновь вернулся красный.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Совершенно новый дизайн Nike представил в преддверии Евро-2008: комплекты отличал российский триколор на груди.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Adidas

«Adidas был надёжным партнёром сборной СССР по футболу на протяжении многих лет и сыграл важную роль в становлении отечественного футбола. И мы рады, что возвращаемся к отношениям с этой компанией», — сказал тогда Виталий Мутко.

Контракт был заключён на 10 лет, а в 2018 году его продлили ещё на четыре года.

Поначалу дизайн был самым простым, можно сказать, переходным.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

С 2009 года adidas начал заморачиваться с эксклюзивным дизайном. В основе первой концепции лежал Кремль, поэтому один комплект (2009) был выполнен в бордовом цвете с еле заметным изображением двуглавого орла на груди, а второй (2010) – должен был напоминать кремлёвскую стену. «Выездная» форма так и осталась белой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Stu Forster/Getty Images

В 2010 году дизайн вновь изменился. Цвет поменяли на кирпично-красный, двуглавый орел заменила эмблема РФС, а от плеча до груди добавили полоску с триколором.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Мелик Багдасарян, «Чемпионат»

В том же году рядом с эмблемой РФС появился двуглавый орел, но долго этот вариант не продержался.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

На Евро-2012 сборная России поехала в красной форме с триколором через всю футболку и эмблемой РФС на груди. Отличительной чертой этого комплекта стал эффект «кольчуги».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На форме ЧМ-14 вернулся бордовый цвет и появились золотые полосы, которые adidas объяснил как символ национального престижа. А в основе 3D рисунка лежала графика с монумента «Покорителям космоса».

В этой форма же сборная играла квалификационный матчи ЧЕ-16.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Следующий комплект изменился незначительно: вместо 3D рисунка на ткани виднелись едва заметные двуглавые орлы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На Кубке конфедераций вернулся красный цвет, а на футболке появились зигзагообразные полоски.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Основной комплект на домашний чемпионат мира был выполнен в стиле ретро – он очень напоминает тот, в котором сборная СССР выиграла Олимпиаду-88.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: РИА Новости

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