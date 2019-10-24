«Славия» нанесла 24 удара по воротам «Барселоны». Вальверде, что происходит?

«Барселона» увезла из Праги три очка и единолично возглавила свою группу после третьего тура Лиги чемпионов. Всё логично вроде бы. Если не смотреть матч. А матч ведь развивался так, что иногда было трудно понять: кто тут «Барселона»?

Вот несколько фактов, которые ярко показывают, насколько мощно провела матч «Славия».



1) Хозяева прессинговали выше, чем «Барселона». В первом тайме у них 13 попыток отбора, фолов и заблокированных пасов, совершённых на чужой половине поля (у гостей – 11), во втором тайме преимущество ещё увеличилось: 13-8. Важно добавить: активный прессинг «Славии» не был связан с тем, что «Барса» всё время владела мячом, отчего хозяевам приходилось всё время прессинговать, чтобы вернуть мяч. У «Барсы» не было преимущество во владении.



2) Владение мячом было почти равным (45%:55%) в первом тайме, а во втором «Славия» держала мяч даже лучше (52%:48%). То есть это был равный матч двух команд, которые хотели играть первым номером – и ни одна не имела явного преимущества.



3) У «Славии» не просто хорошо держался мяч: хозяева здорово продвигали его на чужую половину поля и в атакующую треть. С первой по 45-ю минуту счёт по передачам в атакующей трети поля 81-79 в пользу пражан, во втором – 118-44. И снова мы видим, что чешская команда была чуть лучше до перерыва, а после перерыва буквально разрывала соперника.

Сравним «Локо» и «Славию»: у одних чемпионы мира и Европы, у других — смелость К игрокам никаких вопросов, но идей мало.

4) Статистика ударов тоже за чехами. 10-6 в первом тайме, 14-7 во втором. Огромное преимущество, хотя оно было добыто благодаря дальним ударам. По ударам из штрафной равенство – по 10 попыток у каждой из сторон.



5) Марк-Андре тер Штеген – игрок матча. У него восемь сейвов, включая несколько действительно впечатляющих. Например, удар Зелены с семи метров в противоход или два удара за минуту примерно с линии штрафной от Масопуста и Олайинки. И намертво взял удар на последних секундах матча: мяч летел несильно, но точно в угол.

6) В последние минуты матча «Славия» сумела организовать мощный навал. Разница ударов с 85-й минуты до финального свистка – 9-1.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Вот так выглядел тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски после промаха на последних минутах.

Фото: TF-Images/Getty Images

После игры Эрнесто Вальверде сравнил атаки «Славии» с лавиной и назвал тер Штегена ключевым игроком «Барселоны» во всех трёх сыгранных турах ЛЧ. Он признал, что его команде нужно лучше управлять игрой и пожаловался на отсутствие хладнокровия. Сам Марк-Андре тоже высказался: он был очень недоволен и сказал, что команде нужен серьёзный разговор не при журналистах.