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Сборная России Станислава Черчесова поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Как скакала сборная России по рейтингу ФИФА
«Чемпионат»
Как скакала сборная России по рейтингу ФИФА с 1992 года. Инфографика
Сегодня сборная России поднялась на пять позиций.
Футбол / Сборная России 0

ФИФА обновила рейтинг сборных. После побед над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) команда Черчесова понялась с 42-го на 37-е место. Полностью рейтинг сборных можно посмотреть здесь.

«Чемпионат» составил график рейтинга сборной России при всех тренерах, которые возглавляли нашу команду. Наивысшую строчку по итогам года наша национальная команда занимала в 1995-м – пятое место. Худший показатель (64-е место) – в конце 2017 года. Это случилось во многом потому, что наша сборная два года до ЧМ-2018 проводила только товарищеские матчи. В отборочном цикле к Евро-2020 команда Черчесова уступила бельгийцам, а затем одержала семь побед подряд, гарантировав себе путёвку на чемпионат Европы.

Про Черчесова вышла статья в Gazzetta dello Sport. О чём это говорит
Сборная России нашла себя. И её сразу заметили в мире.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Сборная России — Футбол •••
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