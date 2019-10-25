«Я единственная баба-агент в России, которую знают». Наш ответ Ванде Икарди

Полина Лельчук – единственная девушка-агент в России, которая на виду. Именно она устроила трансфер Тиля в «Спартак». Давайте познакомимся.

«До агентской деятельности занималась стройкой»

— Женщина в агентском бизнесе – большая редкость. Как вам пришло в голову в него сунуться?

— Очень просто. Ноги сами привели в футбол. Если серьёзно, то один знакомый футболист попросил помочь. Начала разбираться в его ситуации, оказалось много знакомых в сфере футбола, стало интересно. Когда дело было решено, другие футболисты тоже заинтересовались моей агентской деятельностью, сработал эффект сарафанного радио, плюс сама начала идти быстрыми темпами, вникать, знакомиться с людьми. Я убеждена, что, если есть дело, которому ты готов уделять всё свое время, отдавать, если необходимо, последние деньги, — это точно твоё. Просто иди вперёд и не сворачивай.

Ванда выбивает Икарди новый контракт. Иногда жена-агент — это хорошо Супруга нападающего – девушка без комплексов. Впрочем, Мауро, кажется, тоже.

— Вы вели дела этого футболиста?

— Поначалу нет. В клубе у него сложилась непростая ситуация с тренером — не давал ему играть. Он сидел на скамейке запасных и попросил помочь, как-то повлиять, переговорить. Те люди, которые его в клуб заводили, видимо, как во многих остальных случаях, не могли или не захотели отстоять интересы своего игрока.

— Как удалось решить проблему?

— Спокойно. У меня были люди, которые смогли грамотно пообщаться с клубом. Не знаю, какими методами они убеждали, не интересовалась. После разговора футболист заиграл. Потом за месяц забил достаточно много голов и перешёл в другой клуб. Сейчас он играет в ФНЛ, только в другой команде. Но я с ним не общаюсь с тех пор, потому что не мой типаж игрока, плюс очень сложный характер и отсутствие дисциплины.

— До агентской деятельности чем занимались?

— Вы не поверите, но раньше даже стройкой занималась. У меня просто характер более мужской и занятия соответствующие. А футбол с детства любила смотреть, при этом я не футбольный фанат, не знаю всех футболистов мира. Скорее я просто за честную игру. Западный футбол смотрю больше ради игрового интереса и с желанием проанализировать и сравнить уровни игроков. А касаемо русского футбола — хожу практически на все игры своих ребят, матчи сборной тоже смотрю, это уже скорее работа. Когда маленькой была, любила с папой обсуждать, кто как играет, кто кому пас отдал, точный или неточный и так далее. Спасибо папе за мою профессию сейчас.

Фото: instagram.com/polinalelchuk

— Какой был ваш первый трансфер?

— Сначала было несколько переподписанных контрактов. Первый трансфер — в «Луч-Энергию». Но это был не совсем трансфер. Игрок остался без клуба, и нужно было его трудоустроить. Его звали Кирилл Суслов. Я общалась с «Лучом» уже давно, им срочно нужен был игрок на позицию центрального защитника. Тренеру он сразу понравился, и мы договорились с клубом буквально за пару дней. Моя задача была предложить, сделать так, чтобы клуб был заинтересован в приобретении и гарантировать место в основе при соблюдении требований тренера. Хузин — один из моих любимых тренеров. Умеет работать со сложными игроками, умеет мотивировать, понимающий, уравновешенный. Ребята, кто с ним работал, все его очень любят.

— Как о вас узнают новые клиенты?

— Есть разные категории футболистов. Изначально мой вектор — это молодёжь. Моя задача вырастить своих игроков до определённого уровня. К ним один подход, чаще сама на них выхожу после игр и начинаю общение. Есть мои футболисты, которые успешно играют в своих клубах, а уже их друзья выходят на меня. После этого я выбираю, работать с этим человеком или нет. Бывает, что игрок совсем молодой, талантливый, и тогда надо разговаривать с родителями, с тренерами. Тут инициатива исходит больше с моей стороны, потому что совсем юные футболисты очень редко обращаются к агентам. Игроки ФНЛ чаще всего сами находят меня, либо я дружу с клубом и руководство мне даёт задачу найти игрока на определённую позицию, и я нахожу свободных. Уже знаю, кто сейчас свободен или без агента, и помогаю его карьере. Кто-то недоволен своим агентом, сами обращаются, потому что кто-то посоветовал меня.

