Как скакала сборная России по рейтингу ФИФА с 1992 года. Инфографика
Сегодня сборная России поднялась на пять позиций.
ФИФА обновила рейтинг сборных. После побед над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) команда Черчесова понялась с 42-го на 37-е место. Полностью рейтинг сборных можно посмотреть здесь.
«Чемпионат» составил график рейтинга сборной России при всех тренерах, которые возглавляли нашу команду. Наивысшую строчку по итогам года наша национальная команда занимала в 1995-м – пятое место. Худший показатель (64-е место) – в конце 2017 года. Это случилось во многом потому, что наша сборная два года до ЧМ-2018 проводила только товарищеские матчи. В отборочном цикле к Евро-2020 команда Черчесова уступила бельгийцам, а затем одержала семь побед подряд, гарантировав себе путёвку на чемпионат Европы.
Про Черчесова вышла статья в Gazzetta dello Sport. О чём это говорит
Сборная России нашла себя. И её сразу заметили в мире.
- 24 октября 2019
-
18:22
-
18:04
-
17:43
-
17:42
-
17:20
-
17:19
-
16:57
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:41
-
16:28
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:32
-
15:26
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:21
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
12:54
-
12:27
-
12:26
-
11:41
-
11:37
-
11:25
-
11:06
Партнерский контент