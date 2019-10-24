Суперклубы, в очередь! Норвежский талант разрывает Лигу чемпионов

В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах. Больше только у Мислава Оршича из загребского «Динамо», но тот сыграл 8 матчей (включая квалификацию).

«Зальцбург» под руководством американца Джесси Марша вообще в этой Лиге чемпионов играет огненно. Австрийцы в первом матче выиграли у «Генка» 6:2, во втором проиграли в «Ливерпуле» 3:4, а теперь уступили «Наполи» 2:3.

Холанн сделал хет-трик в первом матче, забил один гол во втором и оформил дубль в третьем.

В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень Эрлинг Холанн — запомните это имя!

Рекорды

Эрлинг Холанн — первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть голов в первых трёх матчах.

Эрлинг Холанд — второй футболист до 20 лет, забивший в каждом из своих первых трёх матчей в Лиге чемпионов. Первый — Карим Бензема, он сделал подобное в возрасте 18 лет.

Кто это такой

Эрлинг Холанн – сын Альфа-Инге Холанна, который выступал за «Лидс» и «Манчестер Сити». Эрлинг в этом году уже дебютировал за сборную Норвегии (2 матча, 0 голов). В мае нападающий отметился 9 голами в матче с Гондурасом на молодёжном чемпионате мира (U20).

«Мольде» напугает «Зенит» «18-летним Дзюбой». Это будущая звезда Манчестера Запоминайте это имя: Эрлинг Холанн.

Сколько он стоит

В сентябре после феерического дебюта в ЛЧ, стоимость Холанна, согласно данным Transfermarkt, выросла с 5 до 12 миллионов и он стал самым дорогим игроком в «Зальцбурге». Кзиме эта цифра существенно вырастет ещё.

Кто на него претендует

На Холанна претендуют «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Наставник англичан Уле-Гуннар Сульшер хорошо знает футболиста по совместной работе в «Мольде».

«Пресса уделяет мне чрезмерное внимание. Это серьёзный прессинг, дополнительное давление во время матчей и вне поля. Клуб старается меня ограждать от этого, но надеюсь, что в будущем будет справляться с этим ещё лучше. Я хочу, чтобы меня полностью защитили от этой темы. Эти слухи мне уже надоели. Насколько я от них устал по шкале от 1 до 10? На 9,9», — сказал недавно Холанн.

Как он празднует голы

Как Антуан Гризманн и Мохамед Салах.