— Были футболисты, которые поначалу не верили в успех сотрудничества с вами? Ведь девушка-агент — это очень необычно для футбола.

— Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева. Он сразу предупредил, что это грязная и тяжёлая работа, что она заменяет тебе жизнь, поскольку ни на что другое не остаётся времени, с молодыми вообще игра в долгую, но если начала, то просто иди и делай то, что должна, и никого не слушай.

Сначала было много косяков, но трудности закалили характер. Женщина-агент в России – это не тренд. Со временем выстраиваешь профессиональные отношения, тебе начинают доверять, видят твои дела, результат, навыки. Понимают, что ты работаешь без остановки, а я реально работаю 24/7. Я — фанат своей профессии. Бывает, игроки звонят и в три часа ночи. Задают вопросы. Я всегда на связи, постоянно на играх. Что-то рассказывают из разряда «нельзя отложить до завтра». Со временем футболисты понимают: «Раз одного она устроила, значит, и мне место найдёт». Поэтому такой резко негативной реакции к девушке-агенту сейчас уже нет. Если бы я не разбиралась, я бы здесь не работала. Меня бы переехали танком и забыли. А пока я единственная баба-агент в России, о которой знают и говорят. И начинала я с нуля, сама пробивала себе дорогу, не работая на кого-то из больших агентов. И я по праву занимаю своё место в этом бизнесе. Я через многое прошла и не сломалась. Именно поэтому я сейчас сижу здесь и вы берёте у меня интервью.

— Валерий Карпин до сих пор не воспринимает девушек в футбольной сфере.

— Это его право, но я о нём такого не слышала. Если мне надо что-то решить, мне необязательно идти к Карпину. В «Ростове», кстати, хорошо работает селекция, люди знают свою работу. И это радует.

— С кем-то из агентов советуетесь?

— Бывает, но нечасто. С Алексеем Николаевичем Сафоновым, например, хорошо общаемся, уважаю его. Могу у него что-то спросить, потом сравнить с тем, что сама думаю. Есть друзья в одном крупном английском агентстве – часто обмениваемся мнениями. А так знания в агентском бизнесе можно почерпнуть только на своём собственном опыте. Больше никак. Должен быть свой пройденный путь. Конечно, иногда хочется спросить, посоветоваться. Но у всех своя стратегия. Я в этом плане революционер. У меня больше европейский стиль, потому что я ещё работаю с Голландией. Жила в Германии, и от этого ментальность немного другая. Я не понимаю бандитских разборок 90-х либо когда агенты заманивают футболиста деньгами, ресторанами. Это бред. Сколько бы ты денег ни дал, игрок всё равно уйдёт туда, где ему будет удобней.

«Чтобы футболист меня заинтересовал, он должен быть мужиком»

— Вас можно назвать старшей сестрой или мамой для футболистов?

— Я, конечно, уже не супермолодая, но мама – это как-то слишком (смеётся). Скорее я друг, свой среди своих же. У меня была недавно ситуация. Был неподписанный футболист. Мы работали на устных договорённостях, что для меня скорее исключение из правил. Он пользовался спросом на агентском рынке. Подошли одни агенты, предложили конкретный вариант, неплохой клуб. У меня была с ним договорённость, чтобы он сидел в молодёжной команде и никуда не дёргался, потому что я не видела смысла пускать его в ПФЛ на тот момент. Ему нужно было поиграть ещё в молодёжке… Так часто бывает, все торопятся куда-то выйти на взрослый уровень, но всему своё время. В итоге этим агентам он отказал. Потом я спросила, почему так поступил, ведь предложение было заманчивое, он был не подписан, да и к тому же агенты-мужчины больше привлекают футболистов. На что он мне ответил: «Ты же для меня как мама, а я маму не брошу» (смеётся). Юмор юмором, но слово-то сдержал.

— Сколько сейчас у вас игроков?

