Incredible three: три юных игрока встряхнули Лигу чемпионов

Онлайн-школа английского языка Skyeng продолжает следить за матчами Лиги чемпионов и выискивать в иностранных соцсетях интересные слова, связанные с футболом. Этот выпуск целиком и полностью посвящен трем невероятным молодым футболистам, у которых — мы уверены! — большое будущее.

To keep going — продолжать

22 октября в гостевом матче с «Брюгге» 20-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил хет-трик и помог своей команде разгромить бельгийцев. Точность передач Мбаппе составила 94% — однако, неслабо!

Он очень молод, но то, что он делает с мячом, — невероятно! Продолжай, мой маленький герой!

To break the record — побить рекорд

Не в последнюю очередь благодаря невероятной игре юного дарования «Пари Сен-Жермен» одержал третью победу подряд, набрал 9 очков и укрепился на первой позиции в группе A. А ведь многие сомневались, что Килиан сможет так быстро вернуться в форму после травмы.

Мбаппе бьёт рекорд Месси и становится самым молодым игроком, забившим 15 голов в Лиге чемпионов. Мбаппе уже забил 17 голов!

Teammates — товарищи по команде

Ещё один хет-трик в этот день оформил форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в матче против «Аталанты». Чем и вызвал массу восторгов в соцсетях.

Представьте, что вы забили три гола подряд, а ваши товарищи по команде готовы убить вас за то, что вы не забили четыре.

Praise — похвала

Поначалу казалось, что хозяева выигрывают, но все мы видели, что произошло во втором тайме! Стремительная контратака, игра на опережение — Стерлинг был совершенно невероятен.

На сегодня у меня похвалы этому парню кончились.

Lack — нехватка

Героем матчей 23 октября стал 19-летний Эрлинг Холанн (зальцбургский тинейджер, как называет его пресса). В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» он оформил дубль и побил парочку рекордов.

Всё-таки очень достойный матч. Сильный, смелый, креативный, с невероятным Холанном. Не хватало только мелких деталей (и последовательной защиты).