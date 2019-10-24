Одно решение Нагельсмана — и «Зенит» пропал. Анализ матча в Лейпциге

Основу футбола Юлиана Нагельсмана составляют игровые принципы — навигационные указания для футболистов, которые позволяют им знать, что делать на поле, вне зависимости от схемы или подстройки под слабые стороны соперника.

Семь наиболее явных принципов формулируются так.



1. Если соперник владеет мячом и на него не оказывается давление, то в зоне, где находится мяч, команда переходит на персональную оборону. Если давление оказано — переход на зонную защиту.



2. При переходе из атаки в оборону команда защищает ось поля, заставляя соперника сыграть на фланг.



3. При перехвате первый выбор — вертикальная передача под рывок как минимум двух футболистов.



4. Если на одной линии передачи находятся два футболиста, передачу принимает дальний игрок.



5. Атакующий игрок всегда открывается под мяч в полуфланге между линий.



6. За счёт предыдущих двух принципов всегда создаются ситуации 2 vs 1, которые позволяют идти к чужим воротам через движение с мячом и пас, а не через дриблинг.



7. Дальний от мяча крайний защитник заходит в полуфланг, создавая дополнительную путаницу в оборонительной организации соперника.



Я выделил те принципы, которые сработали в ситуациях с голами в ворота «Зенита». Но, чтобы объяснить, как одно решение Нагельсмана поставило «Зенит» и Сергея Семака в ступор, нужно рассмотреть две ситуации из первого тайма, когда казалось, что наш клуб контролирует матч.



На девятой минуте «Лейпциг» обнаружил несогласованность соперника при подключении дальнего крайнего защитника в полуфланг (временами казалось, что штаб Семака не разбирал такие вещи и не давал крайним полузащитникам и нападающим чёткие инструкции, как действовать в таких ситуациях). На скриншоте ниже Лукас Клостерман заходит за спину Олегу Шатову, тот рукой передаёт оппонента, по всей видимости, Браниславу Ивановичу, на что серб раздражённо реагирует в ответ и показывает Шатову, что это он должен доигрывать с Клостерманом. Однако Шатов этого уже не видит и не слышит, Клостерман смотрит себе за спину и понимает, что внимание крайнего защитника «Зенита» сосредоточено на Тимо Вернере.



Ещё один важный момент: Эмиль Форсберг располагается в треугольнике между Шатовым, Ивановичем и Себастьяном Дриусси, который в результате предыдущей игровой ситуации оказался на позиции опорного полузащитника. То есть «Зенит» изначально в проигрышной ситуации, так как нарушена позиционная структура обороны, и даже если нападающие не приходят помогать защищаться, они должны были сверху подсказывать Шатову и Дриусси, как доиграть эпизод до конца без провалов и допуска ситуации со свободным соперником.

Затем Лейпциг создаёт ситуацию для паса в полуфланг. Всегда в таких случаях атакующий игрок (здесь — Марсель Забитцер) старается открываться на равноудалённом расстоянии от всех соперников в очерченном квадрате. Таким образом, за действиями Забитцера вынуждены следить одновременно левый защитник, левый центральный защитник, левый центральный полузащитник и левый полузащитник соперника. Это уплотняет игру на стороне поля, где находится мяч. На другой стороне поле проблема «Зенита» остаётся нерешённой: Шатов идёт персонально за Форсбергом, Дзюба не помогает в обороне, а Клостерман начинает умное движение назад. Умное, потому что когда Шатов обернётся, то увидит, что крайнего защитника немцев нет у штрафной — и это успокоит полузащитника «Зенита».

И успокоит зря. Шатов следует за Форсбергом даже в штрафную, где с ним уже должен играть Иванович, и когда атака Лейпцига готова к развороту, Клостерман оказывается свободным в выгодной позиции для удара.

Второй эпизод начинается с того, что Шатов смотрит на фланг и следит за расположением Клостермана. Мяч у Лейпцига на дальнем фланге, готовится ситуация для перевода владения с одной стороны поля на другую, и важно создать на другой стороне поля максимально невыгодную для соперника позиционную ситуацию.

Внимание Шатова быстро снова переключилось на Форсберга, Клостерман в полуфланге, а Адемола Лукман открывается между линий и между крайним и центральным защитниками «Зенита». Тем самым благоприятная ситуация для перевода мяча со стороны на сторону поля создана: когда перевод случится, владеющий мячом игрок окажется без давления, в полуфланге может оказаться партнёр, а крайний защитник будет играть вспомогательную роль во вскрытии этой зоны.