— 17. Этим летом я основательно почистила свой список клиентов. Оставила только реально способных и стабильных.

— По каким критериям выбираете футболистов?

— Характер и мышление– очень важные вещи.

— Какие черты?

— Характер либо есть, либо нет. Это видно на поле: боится игрок вступать в отбор или нет. Может игру на себя взять или нет. Как преодолевает трудности, травмы. Работает ли больше других. Одним словом — футболист должен быть мужиком.

— То есть условного Игоря Денисова вы бы подписали, зная его умение постоять за себя?

— Я ему симпатизирую. Может, в его характере были какие-то сложные моменты, но он всегда стоял за справедливость. А так как он играл хорошо и работал немало, мы все понимаем, что спрос на него всё равно был бы. Повоевать – это его.

— Лучше такой, чем талантливый?

— Безусловно. Уж лучше с ним искать общий язык в рабочих моментах. И знать, за что и почему ты споришь, чем возиться с суперталантливым пацаном, который считает, что он в возрасте 19 лет уже Месси. На деле это не так, но поди попробуй ему это объясни, а характера его хватает только на то, чтобы доказывать на словах, что он Месси. А на поле – нет.

— А вы прямо ходите на все матчи «Спартака» и ЦСКА?

— Я не могу себя клонировать. Мне помогает друг, скаут от бога. Иногда разделяемся. По большей части я хожу на ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Из молодёжек для меня они сейчас наиболее интересные, есть на кого посмотреть.

— Кто сейчас выделяется? Кого бы вы хотели видеть среди своих клиентов?

— Некоторые ими уже являются. Например, Николай Генчу в «Спартаке»: очень способный парень, скорость, работа с мячом, характер, амбиции – всё при нем. В ЦСКА Карпов неплохой, давно обратила на него внимание. Из молодых игроков РПЛ мне нравится Кучаев.

— Если мы берём молодых футболистов от 17 до 19 лет из ПФЛ в ФНЛ, то это переходы за 100-150 тысяч рублей. Вам что с этого?

— Если он молодой и оказался в ПФЛ, я его развиваю дальше. Ничего не беру, как правило, я же не вор. Пацанам тоже надо что-то есть, одеваться, с девчонками куда-то сходить. Если он в ФНЛ, то с возрастом его зарплата будет увеличиваться, я буду с этого иметь ровно 10%, как гласят правила. В РПЛ отдельная история.

Ещё один лимит в российском футболе. Его не заметили, а он уже работает Есть надежда, что молодых талантов у нас станет больше. Пока на уровне ФНЛ.

— На данный момент ваши затраты на игроков окупаются?

— Нет.

— Инвестиция в будущее?

— Да. Нужно чётко понимать, во что ты инвестируешь свои средства. Кому ты бутсы покупаешь: просто мальчику, который никакой, или игроку, в которого веришь. В таких стоит вкладывать, потому что потом это отобьётся. Если будешь правильно его развивать, с ним работать, то через несколько лет никаких денежных вопросов не будет ни у него, ни у меня.

— Как приходится вкладывать?

— Самые большие затраты — медицинская часть, потому что у нас не во всех клубах врачи могут уследить за футболистом и отправляют их в какие-то больницы, в которых неквалифицированные специалисты. Ты находишь хороших специалистов, покупаешь медикаменты. Из Германии недавно заказывала витамины: тренер посоветовал, потому что они хорошие, а у нас на рынке очень много подделок. Покупаешь бутсы, иногда бывают бытовые моменты.

— Как определяете уровень адекватности игрока?

— Тут очень тонкий момент — сначала я с ним общаюсь, и человек раскрывается с разных сторон. Если у него в голове «дыра» и он не хочет работать над собой и не слушает, то я не буду им заниматься. У него могут быть пьющие родители — как я могу оттуда его вытащить? Моя задача — не дать ему скатиться. У меня есть мальчик, у которого родители выпивают, забрать из семьи я его не могу и не буду этого делать. Но моя задача держать на контроле его, чтобы и он не запил.

— А как вы это контролируете?

