Конте очень крутой. В ключевом матче выпустил на полчаса 17-летнего парня

Парадокс: «Интер» летом обновил собственный трансферный рекорд на одного футболиста, а всего потратил 150 млн евро – и остался без «скамейки». Парадокс объясняется просто: два ключевых игрока, Икарди и Найнгголан, ушли в аренду и не принесли клубу никаких денег, а заменить их оказалось довольно дорого. Поэтому значительно потратить пришлось только на то, чтобы не стать слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Уже ясно, что слабее состав не стал, но на «скамейку» всё-таки не хватило. Любая травма рождает огромные сложности. Без Стефано Сенси некому доставить мяч форвардам через центр, и атаки сваливаются на фланги. А после того как травму получил Алексис Санчес, оказалось, что на замену выпустить просто некого, даже количественно. Есть Матео Политано, но это игрок фланга, и в матчах, где он играл с Лукаку, у них не получалось взаимодействовать. Дошло до того, что «Интер» договорился с Федерацией футбола Италии не отпускать на юношеский чемпионат мира 17-летнего Себастьяно Эспозито, потому что его экстренно подключили к основе. Эспозито – капитан сборной, но ФФИ пошла навстречу. Он попал в заявку на матчи с «Ювентусом» и «Сассуоло», но до «Боруссии» на поле не выходил.

Игра с «Боруссией» — классика Конте

После домашней ничьей со «Славией» матч с «Боруссией» стал для Конте критически важным. Без победы перспектива не выйти из группы превращалась из туманной в очевидную. И «Интер» выдал фирменный матч имени Конте. Когда я говорю «фирменный», имею в виду, что Конте несколько раз называл своих игроков солдатами.

«Интер» был прекрасен. Но этого мало, когда против тебя – Месси и Суарес Они спасли игру, хотя Вальверде стартовым составом сделал Конте подарок.

Солдаты не подвели. В первом тайме «Интер» медленно и бестолково выходил из обороны (от шикарного билд-апа, который мы видели в Каталонии, не осталось ничего), а в редких позиционных атаках катал мяч с фланга на фланг – но это было неважно. Главное, что хозяева чуть ли ни разу за весь первый тайм не допустили разрыва между Лукаку и де Вреем больше 30 метров.

«Интер» отдал «Боруссии» мяч и при приближении к своим воротам уничтожал прессингом – то есть играл так, как больше всего любит играть сама «Боруссия», разве что пониже встречал соперников. Гостям оставались позиционные атаки, которые в 10 метрах от штрафной пересекали невидимую красную линию и сгорали. Брандт, Азар и Санчо втроём не нанесли один удар за тайм. Люсьену Фавру явно не хватало Ройса с его умением найти пространство на одном квадратном месте. Контратакующая по стилю группа атаки не знала, что делать с мячом, когда натыкалась на стену из пяти игроков в линию, а малейший брак в обработке мяча и пасы в недодачу служили для «Интера» сигналом к старту коллективного отбора.

Забрав мяч, хозяева не знали, что делать дальше. В первом тайме в тройке игроков «Интера», которые сделали больше всего передач – три центральных защитника. Перепас де Врея, Година и Шкриньяра по телевизору производил такое же впечатление, как оптические иллюзии с галлюцинаторным эффектом. Как выяснилось на 22-й минуте, не только по телевизору, но и на защитников «Боруссии». К середине тайма они перестали обозначать даже символический прессинг центральных защитников. Зря, ведь и у Шкриньяра, и у де Врея отличный длинный пас. На 22-й минуте Стефан это продемонстрировал: сделал пару шагов и отрезал всю команду гостей забросом на Лаутаро Мартинеса на линию офсайда. Тот обработал мяч, пробил в угол мимо вышедшего Бюрки и даже не обрадовался, так как понимал, что в офсайде. Но он не был: застрял Нико Шульц. И вот после этого для гостей всё стало сложно. Им было трудно взламывать оборону даже при счёте, который категорически не устраивал «Интер».

При такой душной и закрытой игре было трудновато обратить внимание на чьи-то индивидуальные действия. Но Ромелу Лукаку всё-таки выделялся на общем фоне. Он был чудовищно неэффективен. За 45 минут сделал два точных паса, два раза потерял мяч и один раз смешно пошёл в обводку на Хуммельса и запутался в ногах. Ни одного удара, ни одного выигранного верха, ни одной скидки под удар. В общем, нехватка форварда на замену ощущалась особенно остро. Не выпускать же 17-летнего Эспозито впервые в сезоне в настолько важном матче?

Возможно, это осторожный Лучано Спаллетти приучил к тому, что молодые игроки в «Интере» выходят на поле только в добавленное время. Раньше, имея в запасе только юниора, миланцы до последнего играли бы с проваливающим матч звёздным форвардом. Конте немного подождал, но Лукаку продолжил играть в прежнем темпе: развёл мяч с центра поля, сделал ещё один пас через минуту, а следующий – через 10 минут. И был заменён.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Эспозито – наглец. В хорошем смысле

Молодой парень вышел выполнять роль Лукаку: с мячом играть в центре нападения, а в позиционной обороне закрывать фланг полузащиты. Правда, левый, а не правый, как бельгиец. У него была трудная задача, так как к середине второго тайма «Боруссия» неплохо двигала мяч и постоянно была близка к опасным моментам. Ханданович совершил спас после ударов Брандта, а удар Санчо почти с ленточки вынес Кандрева. Но этот порыв удалось погасить – не без усилий Эспозито.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Он пару раз зацепился за мяч, сфолил, а через 16 минут сделал рывок под заброс Кандревы и сумел протащить мяч в штрафную с висящими на нём двумя защитниками. И, уже теряя равновесие, умудрился поставить ногу и подставиться под фол Хуммельса. Молодой итальянец мог стать главным героем тура ЛЧ, но не повезло: удар с точки Лаутаро отбил вратарь, Эспозито был первым на добивании, но, кхм, просто не попал по мячу. И упал. Неприятность, но парень не смутился: через минуту он уже пытался идти в обводку в центре.

«Интер» всё-таки дожал «Боруссию»: в концовке забросы под рывки форвардов проходили каждые пару минут, в одном из таких эпизодов Лаутаро и Кандрева вдвоём убежали на вратаря, и Антонио снял все вопросы. А Конте показал, что неопытность — не более чем условность. 17-летний форвард не смог попасть по мячу перед чужими воротами – казалось бы, что может быть хуже? Но на самом деле, команда с выходом Эспозито прибавила, стала чаще выбегать в контратаки (он постоянно делал рывки) и сумела снять давление с защиты и отодвинуть мяч от ворот. Конте наверняка оценит такую пользу для команды выше, чем один неиспользованный момент.

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