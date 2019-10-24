«Отвали, не хочу играть в твоей команде». У Слуцкого конфликт с игроком

Накануне на тренировке футбольного клуба «Витесс» у главного тренера Леонида Слуцкого произошёл конфликт с полузащитником Ришедли Базуром. Игрок во время занятия столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, что обернулось потасовкой. Когда их разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке.

Слуцкому произошедшее совсем не понравилось. Российский специалист выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник кинул тренеру фразу: «*** (отвали), я не хочу играть за твою команду».



Какими будут последствия для игрока, пока не ясно. Отмечается, что наставник и футболист уже не первый раз вступают в конфликт. До этого инцидент произошёл в августе текущего года, через несколько дней после матча с «Хераклесом», который завершился вничью со счётом 1:1. Базур провёл на поле всю игру. Позже он раскритиковал Слуцкого во время занятий в тренажёрном зале. Следствием поведения футболиста стало отсутствие его в стартовом составе на следующую встречу против АЗ. Однако потом Базур принёс извинения, которые Слуцкий принял.

Кто такой Базур?

23-летний полузащитник является воспитанником ПСВ, но последний год в молодёжном футболе он проводил за «Аякс». В главной команде амстердамского клуба Базур отыграл 2,5 года. На его счету 71 матч, восемь голов и пять результативных передач. В этот период полузащитника вызывали в сборную Нидерландов, за которую он провёл шесть встреч.



Однако позже карьера футболиста пошла на спад. Переход в «Вольфсбург» ни к чему хорошему не привёл – Базур отметился только одной голевой передачей за 27 матчей. После первого же сезона в команде он был отдан в аренду в «Порту», но и там ничего не получилось. В активе полузащитника всего три матча, один гол, конфликт с главным тренером и ссылка во вторую команду.



Зимой 2019 года Базур решил перезапустить свою карьеру и вернулся в Нидерланды, став игроком «Утрехта». Он помог команде попасть в еврокубки, отыграв 14 встреч и забив три мяча при четырёх передачах. Перед началом текущего сезона Базура выкупил «Витесс». Он постоянно попадает в стартовый состав, если не считать игры против АЗ. В активе полузащитника девять матчей и два гола.

После 10 туров команда Слуцкого делит с ПСВ второе-третье места в Эредивизии с 23 очками. Это лучший старт в истории «Витесса». Российский специалист превзошёл достижение нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, под руководством которого жёлто-чёрные набрали 22 очка в сезоне-2000/01. К слову, тот чемпионат команда завершила в итоге на шестом месте.