— Только постоянное общение, наблюдение за игроком, вложение правильных мыслей в голову. Настроение нужно улавливать, чтобы понять, случилось что-то у него или нет, вовремя среагировать, разобраться в ситуации вместе. В целом знать о его жизни всё.

— Вы занимаетесь интеллектуальным развитием игроков?

— Агент может разговаривать и много общаться с футболистом. Не у всех есть тяга к учёбе. Но я стараюсь объяснять, что высшее образование иметь неплохо. «Насиловать» и говорить, что ты должен читать книжки, чтобы быть образованным, не считаю нужным. Пусть лучше молча играет.

— Совместно время как-то проводите?

— Можем за город выехать, прогуляться, в ресторан сходить, в кино. Общаемся на дружеской волне.

«Все переговоры с российскими клубами по Тилю вела я»

— Как начали работать с голландскими партнёрами?

— Нас познакомили общие друзья, если мы говорим про агентство, в котором я являюсь официальным партнёром. Поручились в своё время, сказали, что действительно очень грамотные, порядочные люди. Мне интересно было попробовать. Посотрудничать с Европой, поработать с легионерами.

— В чём заключается функционал в работе с этим агентством? Вы просто представляете дела игроков в России?

— Все переговорные процессы: предложить, порекомендовать игрока, встретиться с руководством клубов, обсуждение контрактов – всё от и до входит в мои полномочия. Я представляю интересы агентства Muy manero. Всё, что касается России, – это я. Голландия – они сами. У нас бывают встречи в трансферное окно несколько раз за неделю с клубами и по рабочим моментам. В основном у меня с клубами нормальные отношения, и все уже давно знают, что я партнёр этого агентства и с уважением относятся. Хотя есть определённые люди, которые плохо проинформированы или слишком много на себя берут и не обладают чувством такта, чтобы просто промолчать и не выглядеть глупо. На мою работу с партнёрами это никак не влияет.

«Спартак» повышает стоимость футболистов. Тиль, например, вырос вдвое Самое интересное из новых цифр Transfermarkt.

— То есть по Гусу Тилю, который является клиентом этого агентства, переговоры вели вы?

— Да. Работа велась с мая. По России переговоры с клубами вела я. Они проходили с моей подачи и по моей инициативе. Партнёры знали обо всех подводных камнях, были в курсе всех переговорных процессов, договоренностей, стратегии. Дело тут не только в том, чтобы взять и предложить всем клубам разом игрока. Нужно зарекомендовать его на рынке, создать определенный имидж, вызвать интерес с нескольких сторон, чтобы о нём реально заговорили.

Фото: instagram.com/polinalelchuk

— А какая мотивация должна быть у 21-летнего парня ехать в Россию?

— Вопрос не ко мне, а к игроку. Давайте сравним АЗ и «Спартак». На ваш взгляд, какой клуб лучше?

— Наверное, «Спартак».

— Тогда к чему вопросы? В топовом российском клубе играть не так уж и плохо (смеётся).

В Грозном мы увидели, почему «Спартак» захотел Тиля. Этот парень – будущий лидер Дело вовсе не в двух голевых передачах.

— Чем Тиль заинтересовал «Спартак»?

— Голландия стала модной страной для России. И на этих футболистов стали больше обращать внимания. У Гуса идеальная физическая форма. Он атакующий полузащитник, который настрелял такое количество голов, что и нападающие столько не всегда забивают. Он очень эффективный. Голландская школа и понимание игры на высоком уровне. Все понимают: если он выстрелит здесь, то и двери в топ-5 европейских чемпионатов откроются шире для него.

— Переход в Россию откроет ему больше дверей в Европе, чем АЗ?

— Возможно. У каждого игрока свои шаги в карьере.

— Нет опасений, что у него может пропасть мотивация? Ведь зарплата повышается.

— Мои голландские партнёры правильно работают с игроками, они достаточно давно этим занимаются. Вкладывают правильные вещи в голову своим футболистам. Зарплата большая, значит однозначно поеду куда угодно – такого нет. Они ему объясняют, зачем определенные шаги нужно сделать сейчас. Зарплата рассматривается далеко не в первую очередь.

— До этого участвовали в каких-то сделках по «Спартаку»?

— Нет.

