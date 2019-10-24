Как скакала сборная России по рейтингу ФИФА с 1992 года. Инфографика

ФИФА обновила рейтинг сборных. После побед над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) команда Черчесова понялась с 42-го на 37-е место. Полностью рейтинг сборных можно посмотреть здесь.

«Чемпионат» составил график рейтинга сборной России при всех тренерах, которые возглавляли нашу команду. Наивысшую строчку по итогам года наша национальная команда занимала в 1995-м – пятое место. Худший показатель (64-е место) – в конце 2017 года. Это случилось во многом потому, что наша сборная два года до ЧМ-2018 проводила только товарищеские матчи. В отборочном цикле к Евро-2020 команда Черчесова уступила бельгийцам, а затем одержала семь побед подряд, гарантировав себе путёвку на чемпионат Европы.