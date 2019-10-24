Суперклубы, в очередь! Норвежский талант разрывает Лигу чемпионов

В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах. Больше только у Мислава Оршича из загребского «Динамо», но тот сыграл 8 матчей (включая квалификацию).
«Зальцбург» под руководством американца Джесси Марша вообще в этой Лиге чемпионов играет огненно. Австрийцы в первом матче выиграли у «Генка» 6:2, во втором проиграли в «Ливерпуле» 3:4, а теперь уступили «Наполи» 2:3.
Холанн сделал хет-трик в первом матче, забил один гол во втором и оформил дубль в третьем.
Рекорды
Эрлинг Холанн — первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть голов в первых трёх матчах.
Эрлинг Холанд — второй футболист до 20 лет, забивший в каждом из своих первых трёх матчей в Лиге чемпионов. Первый — Карим Бензема, он сделал подобное в возрасте 18 лет.
Кто это такой
Эрлинг Холанн – сын Альфа-Инге Холанна, который выступал за «Лидс» и «Манчестер Сити». Эрлинг в этом году уже дебютировал за сборную Норвегии (2 матча, 0 голов). В мае нападающий отметился 9 голами в матче с Гондурасом на молодёжном чемпионате мира (U20).
Сколько он стоит
В сентябре после феерического дебюта в ЛЧ, стоимость Холанна, согласно данным Transfermarkt, выросла с 5 до 12 миллионов и он стал самым дорогим игроком в «Зальцбурге». Кзиме эта цифра существенно вырастет ещё.
Кто на него претендует
На Холанна претендуют «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Наставник англичан Уле-Гуннар Сульшер хорошо знает футболиста по совместной работе в «Мольде».
«Пресса уделяет мне чрезмерное внимание. Это серьёзный прессинг, дополнительное давление во время матчей и вне поля. Клуб старается меня ограждать от этого, но надеюсь, что в будущем будет справляться с этим ещё лучше. Я хочу, чтобы меня полностью защитили от этой темы. Эти слухи мне уже надоели. Насколько я от них устал по шкале от 1 до 10? На 9,9», — сказал недавно Холанн.
Как он празднует голы
Как Антуан Гризманн и Мохамед Салах.
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