— Тиль – самый грандиозный трансфер?

— Не люблю такие пышные эпитеты. Могу сказать, что я рада, что состоялся трансфер Гуса Тиля в «Спартак». Проводилась такая долгая работа, которая закончилась и для моих партнёров, и для меня хорошо.

— На данный момент это вершина?

— Если говорить о том, насколько много работы проведено и сил потрачено, то естественно. Но пока есть над чем работать, что я и делаю. Впереди следующие трансферные окна. Моя стратегическая задача вырастить своих игроков на российском рынке, так как не могу забрать уже состоявшихся чужих — они уже с кем-то давно работают. Мой план — из академий, молодёжных команд выбрать тех, которые реально выстрелят, дорастить их до правильных задач, а потом встретиться с вами. Мы снова обсудим мои вершины и планы.

«Если футболисты начинают ко мне подкатывать, я сразу прерываю общение»

— Средний возраст ваших игроков?

— От 14 до 21.

— За вами кто-то стоит?

— Нет, никто не стоит. А кто-то должен? Я убеждена, что с нормальными футболистами можно работать без грязи. Зачем крыша нужна, чтобы решать какие-то проблемы? Если два агента столкнулись в борьбе за игрока, то в такой ситуации виноват всегда игрок – надо с ним и разбираться, а если реально он хочет уйти, то пусть уходит. Я не буду стоять с пистолетом и говорить, что я прострелю ему ногу, если он уйдёт, – нет. Максимум, отвезу в лес (смеётся).



— Как вы становитесь агентом 14-летнего игрока?

— Я могу написать в соцсети, для меня это нормально, сказать, что была на игре, понравились те и те качества, если он хочет, то встречаемся с родителями. Если родители неадекватные, а пацан сам без своего мнения, продолжаем дальше работать, искать игроков. Опыт показывает, что родители очень много стараются влезать в карьеру футболиста: «Это наш сын, мы лучше знаем, что ему нужно». Игрок слушает родителей, агент говорит другое. В итоге в голове возникает какой-то вакуум, и никто не может нормально работать – мне это не надо. Мне главное, чтобы родители вообще не лезли. Второй момент. Ребятам, которым 14-15 лет, я говорю: «Ребят, вы достаточно взрослые, чтобы почувствовать интуитивно, есть ли у вас сомнения по поводу работы со мной?». Это как первая любовь, либо есть связь с агентом, либо нет.

— Что родители могут сказать?

— Что они хотят работать с кем-то из топовых агентов. Их манит количество игроков у некоторых акул этого рынка. Я им говорю, что вторая половина этих ребят сейчас нигде. Либо их скидывают на помощников. Они сейчас нигде не всегда потому, что агент плохой, а потому что у него их слишком много и у агента нет времени всеми заниматься. У меня есть такая возможность, мне не нужно 200 человек, чтобы потом в трансферное окно взрывалась голова. Мне достаточно небольшого количества, но качественных игроков, и я готова уделять время ребёнку. Есть родители, которые сразу начинают говорить: «Вы с Голландией работаете. Мы в Европу хотим». Я говорю: «Ну хотите». Дорасти надо сначала, добиться чего-то здесь, а если ты под трансфер уже, тогда можно о Европе думать. А болтаться за неведомым опытом по вторым лигам Чехии или третьим лигам Португалии — это нерационально.

— Самая неадекватная реакция родителей?

— Бывают родители непробиваемые: внушают детям, что они мегазвёзды, потому что вся их семья так считает. Хотят сразу в РПЛ, а это стратегически неправильно для конкретно их ребёнка. Рано. Но они не слушают. Начинают агрессивно реагировать, говорят, что не хотят работать с агентами, что сами лучше устроят.

— Устраивают?

— Как правило, нет. Но бывает, когда у папы родственник или ещё кто-то в состоянии, то стараются в какие-то клубы пробивать сами, засовывают в условный клуб ФНЛ, человек там вообще не играет. Сидит на скамейке полсезона, его даже в заявке нет, но зато устроили, получили какую-то зарплату. Папе хорошо, они на эти деньги что-то покупают, как-то живут, а в карьере вакуум. Иногда нужно просто начать с нуля. Опуститься ниже. А потом ты садишься и объясняешь: «Вы понимаете, что вы в ФНЛ сидели, а не играли, нужно пойти в ПФЛ, но зато играть, раскачиваться, статистику делать». В ответ: «Нет, мы не хотим в ПФЛ. Вторая лига – это дно, нам там нечего делать. Нам только РПЛ, вы ничего не понимаете».

