Черышев забил гол в ЛЧ и должен был стать героем матча. Вмешался VAR

В гостевую игру с аутсайдером группы H «Лиллем» «Валенсия» вкатывалась с большим трудом. Испанцы больше владели мячом, однако в нападении у них мало что получалось без лидеров Гуэдеша и Родриго. Французы же с самого начала матча принялись терроризировать ворота Силлесена.

Были бы футболисты «Лилля» чуть хладнокровнее, точнее и удачливее – ушли бы на перерыв с преимуществом. А так, в первом тайме они отличились только несколькими промахами с удобных позиций и выстрелом в перекладину. Под конец первой половины игры издали в стойку ворот зарядил молодой полузащитник Юсуф Язиджи – голкипер «Валенсии» лишь провожал мяч взглядом.



Денис Черышев большую часть матча смотрелся очень блекло, как и его партнёры по команде. Российский хавбек редко получал мяч и практически не угрожал чужим воротам.

Зато в середине второго тайма Денис смог сполна себя проявить. На 63-й минуте, увлёкшись нападением, «Лилль» прозевал контратаку. В свободную зону на правом фланге убежал Кевин Гамейро и, получив мяч, отдал отличную передачу на Черышева. К тому моменту россиянин был уже в центре чужой штрафной. Первым касанием он обработал мяч, а вторым — отправил его точно в сетку. Удар вышел не слишком точным, зато сильным – вратарь коснулся мяча, но парировать выстрел Дениса не смог.

Пропустив, французы с двойным усердием понеслись в атаку. Благодаря такой настырности в конце встречи они спровоцировали «Валенсию» на фатальный для неё фол. Дьякаби ошибся в поперечной передаче, подарив мяч Осимхену. Чтобы избежать возможного гола, Муктару пришлось фолить. Итог – вторая жёлтая карточка и удаление.

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Главный тренер «летучих мышей» тут же отреагировал на потерю защитника. Вместо Черышева Селадес выпустил Эсекьелья Гарая. Шла 87-я минута и до победы «Валенсии» оставалось совсем чуть-чуть. Тем не менее французы всё-таки успели испортить вечер испанцам.

На 5-й из 6-и добавленных минут после очередного заброса в штрафную гостей Андре скинул мяч на Иконе.Француз убрал защитника и отправил мяч в ближнюю девятку.

Черышев наконец-то вышел в основе. И сразу принёс «Валенсии» победу Забил победный гол, пока в клубе хаос и конфликты.

На тот момент спасти испанцев от ничьи мог только VAR. Однако после просмотра эпизода с забитым мячом, судьи не усмотрели офсайда и засчитали гол.

Сыграв вничью с «Лиллем», «Валенсия» набрала одно очко и опустилась на третье место в своей группе. Теперь команде Черышева для выхода в плей-офф надо будет обгонять кого-то из пары «Челси» — «Аякс». После трёх матчей у обеих команд по 6 очков.