Так и происходит. Вещь, на которую рассчитывает такой игрой Лейпциг, состоит в том, что соперник не всегда успевает не только физически, но и ментально подстроиться под изменение ситуации, и коллективное внимание будет разрываться между игроками в белых майках, которые оказываются свободными для передачи. Работа при этом не прекращается и на другой стороне поля. В кружок обведены Забитцер и Дриусси: за несколько секунд до этого семёрка РБЛ располагается между левым и левым центральным защитниками «Зенита», а теперь Забитцер переключается на левого полузащитника, открывая возможность для подключения своему правому защитнику.

И вот ключевой момент, который привёл к решению Нагельсмана в перерыве. Забитцер срывает Дриусси со своей позиции ускорением, и у дальнего крайнего защитника Лейпцига Норди Мукиеле есть отличная возможность атаковать Дугласа Сантоса за спину. Мукиеле этой возможности не видит. В перерыве Нагельсман попросит Мукиеле сосредоточиться на оборонительной работе, а работу по разрушению позиционной структуры обороны «Зенита» продолжит действующий в первом тайме в опорной зоне Конрад Лаймер.

Переходим к ситуации с первым голом немцев. На стороне мяча атакующий игрок «Лейпцига» в уже знакомом квадрате в полуфланге. Обратите внимание, что опорник Кевин Кампль не может принять передачу от центрального защитника, так как закрыт нападающим «Зенита», но игрок внутри квадрата имеет возможность в касание отыграть на Кампля, и тот окажется свободным лицом к воротам соперника. Эта игра на третьего была ещё одним игровым принципом Нагельсмана ещё в «Хоффенхайме» — теперь он настраивает её и в Лейпциге.



На другой стороне поля Лаймер покидает свою позицию и подключается за спину Дриусси. Здесь надо сделать небольшое отступление и сказать, что аргентинец за год серьёзно прибавил в оборонительных навыках. Ещё весной он регулярно смотрел в спину своему сопернику, подключающемуся к штрафной, и реагировал слишком поздно. Вот один из показательных примеров:

Работа Семака привела к определённым результатам: Себ стал гораздо ответственнее относиться к работе в защите, но оборонительной ментальности в начале второго тайма в Лейпциге ему не хватило. Дриусси продолжал ждать, когда подключится Мукиеле, и рывок Лаймера со своей позиции не показался ему странным.

К моменту, когда Лукман готов сделать перевод на другую сторону поля, Дуглас Сантос уже остаётся один против двух соперников — это та ситуация 2 vs 1, где команде Нагельсмана уже не нужен дриблинг. Обратите внимание и на Забитцера: он рукой показывает, что передачу нужно делать на Лаймера, но так как оба игрока находятся на одной линии передачи, то Лаймер пропустит мяч, следуя игровым принципам. Дуглас Сантос окажется в полупозиции — остальное дело техники.

Второй гол хозяев нужно брать относительно издалека. Барриос, Оздоев и Дриусси застряли в дискуссии: очевидно, что аргентинец снова потерялся, и опорники в спешном порядке вручную пытаются расставить своих партнёров. Для Лейпцига это сигнал к переводу мяча на другую сторону поля, чтобы затем вернуть мяч на ту, где у соперника возникли позиционные проблемы.

Караваев в зоне, где мяч, действует против Клостермана, Шатов и Дриусси — персонально против двух игроков Лейпцига. Всё неплохо до момента, когда Форсберг и Лукман начинают скрещиваться: Шатов забывает переключиться на нового оппонента. На другой стороне поля Дриусси снова действует против Мукиеле и не видит, как Дуглас Сантос разрывается между двумя соперниками. Прямо в момент, когда сделан скриншот, бразилец ещё и создаёт линию офсайда, из-за чего его тело располагается не слишком идеально. Итак, у Дугласа два соперника, задача держать линию офсайда и необходимость посадить Дриусси к Забитцеру: понятно, что сделать всё сразу защитник просто не может.

Когда Шатов проигрывает позицию Форсбергу, швед с Клостерманом создают уже знакомую ситуацию 2 vs 1 для Караваева и проходят его через пас. Дуглас вынужден двигаться к Лаймеру при возникновении ситуации для подачи в штрафную, а Забитцер остаётся свободным и имеет столько времени, сколько ему нужно для подготовки запуска ракеты в дальнюю девятку.

Вывод

Необходимо признать, что Нагельсман переиграл Сергея Семака. Не изменяя своим игровым принципам и не меняя игровую схему, он по ходу первого тайма обратил внимание на то, где его команда не пользуется проблемами соперника, и подкорректировал структуру атаки в последней трети. Лаймер, которому хорошо удаётся смотреть вперёд, полностью выполнил изменившуюся установку тренера и поставил «Зенит» в тупик. Семак не сумел вовремя отреагировать, а переход на игру в три защитника и замена Шатова выглядели признанием поражения. Перед ответным матчем в Санкт-Петербурге у штаба «Зенита» много работы, и надо учитывать, что к 3-5-2 Лейпциг уже тоже будет готов.