— В чём заключается работа с игроком, когда их ограниченное количество?

— Присутствие на играх. Для них это очень важно. Обсуждение после игр, отслеживание его игрового роста, чтобы понять, есть прогресс или он топчется на месте. Важно уметь задать правильный вектор в игровом плане и по жизни; отслеживание и обсуждение проблем личного характера, решение вопросов с клубами. Иногда приходится и повоевать за своего игрока. Как раз недавно пришлось вмешаться в медицинский штаб одной команды, потому что не уделяли внимание травме моего игрока, халатно отнеслись, неуважительно общались. Юридическая поддержка в любых делах. Часто слышу от игроков, что они не понимают, что подписывали с клубом, с агентами, никто им ничего не объяснял. А предыдущие агенты боялись портить отношения с клубом и не стали даже оспаривать пункты контракта. Из личных моментов: один поругался с девушкой, приезжает ночью и не знает, что делать. Сам не местный, друзей в Москве нет, а человека лихорадит, растерялся, совет нужен. Игра на носу, а он на панике. Такие моменты тоже надо решать, принимать, поддержать, объяснить, поговорить.

— Постоянный контакт?

— Конечно. Это построение правильной системы. Агент – твой лучший друг. Ему ты можешь сказать то, что не всегда можешь сказать родителям, друзьям. У меня была ситуация, когда игроку было 14, у него начались проблемы с коленом. Я ему нахожу хорошего врача, он его посылает к другому врачу, соответственно я беру за руку маму, потому что нужно было присутствие взрослого. Врач начинает рассказывать, по какой причине у него могли быть такие осложнения. Первая причина – ангина, вторая — инфекция, сами понимаете из-за чего. Мама сидит белая — не ожидала, что её ребенок в 14 лет может встречаться с девочками уже по-взрослому. Я потом отвела его в сторону и спрашиваю: ты реально накосячил или у тебя всё в порядке? Если накосячил, то будем лечиться, мама ничего не узнает».

— Он сказал, что накосячил?

— Не скажу.

— В итоге вылечили?

— Да, всё в порядке с ним. И с коленом понимание пришло, что и от чего и что дальше делать.

— Молодёжь сейчас тяжёлая или это единичный случай?

— Молодёжь делится на адекватных пацанов и пацанов со звёздной болезнью, с которыми тяжело работать. Подростковый возраст проходит у каждого по-своему: когда не можешь предугадать, что будет, бывают тяжёлые моменты, бывает, кто-то нормально на всё реагирует. У меня ребята дружат с головой, к счастью. А проблемы бывают у всех. Нельзя от них требовать идеального поведения. Это спорт и адский труд. Это постоянное давление, борьба за место в составе. Это каждодневная пахота и боль. Я часто езжу на тренировки к своим игрокам. И вижу, через что они проходят. Я очень уважаю ребят за то, что они посвятили свою жизнь футболу. Это отдельная категория молодых людей и тут особый подход и отношение.

— Есть ещё такая категория — девушки футболистов.

— Если я вижу, что девушка мешает карьере, то моему игроку точно не повезло, потому что я его буду пинать за то, что отвлекается на личную жизнь и забивает на футбол. Я вообще не люблю, когда девушки моих игроков рвутся участвовать в футбольной жизни. Либо просят сконцентрировать внимание только на них. Не понимают по-хорошему, значит будем иначе разговаривать.

— Как?

— Жёсткими методами.

— Был уже такой пример?

— У меня сейчас назревает такой пример. Девушка не понимает, что у футболиста на первом месте футбол, а не она. Смириться с этим она не может и требует к себе очень много внимания. Когда ему нужно тренироваться, там она. У него сборы на носу, они начинают ругаться, и он едет весь на нервах и на сборах получает травму. Играет вполноги, и в голове у него не футбол. Я могу по-хорошему поговорить с девушкой, но, если я понимаю, что там вообще кошмар, тогда надо решать уже по-плохому. Например, запретить общаться.

— Если девушка мешает футболу, то её можно отодвинуть. А на вас не отвлекаются футболисты?

— Нет, в каком смысле (смеётся)? Я для них слишком старая. Чтобы ко мне подкатывали? Я могу вспомнить пару случаев, но это ничем не заканчивалось. Все мы живые люди, кому-то я могла понравиться, но я понимаю, что если пошло нерабочее общение, то я сразу прерываю контакт. Работа у нас уже не склеится, отношений с «детьми» я не планирую.

— То есть не влюбляются?

— Вы уже говорите о каких-то ролевых играх (смеётся). И уж явно речь не о детях, надеюсь. Даже если взять возраст игроков – они все со мной на вы изначально. Я сама предлагаю общаться проще, не совсем вроде старая тетя. Но свои рамки я устанавливаю сразу. Поэтому ничего за пределы дружбы выходить не может. Но даже когда мне будет 50, клянусь, я сделаю себе пластику, чтобы со мной можно было общаться на ты. Со временем официоз уходит, и мы дружим.

«Женитьба моего игрока в 18 лет? Только через мой труп!»

— Как вы относитесь к современной тенденции, когда жёны футболистов пытаются отобрать всё имущество у бывших мужей?

— Это уже тенденция? Я недавно сказала одному молодому игроку: «Если ты будешь зарабатывать много, записывай всё на меня, и у тебя не будет никаких проблем, по крайней мере у тебя никто ничего лишнего не заберёт» (смеётся).

— А если ваш 18-летний клиент надумает жениться?

— В моей системе работы это исключено. Только через мой труп. В 18 не об этом думать надо. А позже я объясню ему, как заключать брак, чтобы потом без штанов не остаться, но, повторюсь, я постараюсь сделать всё, чтобы он не женился в 18 лет. Это ни к чему.

— А как грамотно жениться?

— Подписывать брачный контракт, чтобы отстоять при разводе интересы моего клиента и не оставить его с голой жопой.

— Вам поступали угрозы? С чем это было связано?

— Было дело. Однажды я взялась помочь одному игроку. У него ни с кем не было официального договора, но его уже давно вели на словах определённые люди. Фактически они украли этого футболиста у своего же бывшего наставника, которого я очень уважаю. Игрок всю жизнь хотел в РПЛ, потенциал был, а они «варили» его в ФНЛ, попутно портили отношения с определенными клубами лигой выше, о чём в процессе я уже узнала от клубов. Так вышло, что мы с ним подружились. Я начала разруливать его ситуацию, назревал очень хороший вариант, о котором я ему сообщила. Когда эти люди поняли, что он сейчас соскочит, мне стали поступать угрозы, звонки. Очень мутная история.

— А как они угрожали?

— Смешно, что они звонят женщине с таким наездом, будто я машину угнала. Мне не поступало прямой угрозы физической расправы, но были слова: «Это наше». «А у него на лбу написано, что он ваш», — отвечала я. Тем более у меня ещё и авторизация от него на руках была. Игрок обозначил ситуацию своему клубу, что теперь я занимаюсь его делами. Ситуация закончилась никак, потому что директор клуба ФНЛ лучше общался с теми агентами. Хотел, наверное, нажиться на ситуации в перспективе. И на запрос от клуба никак не отреагировали и договорились с другим клубом напрямую о бесплатной аренде. Но тут опять же виноват игрок и претензии к нему — гнилой. Если бы он хотел отстоять свою позицию, был бы мужиком (смеётся), то и претензий бы не было ни у кого и разборок. Как не было характера на поле, так нет его и в жизни.

— Для вас футбол – развлечение?

— Конечно нет. Это постоянная работа. Но от которой получаешь колоссальное удовольствие. Это мы сейчас с вами так на «лайте» разговариваем. Вы думаете легко быть агентом? Иногда мне мои футболисты говорят: «Мы бы никогда не стали агентами. Это просто жесть. Ты 24/7 в футболе и на телефоне».